Kradzież PESEL-u budzi strach. Ale wielu nie wie, jak reagować

16 proc. Polaków przyznało, że nie wie, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL - wynika z badania ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Częściej deklarowały to osoby w wieku 18-24 lata niż seniorzy, którzy rzadziej mają do czynienia z technologią.

Jak wynika z badania „Czy Polacy boją się kradzieży numeru PESEL”, 63 proc. ankietowanych wskazało, że obawia się takiej sytuacji. Częściej obawę deklarowały kobiety (67 proc.) niż mężczyźni (60 proc.).

Polacy boją się kradzieży numeru PESEL

Jednocześnie 16 proc. Polaków przyznało, że nie wiedziałoby, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL. W tej grupie brak wiedzy najczęściej deklarowali przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby w wieku 18-24 lata (40 proc.). Autorzy badania zwrócili uwagę, że to ponad dwa razy więcej niż wśród seniorów powyżej 65. roku życia, których 19 proc. zadeklarowało brak wiedzy w przypadku wystąpienia incydentu. Jak podano, 27 proc. absolwentów uczelni wyższej, 26 proc. osób po szkole podstawowej lub zawodowej oraz 24 proc. respondentów po szkole średniej lub policealnej również nie wiedziałoby, jak się zachować.

„To paradoksalne, bo wyniki badania pokazują, że samo obycie z technologią czy posiadanie dyplomu nie gwarantuje praktycznej wiedzy, jak chronić dane osobowe. Młodzi ludzie świetnie poruszają się w Internecie, ale często nie wiedzą, jakie realne konsekwencje może mieć kradzież numeru PESEL i jak się wtedy zachować. Dlatego to właśnie oni mogą stać się najłatwiejszym celem dla cyberprzestępców. Z kolei seniorzy ze względu na mniejsze umiejętności cyfrowe, są zdecydowanie bardziej ostrożni” – ocenił ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd, cytowany w informacji prasowej.

Większość Polaków wie, jakie kroki należy podjąć, gdy PESEL zostanie skradziony

Większość Polaków wie, jakie kroki należy podjąć, gdy PESEL zostanie skradziony. Najczęściej wskazywane działania to zastrzeżenie numeru w urzędzie lub w aplikacji mObywatel, a także zgłoszenie sprawy na policję (po 69 proc.). Ponad połowa badanych zadeklarowała, że w takiej sytuacji poinformowałaby swój bank (58 proc.), a 36 proc. - zgłosiłoby zdarzenie do UODO. Z kolei co czwarta osoba (25 proc.) wymieniłaby dokumenty tożsamości.

Jak podano, 33 proc. Polaków zadeklarowało, że monitorowałoby swój PESEL i historię kredytową przed wystąpieniem incydentu. Zdecydowanie najczęściej na taki krok zdecydowałyby się młode osoby z pokolenia Z (47 proc.), a także osoby posiadające dyplom uczelni wyższej (42 proc.). Na przeciwległym biegunie znaleźli się seniorzy powyżej 65. roku życia (24 proc.) oraz badani z wykształceniem średnim/policealnym (30 proc.) i podstawowym/zawodowym (29 proc.).

Wśród obawiających się konsekwencji kradzieży PESEL-u, 83 proc. wskazało na ryzyko zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na ich dane. Częściej odpowiedź tę wybierały kobiety (88 proc.) niż mężczyźni (78 proc.). Natomiast 70 proc. ankietowanych obawia się, że oszuści podszyją się pod nich, np. wysyłając fałszywe wezwania do zapłaty. Boi się tego 73 proc. i 66 proc. mężczyzn. Z kolei 58 proc. badanych obawia się, że skradziony PESEL zostanie sprzedany na czarnym rynku. Strach 54 proc. ankietowanych budzi możliwość zarejestrowania przez oszustów telefonu lub karty SIM na ich dane, a 43 proc. obawia się założenia firmy z użyciem ich PESEL-u.

Badanie „Czy Polacy boją się kradzieży numeru PESEL” zostało przeprowadzone przez Imas International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w kwietniu br. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.