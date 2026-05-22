Ministerstwo Cyfryzacji: Mobilną aplikację mObywatel można łatwo aktywować e-dowodem
Mobilna aplikacja mObywatel to bezpłatne narzędzie, które można pobrać na smartfon za pośrednictwem Google Play i App Store. Aplikacja jest stale rozwijana. Od niedawna może być aktywowana za pomocą e-dowodu. Użytkownicy mObywatela mogą także skorzystać z usługi Księgi wieczyste.
Aplikację mObywatel można aktywować e-dowodem
Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana. Od niedawna można ją aktywować e-dowodem, bez konieczności logowania do bankowości elektronicznej i bez profilu zaufanego. Oprócz e-dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną z aktywnym certyfikatem identyfikacji i uwierzytelnienia, niezbędny jest także telefon z NFC i dostępem do internetu.
Chęć aktywacji aplikacji mObywatel może być dobrym powodem do wymiany posiadanego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana jest bezpłatna i możliwa przed upływem ważności dokumentu. Warto to zrobić, bowiem e-dowód umożliwia składanie podpisów cyfrowych (podpis osobisty i kwalifikowany) oraz uwierzytelnianie się na stronach państwowych e-usług, takich jak eZUS, Empatia czy podczas logowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) lub e-Urzędu Skarbowego.
Aktywacja aplikacji mObywatel. Jak to zrobić?
W celu aktywacji mObywatela należy włączyć w telefonie komórkowym NFC oraz przygotować:
- e-dowód,
- 4-cyfrowy kod PIN (tzw. PIN1).
Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik ustawia w niej hasło oraz wybiera pierwszy cyfrowy dokument, który doda do mObywatela. Należy wskazać mDowód i wybrać e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) spośród metod potwierdzania tożsamości.
Użytkownik zobaczy w aplikacji pole do wpisania numeru CAN. To 6 cyfr, które znajdują się w prawym dolnym rogu e-dowodu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN do profilu osobistego (tzw. PIN1), który został ustalony w urzędzie.
Ostatnim etapem weryfikacji tożsamości jest przyłożenie e-dowodu do modułu NFC z tyłu telefonu. Za pośrednictwem NFC aplikacja nawiązuje połączenie z warstwą elektroniczną e-dowodu, dlatego najlepiej usunąć z urządzenia etui i przytrzymać dokument przy telefonie aż do momentu, gdy do aplikacji zostanie dodany mDowód.
Księgi wieczyste w mObywatelu
Od niedawna Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia użytkownikom mObywatela usługę Księgi wieczyste. Dzięki niej można łatwo:
- sprawdzić numer księgi wieczystej nieruchomości, której jest się właścicielem, współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym,
- zamówić odpis, wyciąg lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,
- zweryfikować dokument drugiej osoby w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
Usługa Księgi wieczyste może być pomocna przy sprzedaży i zakupie nieruchomości. W prosty sposób zapewnia kupującemu komfort i bezpieczeństwo, a sprzedającemu ułatwia wykazanie się transparentnością.
