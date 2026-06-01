REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 czerwca 2026, 07:43
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pierwszy próg podatkowy, podatek, sejm, podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, wynagrodzenia
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest nieadekwatny do kosztów życia obywateli – zapadła decyzja Sejmu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ile obecnie wynosi i jaka kwota wynagrodzenia (brutto) do niego kwalifikuje?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku dochodu:

  • do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,
  • ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład

Zgodnie z wyliczeniami sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – przyjmując, że pracownik zatrudniony jest na jednym etacie i odlicza koszty w kwocie podstawowej (250 zł. m-nie, tj. 3 000 zł rocznie) jego wynagrodzenie brutto opodatkowane według stawki z pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 12% przy podstawie opodatkowanie nieprzekraczającej 120 000 zł) nie może przekroczyć rocznie 142 542,59 zł1, tj. 11 878,55 zł miesięcznie. Powyżej ww. kwoty – pracownik będzie „kwalifikował” się do drugiego progu podatkowego.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – do Sejmu została złożona petycja obywatelska

W dniu 12 grudnia 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-788/25), której autor wystąpił z postulatem podjęcia prac legislacyjnych nad podniesieniem pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do poziomu 171 000 zł rocznie.

REKLAMA

Petytor argumentuje, że pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł, został wprowadzony w Polsce w 2022 r., a od tego czasu – sytuacja gospodarcza oraz poziom wynagrodzeń uległy znacznym zmianom. W związku z powyższym – „aby próg podatkowy był sprawiedliwy i odzwierciedlał realia rynku pracy”, zaproponował on jego dostosowanie do mediany wynagrodzeń i przyjęcie zasady, że pierwszy próg podatkowy obejmuje dochody do dwukrotności mediany rocznej, co – biorąc pod uwagę dane GUS z czerwca 2025 r. (zgodnie z którymi – mediana wynagrodzeń opiewała na 7 138 zł miesięcznie2, co odpowiada 85 656 zł rocznie) – oznaczałoby 171 312 zł (tj. 85 656 zł x 2). Po zaokrągleniu powyższej kwoty – petytor zaproponował podniesienie pierwszego progu podatkowego z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł i ponadto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • utrzymanie stawki 12% dla dochodów do tego poziomu oraz
  • aby stawka 32% obowiązywała dopiero powyżej 171 000 zł.

Wśród korzyści społeczno-ekonomicznych podwyższenia pierwszego progu podatkowego, autor petycji wymienia:

  • sprawiedliwość podatkową, przez co rozumie, że „osoby zarabiające nieco powyżej mediany, nie będą przedwcześnie obciążane wyższą stawką” podatkową i podkreśla, że sytuacja ta jest „dotkliwa zwłaszcza dla singli, którzy nie mają żadnych możliwości kompensacji podatku (brak ulg czy partnera do wspólnego rozliczenia)”,
  • wzrost siły nabywczej, z tego powodu, że – „część społeczeństwa zachowa dochody w pierwszym progu, co przełoży się na konsumpcję i oszczędności” oraz
  • stabilność systemu, ponieważ – „próg będzie dostosowany do realnych warunków gospodarczych i inflacji”.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji przeciwne postulatowi

W opinii z dnia 8 maja 2026 r., na temat petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego do poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji zarekomendowało Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnianie żądania będącego przedmiotem petycji.

W ocenie ekspertów BEOS – skutkiem przyjęcia regulacji proponowanej w petycji, byłyby „niższe dochody publiczne z podatku dochodowego od osób fizycznych (o ok. 19,7 mld zł), a tym samym mniejsze możliwości finansowania przez państwo i – przede wszystkim – jednostki samorządu terytorialnego wydatków publicznych, co stanowiłoby „znaczny ubytek dochodów sektora finansów publicznych”. Podatki natomiast – jak podkreślili eksperci BEOS – odgrywają nie tylko funkcję fiskalną, ale również m.in. funkcję redystrybucyjną – poprzez system podatkowy państwo ingeruje bowiem w redystrybucję dochodu narodowego, co dokonuje się pomiędzy podatnikiem płacącym podatek a budżetem państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ingerencja poprzez system podatkowy w podział dochodu narodowego stanowi element polityki państwa, za którą ustawodawca (parlament) ponosi odpowiedzialność przed elektoratem.

Pomimo rekomendacji uznania postulatu petycji za nieuzasadniony – sejmowe BEOS, jednocześnie zwróciło uwagę, że – aktualnie, w Sejmie trwają prace nad dwoma innymi projektami, które przewidują podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj.:

  1. przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898), który w dniu 4 listopada 2025 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu i który zakłada podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej do 140 000 zł;
  2. poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026), autorstwa grupy posłów, których przedstawicielami są posłanka Ewa Schädler i poseł Piotr Paweł Strach, który także zakłada podwyższenie górnej granicy pierwszego progu podatkowego do 140 000 zł i który – w dniu 15 kwietnia 2026 r. – został skierowany do konsultacji społecznych (konsultacje te zakończyły się w dniu 15 maja br.).

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji w kwestii postulatu, będącego przedmiotem petycji obywatelskiej

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które odbyło się w dniu 27 maja 2026 r. – posłowie będący członkami ww. komisji, podjęli decyzję w kwestii postulatu będącego przedmiotem petycji obywatelskiej (nr BKSP-153-X-788/25) w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Poseł Robert Warwas, referujący przedmiotową petycję podczas ww. posiedzenia, zarekomendował przekazanie jej w całości do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w której – jak podkreślił – aktualnie trwają już prace nad dwoma projektami, zakładającymi podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj. wspomnianym w opinii BEOS:

  • projektem prezydenckim (druk sejmowy nr 1898) oraz
  • projektem poselskim (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026).

Z rekomendacją tą zgodzili się pozostali posłowie-członkowie komisji, w tym również przewodniczący komisji, poseł Rafał Bochenek, który podsumowując dyskusję na temat petycji podkreślił, że – „rzeczywiście pojawiają się głosy społeczne, aby podnosić ten próg [red.: tj. pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych], bo jest on już zupełnie nieadekwatny do poziomu zarobków i kosztów życia polskich obywateli. Poseł Bochenek zaznaczył również, że – „centrum analiz ekonomicznych zasugerowało nawet w jednym z opublikowanych dzisiaj artykułów, iż ten pierwszy próg powinien być ustanowiony już nie na poziomie 120 000 zł, ale 175 745 zł, z uwagi na to, że – Polacy tak bardzo tracą dzisiaj na tym, iż muszą płacić wyższy podatek dochodowy (na poziomie 32%) i coraz więcej osób „wpada” w ten drugi próg, ponosząc tego – niestety – finansowe, negatywne konsekwencje.”

Ostatecznie, przewodniczący komisji podkreślił, że – Rzeczywiście należy nad tym pracować – tj. postarać się zrobić „coś” z tymi progami, które dzisiaj są już nieadekwatne do poziomu i kosztów życia obywateli, w związku z czym – przedmiotowa petycja zostaje przekazana do Komisji Finansów Publicznych i do dalszych prac.

Do podwyżki pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – sceptycznie podchodzi jednak Ministerstwo Finansów

Pomimo nadania pracom nad postulatem wynikającym z petycji w sprawie podwyższenia pierwszego progu podatkowego dalszego biegu, przez sejmową Komisję do Spraw Petycji (o czym była mowa powyżej) – nie sposób jednak nie wspomnieć o stanowisku Ministerstwa Finansów w tej kwestii, które zostało zaprezentowane podczas posiedzenia w dniu 27 maja br. Przedstawicielka Ministerstwa Finansów z Departamentu Podatków Dochodowych od Osób Fizycznych, Beata Śliwińska, poinformowała, że – Ministerstwo Finansów nie rekomenduje podjęcia prac nad petycją, i dodała „W ubiegłym roku udzielaliśmy odpowiedzi na dezyderat w tożsamej sprawie i ten dezyderat został przez komisję przyjęty. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania geopolityczne, makroekonomiczne, w tym wysoki poziom deficytu sektora finansów publicznych, zwiększone wydatki państwa (m.in. na obronność) oraz objęcie Polski unijną procedurą nadmiernego deficytu, jak również utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie – chcielibyśmy wskazać, że priorytetem pozostaje zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz utrzymanie zdolności państwa do finansowania najważniejszych zadań i reagowania na bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne i wobec powyższego – nie przewidujemy wprowadzenia rozwiązań skutkujących zmniejszeniem progu dochodów, na obecnym etapie.”

Wobec powyższego stanowiska resortu finansów i przeciwnej jemu – ostatecznej decyzji sejmowej Komisji do Spraw Petycji o nieodrzucaniu postulatu podwyższenia pierwszego progu podatkowego – pozostaje zatem obserwować dalszy przebieg prac nad przedmiotowym postulatem, które podejmie teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

1 (120 000 + 3 000) : 0,8629 = 142 542,59 zł (współczynnik 0,8629 stanowi odpowiednik wynagrodzenia pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne potrącane przez pracodawcę ze środków pracownika). Pracownik opłaca składki na ubezpieczenia: emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% oraz chorobowe – 2,45% (łącznie 13,71% wynagrodzenia brutto). Por. art. 16 ust. 1 i 1b i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

2 Zgodnie z danymi GUS w zakresie rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej za czerwiec 2025 r. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/rozklad-wynagrodzen-w-gospodarce-narodowej-w-czerwcu-2025-r-,32,18.html)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592)
  • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 199 z późn. zm.)
Powiązane
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Orlen i branża paliwowa na celowniku skarbówki. Nowy podatek ma przynieść 5 mld zł
01 cze 2026

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który – według szacunków – ma przynieść budżetowi państwa około 5 mld zł w latach 2026–2027. Nowa danina obejmie producentów i sprzedawców paliw, a jej stawka ma wynieść aż 75 proc. podstawy opodatkowania.
Rząd ujawnia raport: za atakami na system kaucyjny stoi zorganizowana dezinformacja. NASK wskazuje troje winnych
01 cze 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega: wokół systemu kaucyjnego prowadzona jest zorganizowana kampania dezinformacyjna. NASK zidentyfikował konkretnych aktorów manipulujących opinią publiczną. Fałszywe teorie o VAT od butelek, kradzieży kaucji i zarabianiu przez zagraniczne korporacje mają coś wspólnego: nie mają oparcia w faktach. Sprawdź wnioski z raportu.
Wiosenne wydatki pod kontrolą? Polacy ujawniają, na co idą pieniądze
01 cze 2026

Co trzeci Polak planuje wiosenne wydatki z wyprzedzeniem i odkłada na nie pieniądze - wynika z badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”. Respondenci podczas wiosny najwięcej wydają na wyjazdy, a także na media i opłaty domowe.
Podatek od nieruchomości 2026. Do 15 września trzeba wpłacić trzecią ratę
01 cze 2026

Właściciele mieszkań, domów i działek muszą pamiętać o kolejnym ważnym terminie. Do 15 września 2026 r. trzeba opłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości. Spóźnienie może oznaczać nie tylko odsetki, ale też poważne konsekwencje finansowe. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 64 tys. zł.

REKLAMA

Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy
01 cze 2026

56,7 proc. badanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci; 81,3 proc. ocenia, że warunki rozwoju dzieci są lepsze niż 20 lat temu; 64 proc. jest zadania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w Polsce - wynika z badania IBRiS.
Coraz trudniej zatrudnić w logistyce. Firmy wskazują główne bariery
01 cze 2026

Blisko 7 na 10 firm z sektora logistyki ma trudności ze zrekrutowaniem nowych pracowników - wynika z badania ManpowerGroup. Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników.
Frankowiczu, dostałeś zwrot od banku? Skarbówka wyjaśnia, czy musisz płacić podatek
01 cze 2026

Tysiące frankowiczów zawiera ugody z bankami i odzyskuje część nadpłaconych rat. Bank wystawia PIT-11 i pojawia się pytanie: czy fiskus weźmie część odzyskanych pieniędzy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 19 maja 2026 r. wyjaśnił, kiedy zwrot od banku nie jest przychodem i nie podlega opodatkowaniu.
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
01 cze 2026

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.

REKLAMA

Wypłata kieszonkowego dla wychowanków – jaki paragraf nowej klasyfikacji budżetowej
31 maja 2026

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć świadczenie wypłaty kieszonkowego wypłacane wychowankom? Do tej pory świadczenie to jest wypłacane z § 311 „Świadczenia społeczne”.
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA