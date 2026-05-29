500 plus dla małżeństw z długim stażem w 2026 roku. Czy projekt wszedł w życie? Znamy ostateczną decyzję

29 maja 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Od wielu miesięcy w całej Polsce głośno jest o nowym programie wsparcia finansowego dla małżeństw z długoletnim stażem - 500 plus dla małżeństw. Wokół projektu narosło mnóstwo mitów, a seniorzy masowo dopytują w urzędach o terminy składania wniosków i konkretne kwoty. Senacka Komisja Petycji podjęła właśnie kluczowe postanowienie, które raz na zawsze rozstrzyga losy tego świadczenia. Sprawdź, co oficjalnie zdecydowali rządzący i na jakie pieniądze mogą w tym roku liczyć polskie pary.

Program 500 plus dla małżeństw ostatecznie nie wszedł w życie i w 2026 roku seniorzy nie mogą składać wniosków o to świadczenie. Choć obywatelski projekt ustawy - zakładający jednorazowe wypłaty od 5000 zł do 8000 zł - wzbudzał ogromne emocje, Senat zdecydował o zakończeniu prac nad tym pomysłem. Powodem rezygnacji ze świadczenia okazały się zbyt wysokie koszty dla budżetu państwa oraz brak politycznego konsensusu.

Czym miało być tzw. Małżeństwo Plus?

Inicjatywa, nazywana potocznie 500 Plus dla małżeństw, w rzeczywistości nie zakładała comiesięcznych wypłat w kwocie 500 zł. Projekt opierał się na petycji obywatelskiej i zakładał jednorazowe Małżeńskie Świadczenie Honorowe. Pieniądze miały trafiać do par, które spędziły ze sobą w legalnym związku co najmniej 50 lat. Wysokość gratyfikacji miała rosnąć wraz z kolejnymi jubileuszami:

  • 50 lat małżeństwa (Złote Gody) - 5000 zł,
  • 55 lat małżeństwa - 5500 zł,
  • 60 lat małżeństwa - 6000 zł,
  • 65 lat małżeństwa - 6500 zł,
  • 70 lat małżeństwa - 7000 zł,
  • 75 lat małżeństwa - 7500 zł,
  • 80 lat małżeństwa - 8000 zł.

Dlaczego Senat odrzucił projekt?

Podczas kluczowych posiedzeń Senackiej Komisji Petycji większość senatorów opowiedziała się za niekontynuowaniem prac nad ustawą. Urzędnicy państwowi oraz eksperci finansowi podnieśli kluczowy argument: brak stabilnego źródła finansowania tak gigantycznych wydatków. Wskazano, że polscy seniorzy są już honorowani na poziomie państwowym i lokalnym w inny sposób, a wprowadzenie kolejnego świadczenia gotówkowego obciążyłoby budżet przeznaczany na system emerytalny. Przewodniczący komisji zaznaczył jednak, że jeśli sytuacja gospodarcza kraju ulegnie znacznej poprawie, temat ten może w przyszłości powrócić do debaty publicznej.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla małżeństw? Uwaga na oszustwa

W związku z tym, że program nie istnieje, nie ma żadnego oficjalnego formularza ani urzędu (jak ZUS czy MOPS), który przyjmowałby wnioski o 5000+ czy 8000+ dla małżonków. Ważne ostrzeżenie: W sieci regularnie pojawiają się fałszywe strony internetowe oraz wiadomości SMS oferujące "szybką wypłatę dodatku dla małżeństw". To próby wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy. Nie należy klikać w podejrzane linki ani podawać numerów kont bankowych.

Jakie dodatki dla małżeństw i seniorów działają w 2026 roku?

Choć dedykowany program dla długoletnich par nie wypalił, państwo oraz samorządy oferują inne, realne formy wsparcia i docenienia:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

To oficjalne odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta RP parom świętującym 50 lat razem. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Choć sam medal nie wiąże się z automatyczną premią od rządu, wiele gmin i miast organizuje uroczystości, podczas których wręcza jubilatom lokalne nagrody finansowe lub rzeczowe.

Renta wdowia (nowe przepisy)

To rewolucyjny mechanizm wsparcia finansowego dla osób, których współmałżonek zmarł. Przepisy pozwalają na łączenie części własnej emerytury z ułamkiem świadczenia po zmarłym mężu lub żonie, co realnie podnosi budżet domowy jednoosobowych gospodarstw seniorów.

Prawdziwe "500 Plus dla seniora" (Świadczenie uzupełniające)

Jeśli szukasz dodatku 500 zł z ZUS, upewnij się, że nie mylisz projektów. W Polsce nieprzerwanie funkcjonuje świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku obowiązuje nowy, wyższy próg dochodowy - jeśli Twoja emerytura brutto nie przekracza określonego limitu (weryfikowanego co roku przy waloryzacji), możesz otrzymać pełne 500 zł lub kwotę pomniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę".

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy w 2026 roku będzie 500 plus dla małżeństw? Nie, program 500 Plus dla małżeństw (świadczenie od 5000 do 8000 zł) został oficjalnie odrzucony przez Senat i nie wszedł w życie.

Gdzie pobrać wniosek o 500 plus dla małżeństw? Nie istnieje żaden oficjalny wniosek, ponieważ świadczenie to nie zostało uchwalone. Uważaj na fałszywe dokumenty w internecie.

Co dostaje się za 50 lat małżeństwa? Za 50 lat wspólnego życia pary mogą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany przez Prezydenta RP. Wnioski składa się w USC, a lokalne samorządy często dołączają do niego własne nagrody pieniężne.

Czy program 500 plus dla małżeństw wszedł w życie w 2026 roku?

Program 500 plus dla małżeństw ostatecznie nie wszedł w życie i w 2026 roku seniorzy nie mogą składać wniosków o to świadczenie.

Jakie wypłaty zakładał obywatelski projekt Małżeńskie Świadczenie Honorowe?

Małżeńskie Świadczenie Honorowe miało być jednorazową wypłatą dla par z co najmniej 50-letnim stażem: od 5000 zł za 50 lat małżeństwa do 8000 zł za 80 lat małżeństwa.

Dlaczego Senacka Komisja Petycji zakończyła prace nad 500 plus dla małżeństw?

Powodem rezygnacji ze świadczenia były zbyt wysokie koszty dla budżetu państwa oraz brak politycznego konsensusu. Wskazano także brak stabilnego źródła finansowania.

Gdzie można złożyć wniosek o 500 plus dla małżeństw lub 5000+ dla małżonków?

Program 500 plus dla małżeństw nie istnieje, więc nie ma oficjalnego formularza ani urzędu, jak ZUS czy MOPS, który przyjmowałby wnioski. Fałszywe strony i SMS-y mogą służyć wyłudzeniu danych oraz pieniędzy.

Co mogą otrzymać pary za 50 lat pożycia małżeńskiego w 2026 roku?

Pary świętujące 50 lat razem mogą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany przez Prezydenta RP. Wniosek składa się w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Źródło: INFOR
