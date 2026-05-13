Znamy ceny paliw obowiązujące w dniu 14 maja. Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie.

Jakie ceny maksymalne za diesla i benzynę w czwartek 14 maja?

W obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw minister energii ustalił, że w czwartek 14 maja Polacy zapłacą na stacjach benzynowych nie więcej niż:

6,39 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,91 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,91 zł za 1 litr; 6,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,46 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,46 zł za 1 litr; 6,92 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,41 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w środę 13 maja

Przypomnijmy ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązujące w środę:

6,28 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,82 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,82 zł za 1 litr; 6,87 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,36 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,36 zł za 1 litr; 6,84 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,33 zł za 1 litr.

Niestety, ceny paliw mocno wzrosną. Porównanie cen maksymalnych określonych na czwartek z cenami obowiązującymi w środę wgniata w glebę: jutro ceny benzyn wzrosną aż o 11 gr za litr, natomiast cena oleju napędowego wzrośnie o 8 gr za litr.

Program CPN - minister energii ustala ceny maksymalne paliw

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Minister energii w ramach tego programu ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

