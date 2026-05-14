Dobra wiadomość dla seniorów. Rząd uruchamia bon na usługi opiekuńcze

14 maja 2026, 12:44
oprac. Adam Kuchta
bon senioralny
Bon senioralny ma pomóc tysiącom rodzin. Ekspert: to może być impuls dla usług opiekuńczych
fot.Shutterstock

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny, który ma wesprzeć osoby starsze i ich rodziny w codziennym funkcjonowaniu. Eksperci oceniają nowe rozwiązanie pozytywnie i podkreślają, że może ono pobudzić rozwój lokalnych usług opiekuńczych. Jednocześnie pojawiają się obawy, że skala programu będzie zbyt mała wobec rosnących potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny, który ma pomóc starszym osobom w codziennym funkcjonowaniu i odciążyć ich rodziny. Nowe świadczenie obejmie m.in. usługi opiekuńcze, pomoc w domu czy wsparcie w kontaktach z lekarzami. Eksperci podkreślają, że program może stać się ważnym impulsem dla rozwoju lokalnej opieki nad seniorami, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Jednocześnie zwracają uwagę, że skala wsparcia może okazać się niewystarczająca wobec rosnących potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym

„Bon senioralny to dobre rozwiązanie, które może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” – powiedział Dominik Owczarek z Instytut Spraw Publicznych. Dodał, że niepokojące jest jednak to, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z tego wsparcia.

Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. bon senioralny – świadczenie niepieniężne, dzięki któremu realizowane będą usługi, takie jak wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem.

Prawo do bonu będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczył 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Ekspert: bon senioralny może pobudzić lokalne usługi opiekuńcze

Dominik Owczarek ocenił, że jest to dobre rozwiązanie, choć martwi mała liczba beneficjentów tego wsparcia. „Bon senioralny jest w zasadzie bliźniaczym programem do Aktywnego Rodzica, tylko jest skierowany do innej grupy obywateli. Różnica polega też na tym, że będzie on finansował usługi, czyli pieniądze trafią do placówek opiekuńczych, a nie w gotówce do seniorów czy ich rodzin. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie” – powiedział ekspert.

Wskazał, że w największym stopniu z programu skorzystają seniorzy w mniejszych miejscowościach, które nie oferują żadnych usług opiekuńczych. Instrument ten – jak dodał – może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym.

Zdaniem ekspertów program może pomóc nie tylko seniorom, ale także całemu systemowi opieki społecznej w Polsce.

Bon senioralny ma odciążyć rodziny i pomóc utrzymać aktywność zawodową

Owczarek zaznaczył, że bon senioralny będzie dużym wsparciem dla dzieci opiekujących się swoimi starszymi rodzicami. „Te osoby pozostaną na rynku pracy, czyli – mówiąc kolokwialnie – będą budować PKB, płacić podatki, a ich rodzicami zajmą się osoby z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem” – podkreślił.

Według eksperta dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia. „Jeśli senior ma dobrą emeryturę lub rentę, to finansowanie takich usług dodatkowo przez państwo nie jest niezbędne” – stwierdził Owczarek.

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że według danych Główny Urząd Statystyczny w 2024 r. w Polsce żyło 7 mln 725 tys. osób w wieku 65 plus. Jak podano, z badania SHARE wynika, że około 25 proc. z nich ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Tylko część seniorów skorzysta ze wsparcia

Jak zaznaczyli autorzy projektu, biorąc pod uwagę m.in. przeciętną liczbę osób przypadających na jednego opiekuna w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (od ok. 2,15 do 4 osób), oszacowano, że wsparciem będzie mogło zostać objętych od 12 tys. do 20 tys. osób. „To akurat jest bardzo niepokojące, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z bonu opiekuńczego” – ocenił Owczarek.

Zwrócił uwagę, że problemem jest brak kadr w sektorze usług społecznych, który będzie musiał zaspokoić coraz większe potrzeby. „Średnia wieku opiekunki, bo to kobiety głównie świadczą te usługi, jest bliska wiekowi emerytalnemu. Niestety istnieje obawa, że w tych najmniejszych miejscowościach profesjonalna usługa opiekuńcza będzie niedostępna – powiedział Owczarek.

Polska stoi przed wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa

Przyznał, że obszar związany z usługami opiekuńczymi wciąż pozostaje na marginesie polityki państwa. „Ten obszar jest dosyć mocno zaniedbany. Z różnych powodów nie jest o nim tak głośno jak na przykład o służbie zdrowia. Nie ma tam silnych związków zawodowych, które mocno wyartykułowałyby swoje interesy, mimo tego, że sektor opieki będzie się znajdował w największym kryzysie w związku ze starzeniem się społeczeństwa i brakami kadrowymi” – wskazał ekspert.

Według projektu realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. Umowa będzie określała zakres świadczonego wsparcia.

Bon senioralny będzie w pierwszej kolejności przeznaczony dla gmin, które nie oferują publicznych usług opiekuńczych lub w których takich usług brakuje w dużym zakresie. Następnie wsparcie trafi do gmin, w których przewiduje się najszybszy wzrost liczby osób starszych.

Program ruszy od 2026 roku. Rząd przeznaczy setki milionów złotych

Program Bonu Senioralnego zostanie określony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Pierwsza edycja programu ma obejmować lata 2026-2028.

Program finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa. Wydatki na realizację programu zostały określone w wysokości:

  • 100 mln zł w 2026 r. (trzy miesiące realizacji),
  • 400 mln zł w 2027 r. oraz
  • 500 mln zł od 2028 r.

Eksperci podkreślają, że mimo ograniczonej skali program może być ważnym początkiem budowy nowoczesnego systemu opieki długoterminowej w Polsce. Czas pokaże!

FAQ – bon senioralny

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Bon senioralny będzie przysługiwał osobom starszym, których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekroczy 3410 zł. Kryterium dochodowe ma być co roku waloryzowane.

Na co będzie można wykorzystać bon senioralny?

Świadczenie obejmie usługi opiekuńcze, m.in. pomoc w przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, poruszaniu się, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.

Kiedy bon senioralny zacznie obowiązywać?

Pierwsza edycja programu ma ruszyć w 2026 roku i obejmować lata 2026–2028. Program będzie finansowany z budżetu państwa.

Czy bon senioralny będzie wypłacany w gotówce?

Nie. Bon senioralny ma formę świadczenia niepieniężnego. Oznacza to, że środki trafią do podmiotów świadczących usługi opiekuńcze, a nie bezpośrednio do seniorów lub ich rodzin.

Ilu seniorów skorzysta z programu?

Według szacunków autorów projektu wsparciem będzie mogło zostać objętych od 12 tys. do 20 tys. osób. Eksperci podkreślają jednak, że potrzeby są znacznie większe.

