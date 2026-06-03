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Dodatek do emerytury z MOPS. Seniorzy po 60. roku życia mogą zyskać ponad 1200 zł co miesiąc

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03 czerwca 2026, 12:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, senior, emerytura, banknoty
Dodatek do emerytury z MOPS. Seniorzy po 60. roku życia mogą zyskać ponad 1200 zł co miesiąc
Shutterstock

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Pomoc społeczna to nie tylko jednorazowe zapomogi w kryzysowych momentach. Wielu seniorów w Polsce nie ma pojęcia, że spełnia kryteria do otrzymania stałego, comiesięcznego wsparcia finansowego. Przy stale rosnących kosztach utrzymania, rachunków i leków, dodatkowy zastrzyk gotówki może skutecznie odciążyć domowy budżet. Sprawdź, jak działa zasiłek stały z MOPS i kto może go otrzymać.

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Ponad 1200 zł miesięcznie dla seniora. Jakie warunki trzeba spełnić?

Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) dysponują narzędziami, które pozwalają na regularne wypłacanie środków osobom w trudniejszej sytuacji materialnej. Maksymalna kwota takiego wsparcia wynosi obecnie aż 1229 zł miesięcznie. Pieniądze te nie są jednak przyznawane automatycznie każdemu emerytowi. Urzędnicy biorą pod uwagę dwa kluczowe czynniki:

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  • Wiek lub niezdolność do pracy - program skierowany jest do osób, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet to właśnie 60. rok życia) lub posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.
  • Kryterium dochodowe - stan majątkowy wnioskodawcy musi mieścić się w ustawowych granicach.

Progi dochodowe w 2026 roku. Sprawdź sztywne limity

Aby precyzyjnie ocenić swoje szanse na pieniądze, warto poznać aktualne kryteria dochodowe pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących próg ten wynosi równe 1010 zł netto miesięcznie. Jeżeli senior mieszka ze współmałżonkiem lub rodziną, miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 823 zł netto. Warto pamiętać, że urzędnicy drobiazgowo weryfikują zadeklarowane kwoty na podstawie przedstawionych zaświadczeń.

Czy mały dochód przekreśla szanse na zasiłek stały?

To jeden z największych mitów. Wiele osób rezygnuje ze złożenia wniosku, myśląc, że pomoc przysługuje wyłącznie osobom z zerowym kontem. W rzeczywistości świadczenie z MOPS działa na zasadzie wyrównania. Oznacza to, że jeśli Twój osobisty dochód jest niski, ośrodek dopłaci Ci różnicę tak, aby Twoje miesięczne środki zrównały się z ustawowym minimum. Ostateczna kwota, jaka trafi na Twoje konto, jest wyliczana w pełni indywidualnie. Dla wielu starszych osób nawet kilkaset złotych dopłaty miesięcznie staje się kluczową pomocą w codziennym funkcjonowaniu.

Zbieg uprawnień. Kiedy MOPS odmówi wypłaty?

Prawo jasno precyzuje sytuacje, w których przyznanie zasiłku stałego nie będzie możliwe, nawet przy rażąco niskich dochodach. Świadczenie z opieki społecznej nie łączy się m.in. z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zasiłkiem dla opiekuna. Dodatkowo, jeśli senior uzyska tradycyjną emeryturę z ZUS, która przewyższa wskazany wyżej próg dochodowy (1010 zł dla singla), wniosek o zasiłek stały zostanie odrzucony.

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Jak wygląda procedura? Wniosek i wywiad środowiskowy

Wsparcie finansowe mogą otrzymać zarówno single prowadzący jednoosobowe gospodarstwo, jak i seniorzy mieszkający z rodziną. W obu przypadkach progi dochodowe są jednak ściśle pilnowane, a minimalne ich przekroczenie skutkuje odrzuceniem dokumentów. Aby zacząć pobierać pieniądze, należy:

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  1. Złożyć oficjalny wniosek w lokalnym ośrodku MOPS lub GOPS.
  2. Przedstawić dokumenty potwierdzające wiek, stan zdrowia oraz wysokość dotychczasowych dochodów.
  3. Przejść wywiad środowiskowy - to obowiązkowe spotkanie z pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania, podczas którego weryfikowana jest realna sytuacja życiowa seniora.

Po pozytywnej decyzji administracyjnej gotówka jest wypłacana co miesiąc. Możesz wybrać przelew bankowy, przekaz pocztowy na adres domowy lub osobisty odbiór w kasie urzędu.

Więcej niż gotówka. Na co jeszcze mogą liczyć starsze osoby?

Zasiłek stały to tylko wierzchołek góry lodowej. Osoby zgłaszające się po pomoc bardzo często dowiadują się o innych formach wsparcia, o których nie miały wcześniej pojęcia. Pracownicy socjalni mogą pomóc w uzyskaniu:

  • Zasiłków celowych - jednorazowych dopłat na zakup węgla, drewna, opłacenie zaległego rachunku za prąd czy wykupienie drogich recept.
  • Zasiłków okresowych - przyznawanych na określone miesiące w trudniejszych momentach roku.
  • Pomocy rzeczowej i usługowej - w tym organizacji bezpłatnych posiłków czy wsparcia opiekunki domowej, która pomaga w codziennych zakupach i porządkach

Usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka. Nowoczesne wsparcie dla osób po 60. roku życia

Ośrodki pomocy społecznej coraz mocniej stawiają na wsparcie pozafinansowe. Seniorzy zmagający się z problemami zdrowotnymi mogą wnioskować o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Obejmują one pomoc w higienie, podawanie leków oraz przygotowywanie posiłków. Ogromną popularnością cieszy się tzw. pomoc sąsiedzka, realizowana przez osoby z najbliższego otoczenia seniora, oraz specjalne "opaski bezpieczeństwa" (w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów), które monitorują funkcje życiowe i pozwalają szybko wezwać pomoc medyczną w razie upadku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile maksymalnie wynosi zasiłek stały z MOPS/GOPS dla seniora?

Maksymalna kwota wsparcia wynosi obecnie 1229 zł miesięcznie. Pieniądze nie są przyznawane automatycznie każdemu emerytowi; urzędnicy biorą pod uwagę wiek lub niezdolność do pracy oraz kryterium dochodowe.

Jakie są progi dochodowe pomocy społecznej w 2026 roku dla zasiłku stałego?

Dla osób samotnie gospodarujących próg wynosi 1010 zł netto miesięcznie. Gdy senior mieszka ze współmałżonkiem lub rodziną, dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 823 zł netto.

Jak działa zasiłek stały z MOPS przy niskim dochodzie seniora?

Świadczenie z MOPS działa na zasadzie wyrównania. Jeśli osobisty dochód seniora jest niski, ośrodek dopłaca różnicę tak, aby miesięczne środki zrównały się z ustawowym minimum; ostateczna kwota jest wyliczana indywidualnie.

Kiedy MOPS odmówi wypłaty zasiłku stałego mimo niskich dochodów?

Zasiłek stały nie łączy się m.in. z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zasiłkiem dla opiekuna. Wniosek zostanie odrzucony także przy emeryturze z ZUS powyżej progu 1010 zł dla singla.

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały w MOPS/GOPS dla seniora?

Należy złożyć oficjalny wniosek w lokalnym MOPS lub GOPS, przedstawić dokumenty potwierdzające wiek, stan zdrowia i dochody oraz przejść obowiązkowy wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

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Źródło: INFOR
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