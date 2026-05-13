REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 maja 2026, 12:29
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
pieniądze, portfel, wynagrodzenie
pieniądze, portfel, wynagrodzenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.

Od czerwca 2026 wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026, od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych. Dla osób ze stażem od 5 do 20 lat wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł brutto w kolejnych miesiącach.

REKLAMA

REKLAMA

Dopiero od tej podstawy liczy się wyższe świadczenie dla osób z odpowiednim stażem. Bezrobotni, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż pracy mogą otrzymać 120% zasiłku podstawowego. Daje to 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1681,08 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Wyższy i dłuższy zasiłek dla osób po 50. roku życia z minimum 20-letnim stażem

Zgodnie z powyższym, osobom po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca będzie przysługiwać:

REKLAMA

  • 2140,68 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku,
  • 1681,08 zł brutto po upływie pierwszych trzech miesięcy.

Aby otrzymać podwyższony zasiłek, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Najważniejsze z nich to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • co najmniej 20 lat stażu pracy,
  • minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją,
  • odprowadzanie składek na Fundusz Pracy,
  • rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Urząd pracy może zażądać świadectw pracy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz informacji o składkach. Problemy pojawiają się najczęściej wtedy, gdy dokumentacja jest niepełna albo bezrobotny nie spełnia wymogu minimalnego okresu zatrudnienia.

W przypadku osób po 50. roku życia kluczowa jest jeszcze jedna zasada. Jeżeli mają co najmniej 20-letni staż pracy, zasiłek może przysługiwać im przez 365 dni, a nie standardowo przez 180. Oznacza to, że część osób po 50. roku życia może pobierać wyższy zasiłek nawet przez cały rok, choć najwyższa kwota obowiązuje tylko przez pierwsze 90 dni.

Dodajmy, że dłuższy, 365-dniowy okres pobierania świadczenia dotyczy nie tylko osób po 50. roku życia. Dostaną go także osoby mieszkające w powiatach o wysokim bezrobociu, samotnie wychowujące dzieci, posiadające dzieci z niepełnosprawnością, należących do rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, jeśli drugi rodzic utracił prawo do zasiłku.

Zobacz również:

Nie każdy dostanie zasiłek dla bezrobotnych. Urząd pracy może odmówić świadczenia

Prawo do zasiłku nie przysługuje automatycznie każdej osobie po utracie pracy. Problemy mogą mieć między innymi osoby:

  • zwolnione dyscyplinarnie,
  • które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją,
  • odrzucające propozycje pracy, stażu lub szkolenia,
  • niestawiające się na obowiązkowe wizyty w urzędzie,
  • ukrywające dochody lub tracące status bezrobotnego.

W takich sytuacjach urząd pracy może odmówić przyznania świadczenia albo wstrzymać jego wypłatę.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych 2026?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie pracy lub online, przez portal praca.gov.pl korzystając z profilu zaufanego lub e dowodu. Do rejestracji potrzebne są m.in. dowód osobisty, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, numer rachunku bankowego, czasem dokumenty ZUS lub dotyczące działalności gospodarczej.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?
13 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – wyższe limity rekompensat i nowe terminy składania wniosków już obowiązują
13 maja 2026

11 maja 2026 roku prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – i nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia. To domknięcie procesu legislacyjnego, który opisywaliśmy w momencie głosowania sejmowego pod koniec kwietnia. Zmiany są realne i odczuwalne: maksymalna rekompensata dla grup producentów rolnych, organizacji producentów i spółdzielni rolniczych skoczyła z 50 tys. euro do 300 tys. euro w okresie trzech lat. Wprowadzono też drugi roczny termin składania wniosków. Kto może skorzystać, jak i kiedy złożyć wniosek – wyjaśniamy krok po kroku.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony! Do kiedy?
13 maja 2026

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd przedłuży obowiązywanie pakietu „Ceny Paliw Niżej” do końca maja. Program obejmuje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm ustalający maksymalne ceny wybranych rodzajów paliw.

REKLAMA

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.

REKLAMA

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA