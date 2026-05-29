REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wiek emerytalny w Polsce idzie w górę do 68 lat. Takiej szokującej zmiany nikt się nie spodziewał

Wiek emerytalny w Polsce idzie w górę do 68 lat. Takiej szokującej zmiany nikt się nie spodziewał

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 07:33
Maja Retman
Maja Retman
Wiek emerytalny w Polsce rośnie do 68 lat. Tej zmiany nikt się nie spodziewał
Wiek emerytalny w Polsce rośnie do 68 lat. Tej zmiany nikt się nie spodziewał
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dla jednych to sposób na poprawę domowego budżetu, dla innych okazja do utrzymania kontaktów społecznych. Niskie świadczenia i rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej Polaków w wieku emerytalnym nadal chce pracować. Czy to już stał tendencja?

Czy w Polsce mamy do czynienia z narastającym zjawiskiem pracujących emerytów? Wskazuje na to z przywoływany przez tvn24.pl raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wynika z opracowania, wzrost zatrudnienia seniorów był wyższy niż w pozostałych grupach wieku, przy czym w najmłodszej kategorii wiekowej, czyli wśród osób w wieku 15-24 lata, odnotowano spadek zatrudnienia o 2,4 proc.

To tam pracuje najwięcej emerytów

Okazuje się, że aż 57 proc. proc. wszystkich aktywnych zawodowo seniorów pracuje w mikrofirmach, czyli liczących do 9 pracowników. Z czego to wynika? Zdaniem autorów raportu, wiele osób w wieku emerytalnym prowadzi własną działalność gospodarczą lub wspiera rodzinne biznesy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z kolei w największych firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników odsetek pracujących seniorów wynosi już tylko ok. 6,7 proc.

REKLAMA

Zobacz również:

W tych branżach seniorzy zatrudniani są najczęściej

- Jak to określił PIE w "tradycyjnych sektorach gospodarki" - w handlu i w przemyśle zatrudnionych jest odpowiednio 14,1 proc. oraz 12,7 pracowników powyżej 65 roku życia. Z kolei w ochronie zdrowia pracuje 11,7 proc. seniorów, w edukacji - 10,4 proc., a w rolnictwie - 8,6 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z opracowania wynika, że rosnący udział osób w wieku powyżej 65 roku życia na polskim rynku pracy wynika między innymi ze zmian demograficznych. "Trwający od wielu lat spadek liczby urodzin objawia się na rynku pracy m.in. tym, że roczniki wchodzące na rynek pracy są średnio rzecz biorąc dwa razy mniej liczne niż roczniki nabywające prawa emerytalne – wyjaśniają autorzy opracowania.

Ilu pracujących emerytów jest w rejestrach ZUS

Czy to już stała tendencja? W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o prawie 53 proc. – wynika z z kolei najnowszego raportu ZUS, o którym pisała„Rzeczpospolita”.Pod koniec 2025 roku aż 879,5 tys. osób posiadających ustalone prawo do emerytury było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż samo świadczenie emerytalne.

Jednocześnie za 552,7 tys. seniorów odprowadzano również składki emerytalne i rentowe. Różnica pomiędzy tymi grupami wynika najprawdopodobniej z faktu, że część emerytów prowadzi własną działalność gospodarczą. - To zapewne osoby na działalności gospodarczej, ponieważ emeryt prowadzący swój biznes opłaca z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną — podaje dziennik.

Dla porównania, dziesięć lat wcześniej skala zjawiska była znacznie mniejsza. Pod koniec 2015 roku liczba emerytów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu wynosiła 575,4 tys., natomiast składki emerytalne i rentowe odprowadzano za 371,9 tys. osób. To oznacza, że w ciągu dekady liczba pracujących emerytów wzrosła o 52,9 proc.

Emeryci pracują, bo muszą

Rosnąca liczba seniorów pozostających na rynku pracy nie wszystkich jednak cieszy. Łukasz Kozłowski z Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że zjawisko dorabiania do emerytury może być w dłuższej perspektywie niepokojące. – Krótkoterminowo dorabianie do emerytury wydaje się bardzo atrakcyjne, ponieważ uzyskuje się dochód z dwóch źródeł. Sytuacja materialna takiej osoby staje się więc obiektywnie bardzo korzystna – mówi ekspert.

I dodaje, że problem pojawia się później, kiedy dalsza praca przestaje być możliwa.– Problem pojawia się jednak w momencie, gdy kończy się możliwość dalszej pracy, bo osiągamy wiek, w którym aktywność zawodowa przestaje być możliwa. Wtedy zostaje już tylko jeden dochód – emerytura i okazuje się, że jest ona niska – podkreśla Łukasz Kozłowski.

Zobacz również:

68 lat. To średni wiek pracujących emerytów

Jak zauważa „Rzeczpospolita”, średni wiek pracujących emerytów wynosi obecnie około 68 lat. To z kolei ponownie uruchamia dyskusję o wieku emerytalnym w Polsce, choć temat od lat pozostaje politycznie bardzo niewygodny.

Zdaniem Łukasza Kozłowskiego dane pokazują, że debata o wydłużeniu aktywności zawodowej prędzej czy później będzie musiała wrócić. – Po cofnięciu poprzedniej reformy temat ten stał się politycznym tabu. Mimo że z matematycznego i ekonomicznego punktu widzenia argumenty za zmianami wydają się racjonalne, to nikt na poważnie nie próbuje nawet rozpoczynać tej dyskusji i zapewne przez kolejne lata się to nie zmieni – mów w rozmowie z dziennikiem ekspert.

Na razie jednak politycy unikają rozmów o podniesieniu wieku emerytalnego, mimo że liczby pokazują wyraźnie: Polacy pracują coraz dłużej, często nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że po prostu muszą.

Ile wynosi średni wiek pracujących emerytów?

Średni wiek pracujących emerytów wynosi obecnie około 68 lat. „Rzeczpospolita” wskazuje, że ponownie uruchamia to dyskusję o wieku emerytalnym w Polsce.

O ile wzrosła liczba pracujących emerytów w Polsce w ciągu dekady według ZUS?

W ciągu dekady liczba pracujących emerytów wzrosła o 52,9 proc. Pod koniec 2015 roku ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu objęto 575,4 tys. emerytów, a pod koniec 2025 roku 879,5 tys.

Jaki odsetek aktywnych zawodowo seniorów pracuje w mikrofirmach w Polsce?

Aż 57 proc. wszystkich aktywnych zawodowo seniorów pracuje w mikrofirmach, czyli firmach liczących do 9 pracowników.

W jakich branżach najczęściej pracują osoby powyżej 65 roku życia według PIE?

PIE wskazuje „tradycyjne sektory gospodarki”: handel (14,1 proc.), przemysł (12,7), ochronę zdrowia (11,7 proc.), edukację (10,4 proc.) i rolnictwo (8,6 proc.).

Powiązane
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5 tysięcy złotych kary za jego brak. Ruszyła lawina kontroli
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5 tysięcy złotych kary za jego brak. Ruszyła lawina kontroli
Bez testamentu i bez postępowania spadkowego można szybko wypłacić duże pieniądze z bankowego konta zmarłego. Nie wszyscy wiedzą o takiej możliwości
Bez testamentu i bez postępowania spadkowego można szybko wypłacić duże pieniądze z bankowego konta zmarłego. Nie wszyscy wiedzą o takiej możliwości
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 maja. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 maja. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
28 maja 2026

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym odpady dzieli się na pięć podstawowych frakcji. Każdy rodzaj śmieci powinien trafiać do właściwie oznaczonego pojemnika o określonym kolorze.
Pracodawca może żądać informacji o dochodach rodziny. Pracowników to oburza, choć jest to zgodne z prawem
29 maja 2026

Pracownicy chronią swoją prywatność. I mają do tego prawo. Nie mogą jednak oczekiwać tego, że zostaną im przyznane świadczenia, do których prawo uzależnia się właśnie od danych, których ujawnić nie chcą.
EKUZ – gwarancja opieki zdrowotnej na wakacjach w krajach Unii Europejskiej
28 maja 2026

Osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje lub do pracy na krócej niż 12 miesięcy powinny zadbać o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ potwierdza prawo do leczenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA.
Sąd o dyscyplinarkach: Przez 4 lata tolerował grzechy pracownika i nagle wykorzystał je do zwolnienia z pracy
28 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo.

REKLAMA

Dane osobowe obywateli ujawnione przez burmistrza Myślenic. Prezes UODO ukarał go karą pieniężną
28 maja 2026

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) po przeprowadzonym postępowaniu stwierdził naruszenie ochrony danych osobowych przez administratora danych – Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych obywateli, którzy poparli petycję opublikowaną następnie przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ile realnie zyskają seniorzy? Są już pierwsze konkrety dotyczące bonu senioralnego
28 maja 2026

Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny dla osób 65 plus. Program ma kosztować nawet miliard złotych i ruszyć już w IV kwartale 2026 roku. Pojawia się jednak kluczowe pytanie: ile realnie zyskają seniorzy?
Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na bon senioralny. Kto dokładnie dostanie nowe świadczenie?
28 maja 2026

Sejm podjął decyzję, która może oznaczać ogromne pieniądze dla części starszych Polaków. W przestrzeni publicznej pojawiają się już kwoty sięgające nawet miliarda złotych. Wielu seniorów zadaje jednak jedno podstawowe pytanie: kto dokładnie będzie mógł skorzystać z nowych przepisów o bonie senioralnym?
Czy dziś firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna? [WYWIAD]
28 maja 2026

Czy dziś firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna? Co można zyskać jako przedsiębiorstwo poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu? Jaką formę działalności wybrać? Na nasze pytania odpowiada dyrektor Biegu Poland Business Run, Kamil Bąbel.

REKLAMA

39% Polaków uszkodziło smartfon, z czego 76% to pęknięty ekran – ekspert wyjaśnia, kiedy opłaca się naprawić
28 maja 2026

Upadek smartfona z ręki to jedna z najczęstszych sytuacji – 39% Polaków przyznaje, że przynajmniej raz uszkodziło telefon, a w 76% przypadków dotyczyło to ekranu. Mimo to ponad połowa użytkowników (59%) w ogóle nie decyduje się na naprawę, choć pęknięty ekran utrudnia korzystanie z urządzenia, obniża jego wartość i może prowadzić do kolejnych awarii. Kiedy opłaca się naprawić smartfon?
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA