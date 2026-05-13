Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.

Lekarze spoza UE bez nostryfikacji dyplomu i znajomości języka polskiego

Lekarze z Ukrainy uzyskali prawo wykonywania zawodu w Polsce w tzw. trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Było ono przyznawane bez nostryfikacji dyplomu, lekarskiego egzaminu końcowego, stażu czy weryfikacji znajomości języka polskiego.

Do 1 maja 2026 r. lekarze nieznający języka polskiego musieli złożyć do właściwej okręgowej rady lekarskiej dokument poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

Wygaszanie prawa wykonywania zawodu

Wymóg przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego dotyczy 2321 lekarzy i 1024 lekarzy dentystów z Ukrainy. Od 1 maja okręgowe izby lekarskie wygasiły warunkowe prawo wykonywania zawodu ponad 200 lekarzom spoza Unii Europejskiej.

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zapowiada, że wszystkie prawa wykonywania zawodu, w przypadku których lekarze nie uzupełnili dokumentacji w wyznaczonym czasie, będą wygaszane.

Posłowie chcą wydłużenia okresu przejściowego dla lekarzy z Ukrainy

Na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie co najmniej B1 lekarze z Ukrainy mieli dwa lata. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej B1 to poziom znajomości języka na poziomie turystycznym. Jest on absolutnie niewystarczający do pracy w zawodzie lekarza.

Mimo takich niewysokich wymagań sejmowa Komisja Zdrowia jeszcze przed 1 maja br. przyjęła poprawkę do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zakłada ona wydłużenie medykom spoza Unii Europejskiej okresu przejściowego do 1 maja 2027 r.

Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski podkreśla, że do czasu wejścia ewentualnej nowelizacji przepisów obowiązuje aktualne prawo. Lekarzom, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.

Tragiczne skutki braku znajomości języka polskiego przez lekarza

Są już przykłady do czego prowadzi brak znajomości języka polskiego. W jednym ze szpitalnych oddziałów ratunkowych lekarz nie zrozumiał objawów, o których mówił mu pacjent. Odesłał go do innego SOR-u, gdzie chory pojechał własnym transportem. Pacjent zmarł.

Z kolei w innym przypadku lekarz radiolog opisywał badanie korzystając z translatora. Nie wysłał pacjenta do szpitala, choć powinien. I w tym przypadku pacjent zmarł.