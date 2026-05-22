Projekt rozporządzenia Min. B. Nowackiej: Edukacja zdrowotna obowiązkowa i z oceną wliczaną do średniej. Osobny przedmiot o seksie fakultatywny

Projekt rozporządzenia Min. B. Nowackiej: Edukacja zdrowotna obowiązkowa i z oceną wliczaną do średniej. Osobny przedmiot o seksie fakultatywny

22 maja 2026, 11:20
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Min. Barbara Nowacka wniosła do RCL projekt: Edukacja zdrowotna obowiązkowa i z oceną wliczaną do średniej. Osobny przedmiot o seksie fakultatywny
Projekt rozporządzenia został złożony w Rządowym Centrum Legislacyjnym i przewiduje, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym oraz z oceną wliczaną do średniej. Jednocześnie z edukacji zdrowotnej zostały "wyjęte" zagadnienia edukacji seksualnej i zebrane w osobny przedmiot. Ten jest fakultatywny.

Przedmiot edukacja zdrowotna będzie przedmiotem podlegającym ocenianiu, a uczeń będzie z tych zajęć klasyfikowany i promowany do klasy programowo wyższej, a ocena z tych zajęć będzie miała wpływ na średnią ocen.

Wliczanie oceny z edukacji zdrowotnej do średniej nie jest niczym szczególnym. Dotyczy to wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

„Edukacja zdrowotna” obowiązkowa, ale „zdrowie seksualne” fakultatywne

Obowiązkowe zajęcia dotyczą działów:

  • Wartości i postawy,
  • Zdrowie fizyczne,
  • Aktywność fizyczna,
  • Odżywianie,
  • Zdrowie psychiczne,
  • Zdrowie społeczne,
  • Zdrowie środowiskowe,
  • Dojrzewanie oraz
  • Internet i profilaktyka uzależnień.

Co się zmienia w porównaniu do roku szkolnego 2025/2026

Projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna (jako obowiązkowych zajęć edukacyjnych), względem obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna (niebędącego obowiązkowym zajęciem edukacyjnym), przewiduje zmiany dotyczące:

  1. uzupełnienia celów kształcenia – wymagań ogólnych o rozumienie znaczenia wiedzy opartej na dowodach naukowych oraz podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, także w środowisku cyfrowym;
  2. wzmocnienia treści dotyczących higieny jamy ustnej (zmiany w działach Zdrowie fizyczne i Odżywianie w klasach IV–VI oraz zmiany w dziale Zdrowie fizyczne w klasach VII i VIII);
  3. uzupełnienia treści dotyczących stosowania zasad zdrowego nawadniania (zmiana w dziale Odżywianie w klasach IV–VI);
  4. rozwijania kompetencji w zakresie rozumienia potrzeb osób z doświadczeniem chorób i stanów przewlekłych, w tym osób po udarze mózgu oraz osób z rozpoznaną padaczką, a także nabywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego (zmiany w dziale Zdrowie psychiczne w klasach IV–VI oraz w dziale Zdrowie fizyczne w klasach VII i VIII);
  5. rozszerzenia zagadnień odnoszących się do zdrowia społecznego o kwestie związane z wartością rodziny, w tym rodziny wielodzietnej (zmiany w dziale Zdrowie społeczne w klasach IV–VI oraz VII i VIII), a także o kwestie dotyczące znaczenia odpowiedzialności dla budowania relacji (zmiana w dziale Zdrowie społeczne w klasach VII i VIII);
  6. rozszerzenia działu Zdrowie społeczne w klasach IV–VI o zagadnienia dotyczące rozpoznawania przemocy, dbania o granice osobiste oraz reagowania na ich przekroczenie;
  7. rezygnacji ze zbyt szczegółowego sposobu określenia wymagań dotyczących zmian w okresie dojrzewania oraz nieprawidłowości i urazów układu moczowo-płciowego w dziale Dojrzewanie w klasach IV–VI oraz klasach VII i VIII, a także rozszerzenia w tym dziale w klasach IV–VI problematyki cyklu miesiączkowego o jego zaburzenia;
  8. rezygnacji z działu Zdrowie seksualne w klasach IV–VI oraz klasach VII i VIII, ponieważ treści z tego działu zostały uwzględnione w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne;
  9. uzupełnienia zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym w dziale Internet i profilaktyka uzależnień w klasach IV–VI, tj. dodania phishingu i kradzieży tożsamości do katalogu zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  10. zmniejszenia (z przynajmniej dwóch do przynajmniej jednego) liczby wymaganych do realizacji w każdym roku szkolnym doświadczeń edukacyjnych.

W konsekwencji zmieniona podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna obejmuje 9 z 10 dotychczasowych działów.

Planowane jest włączenie do przedmiotu edukacja zdrowotna w szkole podstawowej zagadnień dotyczących poszanowania godności, autonomii i granic osobistych realizuje prawo uczniów do rzetelnej informacji i edukacji, która uczy świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z życiem i zdrowiem.

