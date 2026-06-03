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System kaucyjny dla tzw. "małpek" coraz bliżej? Decyzja w drugiej połowie roku

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03 czerwca 2026, 09:23
oprac. Łucja Orzeł
System kaucyjny dla tzw.
System kaucyjny dla tzw. "małpek" coraz bliżej? Decyzja w drugiej połowie roku
Shutterstock

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Decyzja o objęciu systemem kaucyjnym tzw. "małpek" zapadnie w drugiej połowie roku. Resort klimatu chce ograniczyć problem ich porzucania, handel ostrzega przed paraliżem małych sklepów – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o rozszerzeniu mechanizmu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane po alkoholu o poj. do 200 ml. W oświadczeniu przesłanym „DGP” MKiŚ potwierdza, że w drugiej połowie roku zostanie podjęta decyzja, kiedy zmiany w systemie kaucyjnym zostaną wprowadzone i w jaki sposób będą wdrażane.

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Rozszerzenie systemu kaucyjnego o "małpki"

Włączenie „małpek” do systemu kaucyjnego zmusi małe sklepy do dobrowolnego wejścia do programu – przestrzega cytowany przez „DGP” Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Jak podkreśla, klienci oddają opakowania tam, gdzie kupują towar, więc rezygnacja z odbioru oznacza odpływ konsumentów do większej konkurencji. Dodaje przy tym, że handlowcy muszą sami finansować koszty organizacji i automaty, a te mogą kosztować nawet 70 tys. zł.

Ptaszyński zwraca też uwagę na wadliwość mechanizmu rozliczeń: sklepy kredytują system, wypłacając kaucje z własnych środków i długo czekają na zwrot. Opłata obsługowa jest deficytowa – nie pokrywa kosztów prądu ani pracy personelu. Przy marżach handlowych na poziomie 1 proc. grozi to załamaniem płynności finansowej mniejszych placówek.

Problemy sanitarne i logistyczne

Rozmówca „DGP” uczula, że „małpki” wygenerują ryzyka sanitarno-higieniczne. W lokalach o powierzchni około 50 m kw. brakuje przestrzeni na magazynowanie i ręczne sortowanie lepiących się butelek po alkoholu. – Nie róbmy ze sklepów PSZOK-ów – apeluje Ptaszyński.

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Z drugiej strony, jak czytamy w „DGP”, Polacy opróżniają codziennie średnio aż 3 mln „małpek”, które lądują w krzakach lub na chodnikach, stwarzając dla samorządów jeden z najbardziej uciążliwych problemów estetycznych oraz ekologicznych.

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Źródło: PAP
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