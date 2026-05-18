LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

Program CPN dotyczy benzyny i oleju napędowego

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) obejmuje mechanizm maksymalnej ceny detalicznej benzyny i oleju napędowego. Działa on równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

W ramach programu „Ceny Paliwa Niżej” Minister Energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Kontrolę cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rzecznik MŚP: autogaz powinien być objęty pakietem CPN

Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowała do Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego wystąpienie dotyczące objęcia autogazu (LPG) rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. W piśmie przekazała stanowiska organizacji reprezentujących branżę LPG oraz przedsiębiorców wykorzystujących pojazdy zasilane autogazem w codziennej działalności gospodarczej.

W wystąpieniu wskazała, że autogaz został pominięty w mechanizmach osłonowych. Zdaniem organizacji branżowych (w tym Koalicji Na Rzecz Autogazu, Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Polskiej Grupy Paliwowej oraz Polskiej Izby Gazu Płynnego) taka sytuacja przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach opartych na mobilności, takich jak transport, usługi lokalne czy przewóz osób.

Minister Majewska argumentuje, że wiele małych firm wykorzystuje pojazdy zasilane LPG jako podstawowe narzędzie pracy. Wzrost cen autogazu bez objęcia go rozwiązaniami osłonowymi oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które w pierwszej kolejności dotykają najmniejsze podmioty funkcjonujące poza dużymi ośrodkami miejskimi.

LPG – obniżona stawka VAT i akcyzy

W przekazanym ministrowi piśmie Rzecznik MŚP zwróciła się o rozważenie objęcia autogazu obniżoną stawką podatku VAT i akcyzy oraz o przedstawienie merytorycznego uzasadnienia obecnego stanowiska resortu.

Agnieszka Majewska podkreśla, że stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej mają wymierne znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania dotyczące rynku paliw powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorców korzystających z autogazu, zwłaszcza tych, którzy każdego dnia świadczą usługi wymagające mobilności i ponoszą bezpośrednie koszty związane z transportem.

Organizacje branżowe podnoszą również, że z autogazu korzysta w Polsce nawet około 3 mln kierowców, a znaczna część użytkowników LPG to osoby prowadzące działalność gospodarczą lub mieszkańcy mniejszych miejscowości, dla których koszty transportu mają istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego ustala Minister Energii. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

We wtorek 19 maja ceny paliwa na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95;

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95; 6,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98;

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98; 6,85 zł za 1 litr oleju napędowego.

Ceny LPG nie są regulowanie i autogaz kosztuje średnio od 3,75 zł do 3,76 zł za litr.