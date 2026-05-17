Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS podpowiada seniorom sposób na znacznie wyższą emeryturę w 2026. Jak emeryt może zwiększyć swoją emeryturę?

ZUS podpowiada seniorom sposób na znacznie wyższą emeryturę w 2026. Jak emeryt może zwiększyć swoją emeryturę?

17 maja 2026, 14:18
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS podpowiada seniorom sposób na znacznie wyższą emeryturę w 2026
ZUS podpowiada seniorom sposób na znacznie wyższą emeryturę w 2026
Shutterstock

Wielu seniorów dopiero po latach dowiaduje się, że ich emerytura mogła zostać wyliczona z pominięciem części dokumentów i okresów zatrudnienia. ZUS wprost informuje na swojej stronie internetowej, że jeśli nie ma pełnej historii zatrudnienia, świadczenie może być dużo niższe niż powinno. Problem najczęściej dotyczy pracy sprzed 1999 roku, kiedy część danych nie trafiała jeszcze do elektronicznych systemów. Trzeba wiedzieć, że czasem wystarczy jeden dokument i wniosek, żeby ZUS przeliczył emeryturę na nowo.

Reforma emerytalna z 1999 roku - na czym polegała?

Reforma emerytalna z 1999 roku wprowadziła nowy system oparty na indywidualnych kontach w ZUS. Niestety wcześniejsze okresy pracy nie zostały automatycznie przeniesione do systemu w takiej formie, jak dziś. ZUS nie miał pełnych danych cyfrowych, dlatego wiele informacji istniało tylko w papierowych aktach pracodawców.

Dlatego dziś, przy wyliczaniu emerytury, ogromne znaczenie ma tzw. kapitał początkowy, czyli udokumentowana praca sprzed 1999 roku. Jeśli czegoś brakuje, ZUS tego po prostu nie uwzględni, a to spowoduje, że emerytura może być niższa, choć senior faktycznie przepracował więcej lat.

Komu przysługuje ustalenie kapitału początkowego?

Każdemu, kto urodził się po 31 grudnia 1948 roku, pracował przed 1 stycznia 1999 roku i miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, na przykład przez pracodawcę.

ZUS ustali kapitał początkowy także dla osoby, która urodziła się przed 1949 rokiem jeśli:

  • osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 roku, złożyła pierwszy raz wniosek o emeryturę po 2008 roku i o obliczenie według nowych zasad, ma okresy składkowe i nieskładkowe (min. 20 lat kobieta albo min. 25 lat mężczyzna). Przy czym okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych (nie dotyczy to okresu opieki nad dzieckiem).
  • osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny i kontynuowała pracę (była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi).

Dlaczego brak jednego dokumentu może obniżyć emeryturę?

ZUS liczy świadczenie na podstawie:

  • okresów pracy,
  • wysokości zarobków,
  • ciągłości zatrudnienia.

Jeśli nie ma wszystkich dokumentów, dany okres może zostać pominięty albo przyjęty w mniej korzystnej wersji. Dlatego nawet pojedyncze świadectwo pracy czy zaświadczenie o zarobkach może realnie podnieść wysokość emerytury, bo „przywraca” lata pracy do wyliczeń.

Uzupełnienie dokumentów może oznaczać wyższą emeryturę nawet o kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach o kilkaset złotych miesięcznie. Wszystko zależy od tego, jak długiego okresu pracy ZUS wcześniej nie uwzględnił.

Jak udokumentować pracę sprzed lat? ZUS wyjaśnia

Im więcej masz dokumentów, tym lepiej. Ale nawet jeśli ich nie masz, to nie wszystko stracone.

Trzeba wiedzieć, że ZUS uznaje przede wszystkim:

  • świadectwa pracy,
  • zaświadczenia od pracodawcy,
  • legitymację ubezpieczeniową z wpisami.

To są najpewniejsze dowody zatrudnienia i tych należy szukać w pierwszej kolejności w domowych archiwach.

Nie masz dokumentów w domu? Nadal masz szansę

Jeśli nie znajdziesz podstawowych dokumentów w domu, możesz wykorzystać inne rzeczy, które również potwierdzą okres pracy, np.:

  • umowy o pracę,
  • stare angaże lub opinie,
  • wpisy w starym dowodzie osobistym,
  • legitymacje służbowe lub związkowe,
  • pisma od pracodawcy np. o awansie czy nagrodzie,
  • dokumenty z archiwów zakładów pracy.

W ostatnim przypadku ważny jest kontakt z dawnym pracodawcą. Jeśli natomiast zakład pracy został przekształcony lub zlikwidowany, powinien on mieć swoich prawnych następców, którzy przejęli archiwa. Tu warto dodać, że ZUS dopuszcza nawet kopie dokumentów albo ich odpisy.

Nawet świadkowie mogą pomóc

Mało kto o tym wie, że jeśli zakład pracy już nie istnieje, a dokumentów nie da się odnaleźć, ZUS może uznać zeznania świadków, najlepiej byłych współpracowników. Dotyczy to głównie pracy sprzed 1991 roku albo sytuacji, gdy dokumenty zostały zniszczone np. w powodzi. To często ostatnia szansa na odzyskanie „zaginionych” lat pracy.

Kiedy ZUS sam potwierdzi okresy pracy?

Są sytuacje, w których ZUS ma własne dane (jeśli były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne) i może potwierdzić zatrudnienie sprzed 1999 roku, np. gdy:

  • prowadziłeś działalność gospodarczą,
  • byłeś rzemieślnikiem, taksówkarzem, artystą,
  • pracowałeś w małym zakładzie,
  • byłeś duchownym lub wykonywałeś wolny zawód.

W takich przypadkach trzeba podać szczegóły we wniosku ZUS ERP-6, a ZUS może odnaleźć dane w swoich archiwach.

Podstawowe informacje, jakie należy wpisać do wniosku to:

  • okres pracy, nazwę zakładu pracy lub nazwisko pracodawcy i adres byłego miejsca pracy oraz numer konta płatnika NKP.
  • okres, w którym była prowadzona działalność i adres miejsca, w którym była prowadzona. Numer NKP, adres ZUS, do którego były odprowadzane składki.

Jak udokumentować okresy nieskładkowe?

Okresy nieskładkowe to np.:

  • chorobowe,
  • urlopy wychowawcze,
  • opieka nad dzieckiem,
  • studia.

Można je potwierdzić m.in.:

  • zaświadczeniem od pracodawcy,
  • świadectwem pracy,
  • dyplomem lub zaświadczeniem z uczelni,
  • aktem urodzenia dziecka i oświadczeniem o opiece,

Te okresy też mają znaczenie przy wyliczaniu emerytury.

Nie wszystko się liczy. Tego ZUS nie uwzględni

Nie każdy okres będzie wzięty pod uwagę.

ZUS nie zaliczy np.:

  • pracy w gospodarstwie rolnym (jako okresu uzupełniającego),
  • służby w niektórych formacjach mundurowych, jeśli przysługuje osobna emerytura.

To ważne, żeby nie mieć błędnych oczekiwań.

ZUS podwyższa emerytury za pracę przed 1999 rokiem. Wystarczy złożyć wniosek

Samo znalezienie dokumentów nie wystarczy. Trzeba jeszcze koniecznie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.

Jak złożyć wniosek do ZUS krok po kroku?

Warto wiedzieć, że im wcześniej złożysz wniosek i uzupełnisz dokumenty, tym szybciej ZUS może przeliczyć świadczenie. Niestety wyższa emerytura obowiązuje dopiero od momentu złożenia wniosku, a nie wstecz za wiele lat.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

Do wniosku trzeba dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają pracę lub inne okresy.

ZUS po ich analizie przeliczy świadczenie i wyda nową decyzję. W większości przypadków może podwyższyć emeryturę.

Nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia 2026. Zapadła decyzja. Jest próg dochodowy. Nie każdy dostanie
Źródło: INFOR
W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?
Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Niedziela handlowa 17.05.2026. Dziś w niedzielę 17 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce
17 maja 2026

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.
Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2026 r. – rząd podał wykluczonych z prawa do świadczenia. Przepisy już obowiązują
17 maja 2026

Od 1 lipca 2026 r. rozpoczyna się nabór wniosków o nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (tj. tzw. bon ciepłowniczy 2026). Poza kryterium dochodowym, od którego uzależnione jest przysługiwanie świadczenia – rząd uzależnił prawa do wsparcia od jeszcze jednego, istotnego warunku. Jego niespełnienie – zgodnie z nowymi zasadami przyznawania świadczenia – uprawnia wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta do pozostawienia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, złożonego w 2026 r., bez rozpoznania.

Kupujesz klimatyzację z funkcją grzania? Skarbówka zmieniła zdanie – ulgi termomodernizacyjnej nie będzie
17 maja 2026

Klimatyzator z funkcją grzania nie daje prawa do ulgi termomodernizacyjnej – nawet jeśli ma wbudowaną pompę ciepła. Szef KAS po raz kolejny uchylił wcześniejszą korzystną interpretację. Dla podatników oznacza to ryzyko korekt rozliczeń za poprzednie lata.
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
17 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy wywołały prawdziwe poruszenie wśród pracowników. Po latach zapowiedzi wreszcie zaczęły obowiązywać zasady, które pozwalają zaliczyć do stażu nie tylko pracę na etacie, ale również okresy wykonywania zleceń, prowadzenia własnej firmy czy zatrudnienia poza Polską. To oznacza zyskanie dłuższego urlopu, dodatków stażowych i nagród jubileuszowych. Żeby skorzystać z nowych uprawnień, trzeba spełnić zdobyć odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazać je pracodawcy. Skala zainteresowania zmianami jest ogromna, bo do ZUS wpłynęły już setki tysięcy wniosków. Regulacje zmieniające sposób liczenia stażu z początkiem roku zaczęły obowiązywać w instytucjach publicznych, od maja także w firmach prywatnych. To oznacza, że nową lawinę wniosków.

Toksyczna biżuteria i obrusy w sklepach. Alarmujące wyniki kontroli UOKiK - normy przekroczone nawet 400 razy
16 maja 2026

UOKiK wykrył niebezpieczne substancje chemiczne w biżuterii, obrusach i wyrobach skórzanych dostępnych na polskim rynku. W części produktów normy dla toksycznych metali ciężkich były przekroczone nawet kilkaset razy.
Polacy masowo podróżują koleją. PKP Intercity bije rekordy
16 maja 2026

PKP Intercity zanotowało rekordowy kwiecień 2026 roku. Z usług narodowego przewoźnika skorzystało 7,63 mln pasażerów — o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w całym roku liczba podróżnych sięgnie 96 mln.

Burza wokół wojsk USA w Polsce. MON zabiera głos
16 maja 2026

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że mimo doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk nie zapadły żadne decyzje o ograniczeniu obecności USA w Polsce. Podkreślił, że współpraca wojskowa obu krajów pozostaje bardzo silna.
Ustawa KSC 2026 – kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Czy Twoja firma jest gotowa?
16 maja 2026

Od kwietnia 2026 roku obowiązuje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2. Firmy muszą mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami – telefonami, laptopami, tabletami. Problem? Tylko 19% polskich firm jest na to przygotowanych, a kary mogą sięgać 10 milionów euro. Sprawdź, czy ustawa dotyczy Twojej firmy i co musisz zrobić, by uniknąć sankcji.
