Wykupiłeś wakacje w tym polskim biurze podróży z 30-letnią tradycją? Właśnie ogłosiło niewypłacalność – ale masz pieniądze do odzyskania

Działało ponad trzy dekady. Przez lata wysyłało Polaków na wczasy krajowe i zagraniczne, do sanatoriów, na szkolne wycieczki i obozy – a nawet w egzotyczne zakątki świata, o których większość z nas nie myśli planując urlop. Teraz złożyło oświadczenie o niewypłacalności. 183 osoby zapłaciły za wakacje, które się nie odbędą. Dobra wiadomość jest jedna: pieniądze powinny wrócić – ale trzeba się po nie zgłosić samodzielnie.

Trzy dekady na rynku, koniec przyszedł nagle dla tego polskiego biura podróży

5 maja 2026 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło oświadczenie o niewypłacalności Biura Turystyki JOANNA Ilona Jasińska z Wrocławia. Firma działała na Dolnym Śląsku od ponad 30 lat. W swojej ofercie miała wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy sanatoryjne do Truskawca na Ukrainie, wycieczki grupowe i szkolne, obozy oraz kolonie. Organizator chwalił się też trasami do mniej oczywistych destynacji – Azerbejdżanu czy Białorusi.

Złożenie oświadczenia o niewypłacalności oznacza jedno: biuro nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów z klientami ani zapewnić zwrotu wpłaconych pieniędzy. W chwili ogłoszenia niewypłacalności żaden klient firmy nie przebywał za granicą – wszyscy poszkodowani to osoby, które wpłaciły zaliczki lub pełne kwoty za wyjazdy, które miały dopiero nastąpić. Łącznie mowa o 183 osobach i kwocie 111 tys. zł.

Skąd wzięły się kłopoty? Pandemia, wojna i niespłacone pożyczki

Problemy finansowe biura nie pojawiły się z dnia na dzień. Jak donosi „Rzeczpospolita", firma przestała spłacać raty dwóch pożyczek: pierwszej zaciągniętej w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów w czasie pandemii COVID-19, drugiej – z Turystycznego Funduszu Pomocowego, którą wzięła na zwroty dla klientów po wybuchu wojny w Ukrainie. Pandemia i rosyjska agresja na Ukrainę odcisnęły piętno na całej branży turystycznej – dla części firm okazały się ciosem, po którym już się nie podniosły. Biuro Turystyki JOANNA jest kolejnym przykładem tej bolesnej statystyki. W związku z niespłacaniem zobowiązań touroperator otrzymał zakaz działalności – złożone oświadczenie o niewypłacalności było już tylko formalnością.

Pieniądze od upadłego biura podróży są do odzyskania – ale trzeba działać samemu

Tu zaczyna się dobra wiadomość. Biuro posiadało obowiązkowe zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TU Europa S.A. na kwotę 50 tys. euro – a więc więcej niż łączna suma wpłat poszkodowanych klientów wynosząca 111 tys. zł. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z TU Europa S.A. podjęli już niezbędne działania w celu zapewnienia zwrotu środków.

Żeby jednak odzyskać pieniądze, klienci muszą samodzielnie zgłosić swoje roszczenia do gwaranta, czyli TU Europa S.A. Roszczenia mogą składać zarówno sami poszkodowani podróżni, jak i agenci turystyczni działający z pełnomocnictwem. Do zgłoszenia potrzebny jest formularz dostępny na stronie bip.dolnyslask.pl oraz:

kopia umowy o udział w imprezie turystycznej lub inny dowód potwierdzający nabycie usług turystycznych,

dowód wpłaty na rzecz organizatora.

Działaj, nie czekaj, jeżeli miałeś wykupioną wycieczkę w tym biurze podróży

Sytuacja jest opanowana, ale wymaga aktywności ze strony poszkodowanych. Gwarancja ubezpieczeniowa pokrywa całość roszczeń – pod warunkiem, że klienci złożą odpowiednie dokumenty. Jeśli wykupiłeś wycieczkę w Biurze Turystyki JOANNA i nie otrzymałeś zwrotu – nie czekaj. Skompletuj umowę i potwierdzenie wpłaty, wypełnij formularz i zgłoś się do TU Europa S.A. Im szybciej, tym lepiej.