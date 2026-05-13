Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski

13 maja 2026, 11:19
[Data aktualizacji 13 maja 2026, 11:38]
Tomasz Kowalski
lekarz szpital Ukraina prawo wykonywania zawodu język polski
Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.

Lekarze spoza UE bez nostryfikacji dyplomu i znajomości języka polskiego

Lekarze z Ukrainy uzyskali prawo wykonywania zawodu w Polsce w tzw. trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Było ono przyznawane bez nostryfikacji dyplomu, lekarskiego egzaminu końcowego, stażu czy weryfikacji znajomości języka polskiego.

Do 1 maja 2026 r. lekarze nieznający języka polskiego musieli złożyć do właściwej okręgowej rady lekarskiej dokument poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

Wygaszanie prawa wykonywania zawodu

Wymóg przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego dotyczy 2321 lekarzy i 1024 lekarzy dentystów z Ukrainy. Od 1 maja okręgowe izby lekarskie wygasiły warunkowe prawo wykonywania zawodu ponad 200 lekarzom spoza Unii Europejskiej.

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zapowiada, że wszystkie prawa wykonywania zawodu, w przypadku których lekarze nie uzupełnili dokumentacji w wyznaczonym czasie, będą wygaszane.

Posłowie chcą wydłużenia okresu przejściowego dla lekarzy z Ukrainy

Na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie co najmniej B1 lekarze z Ukrainy mieli dwa lata. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej B1 to poziom znajomości języka na poziomie turystycznym. Jest on absolutnie niewystarczający do pracy w zawodzie lekarza.

Mimo takich niewysokich wymagań sejmowa Komisja Zdrowia jeszcze przed 1 maja br. przyjęła poprawkę do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zakłada ona wydłużenie medykom spoza Unii Europejskiej okresu przejściowego do 1 maja 2027 r.

Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski podkreśla, że do czasu wejścia ewentualnej nowelizacji przepisów obowiązuje aktualne prawo. Lekarzom, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.

Tragiczne skutki braku znajomości języka polskiego przez lekarza

Są już przykłady do czego prowadzi brak znajomości języka polskiego. W jednym ze szpitalnych oddziałów ratunkowych lekarz nie zrozumiał objawów, o których mówił mu pacjent. Odesłał go do innego SOR-u, gdzie chory pojechał własnym transportem. Pacjent zmarł.

Z kolei w innym przypadku lekarz radiolog opisywał badanie korzystając z translatora. Nie wysłał pacjenta do szpitala, choć powinien. I w tym przypadku pacjent zmarł.

Czy zwrot pieniędzy pozwala uniknąć podatku od darowizny? Cztery sytuacje: pomyłkowy przelew, brak zgody na przyjęcie darowizny, odwołanie darowizny i darowizna zwrotna
13 maja 2026

Darowizna pieniędzy od rodziców, babci czy rodzeństwa to w Polsce częste sytuacje. Problem pojawia się, gdy suma przekazanych kwot nieoczekiwanie przekroczy kwotę wolną od podatku od darowizn, a obdarowany nie dopełnił formalności wymaganych do skorzystania ze zwolnienia. Czy w takiej sytuacji zwrot darowizny pozwala uniknąć obowiązku podatkowego?
Kontropinia do opinii biegłego. Kiedy warto ją przygotować i jak może pomóc kancelarii?
13 maja 2026

Opinia biegłego sądowego potrafi zmienić kierunek całego postępowania. W wielu sprawach to właśnie ona przesądza, czy sąd uzna określony mechanizm zdarzenia, odpowiedzialność za szkodę, związek przyczynowy, stan zdrowia, zdolność testowania, poczytalność sprawcy albo prawidłowość działania lekarza, pracodawcy czy instytucji. Problem zaczyna się wtedy, gdy opinia jest niejasna, niepełna, sprzeczna albo pomija istotne elementy materiału dowodowego. Strona, która otrzymuje niekorzystną opinię, często traktuje ją jak wyrok. To błąd. Opinia biegłego jest ważnym dowodem, ale nie jest rozstrzygnięciem sądu. Można ją analizować, kwestionować, uzupełniać i konfrontować z inną wiedzą specjalistyczną.
Biegli sądowi pod lupą. Czy nowa ustawa naprawdę skróci sprawy w sądach?
13 maja 2026

W polskich sądach wiele spraw nie przeciąga się dlatego, że strony nie mają argumentów. Przeciąga się dlatego, że sąd czeka na opinię biegłego albo otrzymuje opinię, która zamiast rozwiązywać problem, generuje kolejne pytania. Dotyczy to spraw cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, medycznych, odszkodowawczych i spadkowych. Dlatego zapowiadana reforma systemu biegłych sądowych jest jedną z ważniejszych zmian dla praktyki wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że obecny system obejmuje około 13 tysięcy ekspertów i blisko 1 tysiąc instytucji opiniujących, a projekt ustawy ma uporządkować rynek, podnieść jakość opinii i skrócić czas trwania postępowań. Projekt został skierowany do konsultacji w kwietniu 2026 roku.

Samorząd zakaże wynajmu nieruchomości. Rząd wprowadza nowe przepisy w celu „ochrony prawa do spokoju i spokojnego zamieszkiwania”
13 maja 2026

W rządzie trwają prace nad nowymi przepisami, na podstawie których samorządy zyskają nowe uprawnienie – do wyznaczania, w drodze uchwał rady gminy (które stanowić będą akty prawa miejscowego), stref, w których zakazany będzie najem nieruchomości trwający krócej niż 30 dni jednorazowo w stosunku do jednego klienta (czyli – wynajem krótkoterminowy). Jak argumentuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, będące autorem ww. projektu – nowe regulacje „mają odpowiedzieć na wyzwania związane z rosnącą skalą najmu krótkoterminowego, w tym ograniczyć szarą strefę i zapewnić uczciwą konkurencję na rynku noclegowym.”
Renta wdowia i zasiłki dla par jednopłciowych z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa
12 maja 2026

Rozporządzenie pozwalające na transkrypcje zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest już gotowe, potrzebna jest tylko kontrasygnata ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego - poinformowała 12 maja 2026 r. Katarzyna Kotula - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posłanka Anna Maria Żukowska wyjaśniła, że po transkrypcji w Polsce zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej będzie miał taką samą moc prawną jak akt małżeństwa zawartego przed polskim USC. I będzie uprawniał np. do renty wdowiej, zasiłków rodzinych, czy zasiłków z ZUS (np. zasiłku opiekuńczego).
Jak sprawdzić, czy ktoś zostawił testament? Jak znaleźć testament po śmierci bliskiego?
12 maja 2026

Coraz więcej osób decyduje się dziś na sporządzenie testamentu, a wielu wybiera w tym celu notariusza. Często jednak jest tak, że po śmierci bliskiego, rodzina nie wie, czy dokument w ogóle istnieje i gdzie może się znajdować. Jak więc sprawdzić, czy zmarły pozostawił testament?
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
12 maja 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się na sporządzenie testamentu u notariusza. Dane pokazują wyraźny wzrost zarówno liczby testamentów notarialnych, jak i wpisów do Notarialnego Rejestru Testamentów. Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób to już nie tylko formalność, ale sposób na uniknięcie rodzinnych sporów i uporządkowanie spraw majątkowych za życia. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza i wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów w 2026 roku?

Pułapka na samozatrudnionych: katastrofalne skutki podatkowe skorzystania z czasowej abolicji dla tych co dobrowolnie przejdą na umowę o pracę
12 maja 2026

Ustawa z 11 marca 2026 r., którą znowelizowano ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadziła z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (czyli od dnia 8 kwietnia br.) swoisty przepis abolicyjny (art. 16). Tylko pozornie jest to przywilej. Faktycznie jest pułapką dla naiwnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Ceny paliw w Polsce. Tyle zapłacimy za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
12 maja 2026

Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na środę 13 maja. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę Polacy będą musieli zapłacić za tankowanie.
