Strona główna » Prawo » Wiadomości »

10000 zł dla rodziców w razie urodzin dziecka. Wyższe świadczenie dla rodzin wielodzietnych

02 czerwca 2026, 12:04
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski

Sosnowiec planuje podwyższenie jednorazowego świadczenia dla rodzin. Tzw. „Maluszkowe” w wysokości 10 tysięcy złotych mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Świadczenie ma być dostępne niezależnie od dochodu.

Maluszkowe – jednorazowe świadczenie dla rodzin

Radni z Sosnowca zdecydowali o uruchomieniu tzw. “Maluszkowego”. Świadczenie wynoszące tysiąc złotych przysługiwać będzie w przypadku narodzin drugiego dziecka. Taka sama kwota na każde dziecko ma przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. W tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 roku.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wyjaśnia, że najwyższe wsparcie 10000 zł przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie. Ten projekt ruszy 1 września 2026 roku. Taka sama kwota, liczona na każde dziecko, jest przewidywana przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Tu wypłata „Maluszkowego” zacznie się niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały.

Jak uzyskać świadczenie? Trzeba zamieszkać w Sosnowcu i złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

„Maluszkowe” nie będzie zależne od kryterium dochodowego. Warunkiem będzie zamieszkiwanie wspólnie z dziećmi na terenie stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, a także posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

10000 zł zamiast dotychczasowego 5000 zł

Nowa uchwała ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie projekt podnosi wysokość świadczenia z 5000 zł do 10000 zł na każde żywo urodzone dziecko.

Szacowane koszty realizacji programu mają wynieść około 200000 zł w 2026 roku oraz po około 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu gminy i zostać przekazane do budżetu MOPS w Sosnowcu.

Uwaga na limity dorabiania – ZUS może zażądać zwrotu trzynastej emerytury
Jak złożyć wniosek o paszport i ile to kosztuje? Nowe możliwości mObywatela
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
Prawo
Ceny paliwa w środę. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego ustalone na 3 czerwca
02 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w środę. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 3 czerwca. Czy paliwa nadal będą tanieć? Sprawdzamy!
Czy trzeba złożyć wniosek, żeby dostać pieniądze z wczasów pod gruszą? Nie każdy musi robić. Dlaczego?
02 cze 2026

Czy pracownik, który nie złożył wniosku o wczasy pod gruszą i ich nie otrzymał, został przez pracodawcę oszukany? Czy świadczenie należy wypłacić każdemu? Obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardzo lakoniczne, co nie oznacza, że możliwa jest dowolność.
Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy
02 cze 2026

Trzy czwarte Polaków ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Z kolei o utratę pracy martwi się ponad jedna piąta pracowników – wynika z sondażu CBOS. Gorzej wypada ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy, gdzie rośnie grupa osób uważających, że znalezienie zatrudnienia w okolicy jest trudne lub wręcz niemożliwe.

Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy
02 cze 2026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa dopuszczalną długość i wysokość budynku gospodarczego (do którego zalicza się również szopy ogrodowe/domki narzędziowe) oraz garażu, posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, jeżeli jest on usytuowany przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy. Wielkości te, mają ulec zmianie od 20 września 2026 r., w związku z trwającymi w rządzie pracami nad nowym rozporządzeniem w powyższym przedmiocie (tj. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Sankcja kredytu darmowego: cesja, statystyki, narracje i to, czego banki nie chcą powiedzieć wprost
01 cze 2026

Jak pokazuje praktyka rynkowa oraz dostępne statystyki, bardzo częstą formą dochodzenia roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego jest nabywanie wierzytelności w drodze cesji przez wyspecjalizowane podmioty albo ich dochodzenie przed sądem w formule przelewu powierniczego. Ten model nie powstał przypadkowo – jest odpowiedzią na realne uwarunkowania ekonomiczne i procesowe, z którymi mierzą się konsumenci. Kredytobiorcy oczekują szybkiego i pewnego efektu finansowego, nie chcą ponosić ryzyka procesowego ani wieloletnich kosztów sporów sądowych. Podmioty profesjonalne, działające na własne ryzyko, kalkulują natomiast możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt oczywisty, lecz kluczowy: bank jest dłużnikiem wypłacalnym, a w razie prawomocnego uwzględnienia powództwa nie ma realnych trudności z wyegzekwowaniem należności. To właśnie ta zbieżność interesów sprawiła, że model cesyjny stał się rozwiązaniem dominującym w sprawach SKD.
Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku
01 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 r. wzrosły progi dochodowe oraz kwoty dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ważna informacja dla osób ubiegających się o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
Trzeba informować pracodawcę o świadczeniu 800 plus i o wysokości alimentów, jeśli tak przewiduje regulamin
01 cze 2026

Czy świadczenie 800+ należy uwzględnić przy obliczaniu dochodu na członka rodziny mającego wpływ na wysokość świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych? Pracownicy często są zaskoczeni tym, że pracodawca wprowadził takie rozwiązanie. Pytają czy jest to zgodne z prawem?

Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
01 cze 2026

Z danych theprotocol.it wynika, że standard jawności na rynku pracy IT się umacnia: w I kwartale 2026 roku liczba ofert z widełkami wzrosła o 34% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. To istotna zmiana, ale nie gwałtowna reakcja na regulacje prawne. Widełki w tej branży pojawiają się w ofertach pracy od lat ze względu na oczekiwania kandydatów, ale też nastawienie pracodawców na efektywność rekrutacji.
W 2027 r. w ZUS przymusowe obserwacje w szpitalach i dodatkowe badania. Co się zmieni [Nowelizacja]
01 cze 2026

Do tej pory podstawą skierowania przez ZUS na dodatkowe badania albo obserwację w szpitalu było rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. Jeżeli wnioskujący o rentę nie pojawił się np. w szpitalu, to ZUS odstępował od postępowania o np. przyznanie renty. Tak poważna sankcja nie powinna być wprowadzana rozporządzeniem. Dlatego od 1 stycznia 2027 r. będzie to regulowała ustawa o systemie ubezpieczeń.
