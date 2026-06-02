Ceny paliwa w środę. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego ustalone na 3 czerwca
Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w środę. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 3 czerwca. Czy paliwa nadal będą tanieć? Sprawdzamy!
Maksymalne ceny detaliczne za paliwo w środę 3 czerwca
W środę 3 czerwca ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:
- 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;
- 6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;
- 6,40 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,93 zł za 1 litr.
Ceny maksymalne za benzynę i diesla obowiązujące we wtorek 2 czerwca
Ile dzisiaj możemy maksymalnie zapłacić za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce? We wtorek 2 czerwca ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy nie mogą przekroczyć:
- 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;
- 6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;
- 6,26 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,80 zł za 1 litr.
Coś zaczyna się dziać z cenami paliw. Co prawda w porównaniu do wtorku w środę ceny benzyny 95 i benzyny 98 nie zmienią się, jednak litr oleju napędowego zdrożeje o 14 gr. Miejmy nadzieję, że to nie jest preludium do kolejnego wzrostu cen paliwa w najbliższym czasie.
Do 15 czerwca obowiązuje program CPN
Rząd w programie CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Program obowiązuje do 15 czerwca bieżącego roku.
Ceny maksymalne paliw ciekłych ustala minister energii. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Podstawa prawna:
- obwieszczenie Ministra Energii z 2 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 552)
