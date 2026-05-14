To jest faktem - stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Prezydent Miasta Rafał Trzaskowski ogłosił to właśnie na konferencji prasowej. Zapowiedział jednocześnie, że w kolejce na rozpatrzenie czekają następne wnioski i będą teraz rozpatrywane bardzo szybko.

To naprawdę się dzieje - USC w Warszawie dokonał transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, bez czekania na zmiany przepisów

Bez czekania na jakąkolwiek zmianę przepisów, Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej.

- Dziś dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast - podał na konferencji Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy.

Kolejne sprawy małżeństw jednopłciowych czekają na rozpatrzenie. I będą rozpoznawane "bardzo szybko"

Prezydent Warszawy dodał, że "kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane". Powołał się przy tym na obowiązujące w tym zakresie orzeczenia sądów: TSUE oraz NSA. Jego zdaniem, nakazują one działanie bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że stołeczny USC nie czekał na żadne nowe rozporządzenie, które zapowiadał Marcin Kierwiński, szef MSWiA.

Jak dokonano transkrypcji, skoro wzór aktu małżeństwa przewiduje rubryki: "mężczyzna" oraz "kobieta"?

Niestety prezydent Trzaskowski nie zdradził szczegółów technicznych, to jest w jaki sposób w rubrykach akt stanu cywilnego dokonano transkrypcji. Przypomnijmy, że póki co akt małżeństwa przewiduje zgodnie z przepisami dwie rubryki: dla mężczyzny oraz dla kobiety.

- Co do samej formy, to dokonujemy transkrypcji aktu w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny - przekazał Rafał Trzaskowski. Niestety z tego nie wynika, jak dokładnie wpisano zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej do polskich akt stanu cywilnego. Pozostaje jednak zgadywać, że jeden z małżonków musiał zostać umieszczony w rubryce jako mężczyzna, a drugi jako kobieta.

Zmiana przepisów w tym zakresie została bowiem dopiero zapowiedziana. Jak jednak widać, nie trzeba wcale na nią czekać, aby dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej.