Sosnowiec planuje podwyższenie jednorazowego świadczenia dla rodzin. Tzw. „Maluszkowe” w wysokości 10 tysięcy złotych mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Świadczenie ma być dostępne niezależnie od dochodu.

Maluszkowe – jednorazowe świadczenie dla rodzin

Radni z Sosnowca zdecydowali o uruchomieniu tzw. “Maluszkowego”. Świadczenie wynoszące tysiąc złotych przysługiwać będzie w przypadku narodzin drugiego dziecka. Taka sama kwota na każde dziecko ma przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. W tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 roku.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wyjaśnia, że najwyższe wsparcie 10000 zł przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie. Ten projekt ruszy 1 września 2026 roku. Taka sama kwota, liczona na każde dziecko, jest przewidywana przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Tu wypłata „Maluszkowego” zacznie się niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały.

Jak uzyskać świadczenie? Trzeba zamieszkać w Sosnowcu i złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

„Maluszkowe” nie będzie zależne od kryterium dochodowego. Warunkiem będzie zamieszkiwanie wspólnie z dziećmi na terenie stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, a także posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

10000 zł zamiast dotychczasowego 5000 zł

Nowa uchwała ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie projekt podnosi wysokość świadczenia z 5000 zł do 10000 zł na każde żywo urodzone dziecko.

Szacowane koszty realizacji programu mają wynieść około 200000 zł w 2026 roku oraz po około 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu gminy i zostać przekazane do budżetu MOPS w Sosnowcu.