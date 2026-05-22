Noc Otwartych Sądów 22 maja, a 23 maja Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – będą quizy, symulatory i spotkania z sędziami w Warszawie

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości obchodzony jest co roku 23 maja, w rocznicę śmierci włoskiego sędziego Giovanniego Falcone, który w 1992 roku zginął w zamachu mafijnym. MS w Warszawie 23 maja 2026 organizuje darmowe wydarzenie edukacyjne na dziedzińcu przy Al. Ujazdowskich 11. Dzień wcześniej, 22 maja, odbędzie się „Noc Otwartych Sądów" w całej Polsce.

Co to jest Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości? Historia i znaczenie

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości upamiętnia włoskiego sędziego Giovanniego Falcone – symbol walki z mafią i przestępczością zorganizowaną. 23 maja 1992 roku Falcone, jego żona oraz trzech ochraniających ich funkcjonariuszy policji zginęli w zamachu przeprowadzonym przez sycylijską mafię. Zamachowcy zdetonowali ładunek wybuchowy pod autostradą niedaleko Palermo.

Dlaczego właśnie Falcone? Sędzia Falcone prowadził śledztwa przeciwko Cosa Nostra (sycylijskiej mafii), które doprowadziły do aresztowania setek jej członków, w tym bossów. Jego odwaga, determinacja i bezkompromisowe dążenie do sprawiedliwości – pomimo licznych gróźb śmierci – pozostają inspiracją dla kolejnych pokoleń sędziów, prokuratorów i prawników.

Kto ustanowił to święto? Inicjatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest Stowarzyszenie „Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności" (MEDEL), a w Polsce Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia". Święto to moment refleksji nad znaczeniem niezależnego sądownictwa oraz jego rolą w zapewnianiu bezpieczeństwa i praworządności.

Symbolem święta jest fioletowa wstążka (kotylion), przypinana przez sędziów, pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Fioletowe akcenty pojawiają się także w przestrzeni publicznej – na budynkach sądów, stronach internetowych oraz w miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Co planuje Ministerstwo Sprawiedliwości? Wydarzenia 22-23 maja 2026

22 maja 2026 (piątek) – Noc Otwartych Sądów

Sądy w całej Polsce otworzą budynki dla lokalnych społeczności. Planowane są:

Zwiedzanie przestrzeni na co dzień niedostępnych (sale rozpraw, zaplecze administracyjne),

na co dzień niedostępnych (sale rozpraw, zaplecze administracyjne), Symulacje rozpraw sądowych (z udziałem prawdziwych sędziów i adwokatów ),

rozpraw sądowych (z udziałem ), Warsztaty edukacyjne (np. jak wygląda proces cywilny, czym zajmuje się prokurator),

edukacyjne (np. jak wygląda proces cywilny, czym zajmuje się prokurator), Pokazy i prezentacje (stroje prawnicze, historia sądownictwa).

Więcej szczegółów: nocotwartychsadow.ms.gov.pl. Ale każdy sąd publikuje swój program lokalnie - warto więc sprawdzać bezpośrednio na stronach konkretnych sądów, co zaplanowano.

23 maja 2026 (sobota, 13:00-18:00) – Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Obchody odbędą się na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy al. Ujazdowskich 11 w Warszawie. Tegoroczne hasło to: „Prawo dla bezpieczeństwa" - i będzie to motyw przewodni zaplanowanych atrakcji.

Co jest przewidziane? Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje darmowe wydarzenie edukacyjne z kilkoma strefami tematycznymi. Niektóre atrakcje są przeznaczone także dla najmłodszych:

Strefa edukacyjna: Quiz wiedzy o prawie (sprawdź, czy znasz swoje prawa),

„Gra o Sprawiedliwość" (gra planszowa/symulacja),

Prezentacja strojów prawniczych (togi sędziowskie, prokuratorskie, adwokackie),

Informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej (gdzie szukać darmowego prawnika). Strefa bezpieczeństwa: Symulator dachowania i zderzenia (jak wygląda wypadek samochodowy od środka),

Alkogogle i narkogogle (symulacja stanu po alkoholu/narkotykach – sprawdź, jak wpływa to na koordynację),

Prezentacja formacji Służby Więziennej (mundury, sprzęt, zadania funkcjonariuszy). Strefa rozmów: Bezpośrednie spotkania z mediatorami, sędziami i ławnikami,

Akcja „Księga pytań do Ministra Sprawiedliwości" (można zadać pytanie Ministrowi – pisemnie lub ustnie),

Stoiska instytucji tworzących wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura, biura pomocy prawnej).

Dlaczego fioletowa wstążka?

Fioletowy kolor w kontekście Dnia Wymiaru Sprawiedliwości symbolizuje:

Pamięć o sędzim Falcone i jego współpracownikach,

Solidarność sędziów, prokuratorów i prawników z całego świata,

Niezależność sądownictwa (niezawisłość od wpływów politycznych i mafijnych),

Odwagę w dążeniu do sprawiedliwości.

23 maja sędziowie, pracownicy sądów i przedstawiciele zawodów prawniczych w Polsce i innych krajach Europy przypinają fioletowe wstążki jako znak pamięci i zobowiązania do obrony praworządności.

Kto może wziąć udział? Czy trzeba się zapisywać?

Noc Otwartych Sądów (22 maja):

Dostęp zazwyczaj wolny, bez wcześniejszej rejestracji - ale sprawdź na stronie konkretnego sądu. Niektóre mogą wymagać zapisów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w salach rozpraw.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w MS (23 maja):

Wydarzenie otwarte dla wszystkich, bez zapisów. Wstęp bezpłatny. Godziny wydarzenia to: 13:00-18:00. Przeznaczone jest dla każdego zainteresowanego prawem, bezpieczeństwem, funkcjonowaniem sądów – zaproszone są całe rodziny z dziećmi, studenci prawa, dziennikarze, seniorzy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego Dzień Wymiaru Sprawiedliwości obchodzony jest 23 maja?

To rocznica śmierci sędziego Giovanniego Falcone (23.05.1992), który zginął w zamachu mafijnym.

2. Kto był Giovanni Falcone?

Włoski sędzia śledczy, który walczył z sycylijską mafią (Cosa Nostra). Przeprowadził proces (1986-1992), w którym skazano setki mafiosów.

3. Co oznacza fioletowa wstążka?

Symbol pamięci o Falcone i solidarności sędziów walczących o niezależność sądownictwa.

4. Czy wydarzenia 22-23 maja są płatne?

Nie. Wszystkie wydarzenia (Noc Otwartych Sądów, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w MS) są bezpłatne.

5. Czy trzeba się wcześniej zapisywać?

Na wydarzenie w MS (23 maja) – nie. Na Noc Otwartych Sądów (22 maja) – sprawdź na stronie konkretnego sądu.

6. Czy to święto ma obchody tylko w Warszawie?

Noc Otwartych Sądów (22 maja) odbywa się w sądach w całej Polsce. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w MS – tylko Warszawa, ale sądy lokalne mogą organizować własne wydarzenia 23 maja.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości