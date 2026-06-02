Uczniowie bez smartfonów. Nowe przepisy zakażą korzystania z telefonów w szkołach

Uczniowie bez smartfonów. Nowe przepisy zakażą korzystania z telefonów w szkołach

02 czerwca 2026, 13:47
[Data aktualizacji 02 czerwca 2026, 13:53]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
telefon komórkowy szkoła dzieci edukacja zakaz uczniowie
Uczniowie bez smartfonów. Nowe przepisy zakażą korzystania z telefonów w szkołach
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej uczniom korzystania z telefonów komórkowych. Ustawa ma służyć ochronie dzieci przed negatywnymi skutkami nadmiernego korzystania z technologii cyfrowych.

Szkoły bez telefonów komórkowych

Na posiedzeniu 2 czerwca 2026 r. rząd przyjął pakiet projektów ustaw służących ochronie dzieci. Wśród nich znajduje się projekt ustawy regulującej korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkołach.

Projektowana ustawa zakłada uregulowanie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. W przypadku szkół ponadpodstawowych ustawa wprowadza obowiązek określenia w statucie szkoły warunków lub zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na terenie placówki.

Wyjątki od zakazu korzystania z telefonów komórkowych

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie obejmie wycieczek szkolnych i pobytu w internacie (gdzie decyzję o warunkach korzystania pozostawiono szkołom), a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkoły (np. sportowej, którą szkoła udostępnia mieszkańcom).

Uczeń będzie też mógł korzystać z telefonu komórkowego w razie choroby, niepełnosprawności lub innych szczególnych potrzeb. Korzystanie z telefonu będzie też możliwe za zgodą nauczyciela uzasadnioną względami dydaktyczno-wychowawczymi. Ponadto uczeń skorzysta z telefonu komórkowego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub dla mienia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Projekt ustawy zostanie teraz skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 września 2026 r. Szkoły będą miały czas do 31 października 2026 r. na dostosowanie swoich statutów do zmienionych przepisów.

