REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka dała na to czas do 25 maja. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury

Skarbówka dała na to czas do 25 maja. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 maja 2026, 07:12
Maja Retman
Maja Retman
Ten ważny termin mija 25 maja. Potem skarbówka wejdzie na wasze pensje albo emerytury
Ten ważny termin mija 25 maja. Potem skarbówka wejdzie na wasze pensje albo emerytury
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gdy rachunki pojawiają się szybciej, niż domowy budżet jest w stanie je udźwignąć, opłata za abonament RTV często schodzi na dalszy plan. Dla wielu gospodarstw domowych — zwłaszcza seniorów — nie jest to wydatek pierwszej potrzeby, więc bywa odkładany na później. Problem w tym, że nawet niewielkie zaległości mogą szybko urosnąć do poważnego długu i stać się źródłem realnych kłopotów.

Każdy posiadacz zarejestrowanego odbiornika ma obowiązek uregulować opłatę do 25. dnia miesiąca. W przypadku, gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin ten przesuwa się na kolejny dzień roboczy, choć dla bezpieczeństwa warto płacić wcześniej. Po przekroczeniu terminu zaczyna się procedura, która szybko przestaje mieć charakter zwykłego przypomnienia.

REKLAMA

REKLAMA

Tyle wynosi opłata za abonament RTV w 2026 roku?

9,50 zł za radio, 30,50 zł za telewizor, tyle co miesiąc trzeba teraz płacić za abonament RTV. W skali roku oznacza to 366 zł przy płatnościach miesięcznych lub 329,40 zł przy uregulowaniu z góry.

Dla niektórych to wciąż realne obciążenie. Szczególnie w budżetach seniorów taka kwota konkuruje z wydatkami na leki, żywność czy opłaty mieszkaniowe. Nic więc dziwnego, że bywa spychana na dalszy plan. Problem pojawia się wtedy, gdy „odłożenie” zamienia się w zaległość.

Zobacz również:

Zwolnienie seniorów z płacenia abonamentu RTV. Takie są zasady

Najwięcej nieporozumień pojawia się tam, gdzie w grę wchodzą ulgi. Rzeczywiście, część seniorów może zostać zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu. Ale samo spełnienie warunków nie wystarcza. W 2026 roku z opłat zwolnieni są ci, którzy ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nie wyższą niż 4451,78 zł brutto miesięcznie. Podniesienie progu oznacza, że więcej osób może skorzystać z tej ulgi.

REKLAMA

To jednak tylko połowa drogi. Aby zwolnienie zaczęło obowiązywać, trzeba zgłosić się do placówki pocztowej i potwierdzić swoje uprawnienia. Bez tego system nadal nalicza opłaty tak, jakby żadnej ulgi nie było. Właśnie w tym miejscu wiele osób wpada w pułapkę wynikającą z przekonania, że skoro spełniają warunki, nie muszą robić nic więcej. Tymczasem brak formalności oznacza jedno: kolejne należności rosną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Emeryci po 75 lat abonamentu RTV nie płacą. Zasada z haczykiem

Ci, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnione z abonamentu bez względu na wysokość świadczenia. To jedno z najbardziej jednoznacznych uprawnień. Ale i tutaj pojawia się haczyk. Jeśli dane nie zostały prawidłowo odnotowane w systemie, opłaty mogą być nadal naliczane.

W praktyce oznacza to sytuację, w której ktoś formalnie zwolniony z obowiązku dowiaduje się o zaległościach dopiero wtedy, gdy sprawa jest już na zaawansowanym etapie.

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV

Największy problem zaczyna się w momencie, gdy zaległość nie zostanie uregulowana. Kara za brak opłaty za telewizor może wynieść nawet 915 zł — czyli trzydziestokrotność miesięcznej stawki. Na tym etapie przestaje chodzić o kilkadziesiąt złotych. Jeśli należność nadal pozostaje nieopłacona, sprawa trafia do urzędu skarbowego, a to oznacza wszczęcie egzekucji administracyjnej.

W praktyce pieniądze mogą zostać ściągnięte z konta bankowego, zwrotu podatku, a nawet bezpośrednio z emerytury. Dla osób liczących każdy wydatek to uderzenie, które trudno zignorować.

Zobacz również:

Termin płacenia abonamentu w maju

25 maja to granica, po której niewielka opłata może przerodzić się w realne kłopoty finansowe. Dlatego warto działać zawczasu. sprawdzić, czy abonament został opłacony, czy przysługuje zwolnienie i — co najważniejsze — czy zostało ono formalnie zgłoszone. W tym przypadku kilka minut uwagi może uchronić przed konsekwencjami, które zostają na długo.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy posiadacz zarejestrowanego odbiornika musi zapłacić abonament RTV?

Każdy posiadacz zarejestrowanego odbiornika ma obowiązek uregulować opłatę do 25. dnia miesiąca. Gdy 25. dzień wypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Ile wynosi opłata za abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku opłata za abonament RTV wynosi 9,50 zł za radio i 30,50 zł za telewizor miesięcznie. W skali roku to 366 zł przy płatnościach miesięcznych lub 329,40 zł przy uregulowaniu z góry.

Jakie zwolnienie z abonamentu RTV w 2026 roku dotyczy seniorów po 60. roku życia?

W 2026 roku z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nie wyższą niż 4451,78 zł brutto miesięcznie. Aby zwolnienie obowiązywało, trzeba zgłosić się do placówki pocztowej i potwierdzić uprawnienia.

Czy osoby, które ukończyły 75 lat, płacą abonament RTV?

Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z abonamentu RTV bez względu na wysokość świadczenia. Jeśli dane nie zostały prawidłowo odnotowane w systemie, opłaty mogą być nadal naliczane.

Jakie konsekwencje grożą za niepłacenie abonamentu RTV?

Kara za brak opłaty za telewizor może wynieść nawet 915 zł, czyli trzydziestokrotność miesięcznej stawki. Jeśli należność pozostaje nieopłacona, sprawa trafia do urzędu skarbowego i może dojść do egzekucji administracyjnej.

Powiązane
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Nie wszyscy wiedzą, że obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus nie ma litości
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Nie wszyscy wiedzą, że obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus nie ma litości
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają co miesiąc duży zastrzyk gotówki
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają co miesiąc duży zastrzyk gotówki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Suterena nie jest samodzielnym lokalem. Kluczowy wyrok dla rynku nieruchomości
18 maja 2026

Właściciel mieszkania utworzonego np. w piwnicy lub suterenie nie otrzyma zaświadczenia o samodzielności takiego lokalu – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który opisuje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.
Drogi pod znakiem megaciężarówek? Bruksela pracuje nad zmianami dla transportu drogowego
18 maja 2026

UE chce dopuścić do ruchu znacznie większe ciężarówki, co ma być m.in. odpowiedzią na niedobory kierowców. Protestuje branża kolejowa – donosi w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Przekroczyłeś drugi próg podatkowy? Wielu Polaków myśli wtedy, że płaci aż 44 proc. podatku
18 maja 2026

Wielu Polaków boi się przekroczenia drugiego progu podatkowego, bo uważa, że wtedy skarbówka zabiera nawet 44 proc. dochodów. Tymczasem to jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących PIT. Wyjaśniamy, jak naprawdę działa stawka 32 proc., dlaczego po rozliczeniu rocznym pojawia się dopłata i czy wyższe zarobki rzeczywiście mogą się „nie opłacać”.
Polacy z małych miast zadłużeni po uszy. Rekordzista musi oddać 16,3 mln zł
18 maja 2026

Mieszkańcy miejscowości do 20 tys. osób odpowiadają za niemal 30 proc. zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Łączna kwota ich zaległości sięga 11,8 mld zł, a najwyższe średnie zadłużenie mają osoby w wieku 46-55 lat.

REKLAMA

Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Jak często kierowcy chcieliby zmieniać auta?
18 maja 2026

Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli, 30 proc. kierowców zmieniałoby auto co 3-4 lata - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47 proc. wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą pojazdu.
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie go, gdy nie może pracować
18 maja 2026

Czy częste nieobecności pracownika mogą uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, jak powinien wyglądać stosunek pracy i co jest jego celem. W wydawanych wyrokach punktują pracowników.
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
18 maja 2026

Tuje są jednymi z najpopularniejszych roślin ozdobnych w Polsce. Ze względu na swoje właściwości, takie jak zimozieloność i szybki wzrost, tworzą gęstą, nieprzepuszczalną ścianę, która idealnie nadaje się na żywopłot. Czy sąsiad może wymusić na właścicielu ich wycięcie? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach – tak.

REKLAMA

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?
Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA