Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje

Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje

02 czerwca 2026, 14:40
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
kobieta szok dokument zdziwienie
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Shutterstock

Masz w domu telewizor lub radio? Musisz pilnie pilnować kalendarza. Brak wpłaty w ustawowym terminie uruchamia lawinę konsekwencji, przed którymi nie chroni nawet status emeryta. Urzędnicy skarbowi dostali zielone światło na zajmowanie kont bankowych i bezpośrednie potrącanie zaległości ze świadczeń ZUS. Jak uniknąć kary sięgającej blisko tysiąca złotych?

Wielu Polaków wciąż błędnie uważa, że rezygnacja z oglądania tradycyjnej telewizji na rzecz platform streamingowych zwalnia ich z opłat na rzecz mediów publicznych. Przepisy w tej kwestii pozostają jednak nieubłagane. Kluczowy jest sam fakt posiadania sprawnego odbiornika, a nie to, jak często z niego korzystamy. Czasu na uregulowanie czerwcowych należności zostało niewiele, a machina urzędnicza działa w takich przypadkach wyjątkowo sprawnie.

Abonament RTV. Podstawa prawna i rejestracja sprzętu

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z tymi regulacjami zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy oraz inne podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne są zobowiązani do ich rejestracji oraz regularnego wnoszenia opłat. Istotne jest przy tym, że obowiązek ten powstaje już z chwilą posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału, niezależnie od tego, czy jest ono faktycznie wykorzystywane, czy tylko znajduje się w domu, firmie lub innej jednostce. W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, zestawów audio oraz radia samochodowego. Samego zgłoszenia i rejestracji sprzętu można dokonać na dwa sposoby:

  • Osobiście w placówkach Poczty Polskiej.
  • Online, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie operatora.

Do 25 czerwca musisz zrobić przelew. Inaczej zapłacisz karę

Zgodnie z polskim prawem, opłatę abonamentową należy wnosić co miesiąc, najpóźniej do 25. dnia danego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że czerwcowy termin upływa dokładnie w czerwcu i nie ma tu mowy o żadnym przesunięciu. Ignorowanie tego obowiązku rodzi natychmiastowe skutki finansowe. Jeśli kontrolerzy wykażą, że posiadasz nieprzerejestrowany lub nieopłacony sprzęt, zapłacisz karę stanowiącą 30-krotność miesięcznej stawki. W tym roku oznacza to natychmiastowy wydatek rzędu:

  • 285 zł - w przypadku posiadania samego odbiornika radiowego.
  • 915 zł - w przypadku posiadania telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego.

Dług za abonament RTV. Postępowanie egzekucyjne i blokada konta

Co dzieje się w przypadku braku reakcji w wyznaczonym terminie? Jeśli zaległości się powiększają, Poczta Polska sporządza tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Na tym etapie postępowanie przejmują organy skarbowe, które rozpoczynają procedurę egzekucyjną. Fiskus działa bez zgody dłużnika i korzysta z narzędzi podobnych do tych, które stosuje komornik. Środki mogą zostać bezwzględnie odzyskane z:

  • Wynagrodzenia za pracę.
  • Emerytury lub renty.
  • Rachunku bankowego.
  • Nadpłaty podatku dochodowego.

Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł zaległości wraz z odsetkami. Choć w przypadku emerytur i rent obowiązują przepisy ograniczające wysokość potrąceń oraz gwarantujące kwotę wolną od zajęcia, urząd skarbowy i tak zajmie świadczenie do maksymalnego dopuszczalnego limitu.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Aktualnie miesięczna opłata za korzystanie z radia wynosi 9,50 zł, natomiast za posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego należy zapłacić 30,50 zł. Przepisy przewidują jednak możliwość legalnego zmniejszenia tych kosztów poprzez wcześniejsze uregulowanie opłaty za dłuższy okres z wyprzedzeniem (np. za kwartał lub półrocze). Pozwala to zmniejszyć całkowity koszt i zwalnia z konieczności pamiętania o comiesięcznych płatnościach. Przyznawane rabaty to:

  • 3 proc. taniej przy wpłacie za 2 miesiące.
  • 4 proc. taniej przy opłaceniu kwartału.
  • 5 proc. taniej przy płatności za pół roku.
  • 10 proc. taniej przy jednorazowej wpłacie za cały rok z góry.

Dzięki rocznej płatności z góry, zamiast pełnej kwoty, właściciel telewizora zapłaci 329,40 zł (oszczędność 36,60 zł), a posiadacz radia 102,60 zł (oszczędność 11,40 zł). W przypadku wyboru płatności za dwa miesiące koszt wynosi 18,40 zł za radio oraz 59,20 zł za telewizor. Kwartał to wydatek 27,40 zł lub 87,80 zł. Opłata za cztery miesiące wynosi odpowiednio 36,90 zł i 118,30 zł, za pięć miesięcy 45,80 zł i 147,00 zł, a pół roku kosztuje 54,10 zł za radio oraz 173,80 zł za telewizor. Jeśli zdecydujesz się opłacić siedem miesięcy, wydasz 63,60 zł lub 204,30 zł. Osiem miesięcy to koszt 72,50 zł i 233,00 zł, dziewięć miesięcy kosztuje 81,50 zł i 261,60 zł, a dziesięć miesięcy odpowiednio 91,00 zł oraz 292,10 zł. Przy opłacie za jedenaście miesięcy stawki wynoszą 99,90 zł i 320,80 zł. Decydując się na pełny rok z góry, zapłacisz najmniej w przeliczeniu na miesiące: 102,60 zł za odbiornik radiowy oraz 329,40 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Kontrole Poczty Polskiej. Czy musisz wpuścić urzędnika do domu?

Wokół wizyt kontrolerów narosło wiele mitów. W praktyce obowiązek weryfikacji spoczywa na upoważnionych pracownikach Poczty Polskiej. Ze względu na ograniczenia kadrowe, ich działania skupiają się obecnie przede wszystkim na przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz pojazdach firmowych (gdzie weryfikowane są radia samochodowe).W przypadku prywatnych mieszkań sprawa wygląda inaczej. Kontroler nie ma prawa wejść do Twojego domu bez Twojej wyraźnej zgody. Nie istnieją przepisy, które nakazywałyby otwarcie drzwi i oprowadzenie urzędnika po pokojach. Jeśli jednak kontroler udowodni posiadanie sprzętu w inny sposób, procedury karne ruszą z miejsca.

Idą kolejne zmiany. W kolejnym roku zapłacimy jeszcze więcej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podjęła już oficjalne decyzje dotyczące stawek na nadchodzący, 2027 rok. Podwyżki staną się faktem. Opłata za sam odbiornik radiowy wzrośnie z dotychczasowych 9,50 zł do poziomu 10,80 zł miesięcznie. Wyższa stawka bazowa automatycznie przełoży się na drastyczny wzrost kar za brak rejestracji odbiorników w przyszłości, ponieważ kary są bezpośrednią wielokrotnością miesięcznego abonamentu. Regularne sprawdzanie statusu swoich płatności to w tej chwili jedyny sposób na ochronę domowego budżetu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o abonament RTV w 2026 roku

Kto musi rejestrować i opłacać abonament RTV za odbiornik radiowy lub telewizyjny?

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz inne podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne są zobowiązani do rejestracji sprzętu oraz regularnego wnoszenia opłat.

Do kiedy należy wnieść miesięczną opłatę abonamentu RTV za czerwiec?

Opłatę abonamentową należy wnosić co miesiąc, najpóźniej do 25. dnia danego okresu rozliczeniowego. Czerwcowy termin upływa 25 czerwca.

Jakie kary grożą za nieprzerejestrowany lub nieopłacony sprzęt RTV w tym roku?

Kara stanowi 30-krotność miesięcznej stawki. W tym roku oznacza to 285 zł za sam odbiornik radiowy oraz 915 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Z czego urząd skarbowy może odzyskać zaległości za abonament RTV?

Urząd skarbowy może odzyskać zaległości z wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty, rachunku bankowego oraz nadpłaty podatku dochodowego.

Ile wynosi miesięczny abonament RTV od 1 stycznia 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku miesięczna opłata za korzystanie z radia wynosi 9,50 zł, a za posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego 30,50 zł.

