Zwrot butelek bez podatku, ale zarobek na systemie kaucyjnym już tak. MF wyjaśnia zasady!

Zwrot własnych butelek i puszek pozostaje dla konsumenta neutralny podatkowo – odzyskuje on jedynie wcześniej wpłaconą kaucję. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zarobku na cudzych opakowaniach. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla mediów z 1 czerwca 2026 r. potwierdziło, że MF nie wyklucza opodatkowania zwrotu puszek i butelek, jeśli świadczenie nie ma charakteru zwrotnego. Resort podkreśla, że w takich przypadkach może powstać obowiązek w podatku dochodowym.

rozwiń >

Zwrot własnej kaucji bez podatku

System kaucyjny obowiązuje od 1 października 2025 r. Przy zakupie napoju doliczana jest kaucja: 50 gr dla butelek plastikowych i puszek oraz 1 zł dla butelek szklanych wielokrotnego użytku. Kwotę tę odzyskuje się po oddaniu opakowania – bez konieczności okazywania paragonu. Kaucja ma charakter zwrotny, co przesądza o jej skutkach w PIT. Jeśli konsument odzyskuje wcześniej zapłaconą kwotę, jego majątek wraca do stanu sprzed transakcji. Nie powstaje przysporzenie, a więc nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

REKLAMA

REKLAMA

Gdy świadczenie nie ma charakteru zwrotnego

Sytuacja zmienia się, gdy zwracane są opakowania, za które oddający wcześniej nie zapłacił – np. zebrane z przestrzeni publicznej lub otrzymane od innych osób. W takim przypadku nie dochodzi do zwrotu wydatku, lecz do realnego przysporzenia majątkowego. Ministerstwo Finansów wskazało, że w takich sytuacjach, co do zasady, może powstać obowiązek podatkowy. Wynika to z zasady powszechności opodatkowania (art. 9 ustawy o PIT). Każdorazowo jednak konieczna jest ocena konkretnego stanu faktycznego.

Inne źródła czy działalność gospodarcza

Kluczowe znaczenie ma przyporządkowanie przychodu do odpowiedniego źródła (art. 10 ustawy o PIT). W przypadku incydentalnych sytuacji uzyskiwania przychodu zastosowanie znajdą tzw. inne źródła (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT). W takich przypadkach może powstać przychód podlegający opodatkowaniu, przy czym jego kwalifikacja zależy od okoliczności konkretnej sprawy. W praktyce jednak takie drobne, anonimowe wypłaty pozostają trudne do wyegzekwowania.

Jeżeli jednak zbiórka przybiera formę zorganizowaną i ciągłą, może zostać uznana za działalność gospodarczą. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ktoś działa na zlecenie innych osób lub organizuje zbiórkę na większą skalę. Przykładowo, osoba oddająca okazjonalnie znalezione opakowania uzyskuje przychód z innych źródeł. Natomiast osoba systematycznie zbierająca opakowania i organizująca ich odbiór na większą skalę może zostać uznana za przedsiębiorcę.

REKLAMA

Bezpieczny bufor: działalność nierejestrowana

Część takich aktywności może mieścić się w ramach działalności nierejestrowanej. Pozwala ona osiągać przychody bez rejestracji firmy, o ile nie przekraczają ustawowego limitu (225 proc. minimalnego wynagrodzenia kwartalnie). Po jego przekroczeniu działalność automatycznie staje się działalnością gospodarczą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

VAT zabezpiecza budżet

Choć sama kaucja nie podlega VAT przy sprzedaży, system nie jest neutralny dla budżetu. Podatek należny powstaje od niezwróconych opakowań i jest rozliczany przez wprowadzających produkty. To właśnie ten mechanizm stanowi główne źródło wpływów podatkowych związanych z systemem kaucyjnym.

vat podatek podatki vat podatek podatki Shutterstock

Skąd ta burza

Zamieszanie wokół „podatku od kaucji” wynika z uproszczeń w debacie publicznej. Rozróżnienie między zwrotem własnych opakowań a zarobkiem na cudzych zostało spłaszczone, co doprowadziło do błędnych wniosków. Stanowisko MF pozostaje spójne: zwrot własnych opakowań nie oznacza obowiązków podatkowych. Natomiast zarobek na cudzych opakowaniach – szczególnie w sposób zorganizowany – może podlegać opodatkowaniu.

Ważne Zwrot własnych opakowań nie jest opodatkowany. Obowiązek w PIT może powstać wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do przysporzenia majątkowego, czyli zarobku na opakowaniach, za które podatnik nie zapłacił.

Podstawa prawna – art. 9, art. 10 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.) – art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.) – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1601 ze zm.)

Powołane stanowiska i źródła: