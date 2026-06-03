Telefon w szufladzie? Tracisz kilkaset zł rocznie. Po 2 latach smartfon wart o 65% mniej – kiedy sprzedać, żeby nie stracić?
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Smartfon kupiony dwa lata temu jest dziś wart od 50 do 65% mniej niż w dniu zakupu. Po trzech latach ta różnica sięga nawet 80%. Odkładanie sprzedaży telefonu o rok oznacza stratę kilkuset złotych. Optymalny moment na odsprzedaż to 12-18 miesięcy od zakupu. Każdy kolejny miesiąc to większa strata – sprawdź, kiedy sprzedać telefon, aby nie stracić pieniędzy i co lepsze - ogłoszenie czy skup.
- Tabela: Jak szybko smartfon traci wartość?
- Kiedy sprzedać telefon? Optymalny moment to 12-18 miesięcy
- Co najbardziej obniża wartość telefonu?
- Jak zwiększyć wartość telefonu przed sprzedażą? Kilka kroków
- Profesjonalny odkup a portal ogłoszeniowy – kluczowe różnice
- Co się dzieje z odsprzedanymi telefonami?
- Co zapamiętać? To jest najważniejsze w temacie odsprzedaży smartfona
- FAQ – najczęstsze pytania o utratę wartości smartfona i moment odsprzedaży
Tabela: Jak szybko smartfon traci wartość?
Czas od zakupu
Utrata wartości
Przykład: telefon za 4000 zł
6 miesięcy
20-30%
wartość 2800-3200 zł (strata: 800-1200 zł)
12 miesięcy
40-60%
wartość 1600-2400 zł (strata: 1600-2400 zł)
24 miesiące
50-65%
wartość 1400-2000 zł (strata: 2000-2600 zł)
36 miesięcy
do 80%
wartość 800 zł (strata: 3200 zł)
Wniosek jest prosty: im dłużej czekasz ze sprzedażą telefonu, z którego już nie korzystasz, tym więcej tracisz. Po 3 latach odsprzedaż niemal przestaje być opłacalna.
Kiedy sprzedać telefon? Optymalny moment to 12-18 miesięcy
Smartfon, podobnie jak samochód, traci wartość od pierwszego dnia po zakupie. Optymalny moment sprzedaży to 12-18 miesięcy od nabycia.
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„Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że odkładanie sprzedaży telefonu o rok oznacza często stratę kilkuset złotych. Smartfon traci wartość każdego dnia, dlatego moment sprzedaży ma znaczenie" – komentuje Tomasz Kowalczyk z bolttech.
Co najbardziej obniża wartość telefonu?
1. Premiera nowego modelu
„Pierwsze to premiera nowego modelu, szczególnie w segmencie Apple i Samsung, gdzie ogłoszenia nowych generacji między wrześniem a lutym potrafią jednorazowo obniżyć wartość poprzedniego modelu o kilkanaście procent" – wyjaśnia ekspert bolttech.
Przykład? Gdy w wrześniu pojawia się iPhone 16, wartość iPhone'a 15 spada natychmiast o 10-15%.
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2. Uszkodzenia fizyczne
„Uszkodzenie fizyczne: zbita szybka, rysy na obudowie lub zużyta bateria mogą obniżyć cenę telefonu o 30 do 50% względem egzemplarza w dobrym stanie" – dodaje Tomasz Kowalczyk.
Różnica w cenie według stanu:
- tzw. grade A (bardzo dobra kondycja, bez uszkodzeń): zwykle 2 razy więcej niż ten sam model w słabym stanie,
- stłuczony ekran, zarysowania: spadek wartości o 30-50%
Jak zwiększyć wartość telefonu przed sprzedażą? Kilka kroków
- Wymień baterię – koszt to często tylko kilkadziesiąt zł, wzrost wartości: nawet o kilkaset złotych;
- Zachowaj oryginalne pudełko i akcesoria – realnie wpływają na wycenę odkupu;
- Unikaj zarysowań – etui i szkło ochronne od pierwszego dnia;
- Sprzedaj w Grade A (bez widocznych uszkodzeń, sprawna bateria).
iPhone'y i flagowe Samsungi trzymają wartość lepiej niż inne modele, ale nawet one po 36 miesiącach zbliżają się do granicy opłacalności odsprzedaży.
Profesjonalny odkup a portal ogłoszeniowy – kluczowe różnice
Portal ogłoszeniowy wymaga czasu: założenia konta, zdjęć, opisu, odpowiadania na pytania kupujących, pakowania i wysyłki. Po transakcji sprzedający nadal odpowiada za urządzenie. Cena pozostaje niewiadoma do końca transakcji, kupujący często nawet jeszcze przy odbiorze osobistym sprzętu negocjują cenę.
Profesjonalny odkup działa inaczej:
- Znana cena z góry od razu po wycenie;
- Pieniądze od ręki podczas jednej wizyty (nie czekasz na odblokowanie środków z ogłoszenia, akceptację kupującego itp.);
- Profesjonalne usunięcie danych przed odsprzedażą;
- Odpowiedzialność przechodzi na punkt odkupu;
- Gwarancja dla kolejnego właściciela, którą realizuje punkt odkupu.
„Równie ważne jest miejsce. Profesjonalny odkup to nie tylko szybka transakcja i gotówka od ręki. To pewność, że twoje prywatne dane – osobiste, zdjęcia, treści – usuwane są bezpiecznie, a odpowiedzialność za urządzenie przechodzi na podmiot, który ma do tego odpowiednie narzędzia" – podkreśla ekspert bolttech.
Co się dzieje z odsprzedanymi telefonami?
Większość profesjonalnie skupowanych telefonów trafia na rynek jako urządzenia "refurbished" (odnowione). Rynek refurbished rośnie szybciej niż rynek nowych smartfonów – coraz więcej kupujących świadomie wybiera odnowiony sprzęt w dobrym stanie technicznym.
To korzyść dla środowiska: elektrośmieci to najszybciej rosnący strumień odpadów w Unii Europejskiej. Zdecydowana większość smartfonów trafiających do szuflad kończy jako odpad elektroniczny. Odsprzedając telefon, ograniczasz ilość elektrośmieci i dajesz urządzeniu drugie życie.
Zbliżający się 5 czerwca Światowy Dzień Środowiska to dobry moment, aby sprawdzić, czy w szufladzie nie leży niewykorzystany smartfon.
Co zapamiętać? To jest najważniejsze w temacie odsprzedaży smartfona
Smartfon traci wartość każdego dnia – po 2 latach nawet o 65%, po 3 latach o 80%. Optymalny moment sprzedaży to 12-18 miesięcy od zakupu. Profesjonalny odkup gwarantuje znaną cenę, gotówkę od ręki i bezpieczne usunięcie danych. Wymiana baterii za kilkadziesiąt zł może podnieść wartość telefonu o kilkaset złotych. Odsprzedając telefon, ograniczasz elektrośmieci – najszybciej rosnący strumień odpadów w UE.
FAQ – najczęstsze pytania o utratę wartości smartfona i moment odsprzedaży
1. Po jakim czasie sprzedać telefon, żeby nie stracić za dużo?
Optymalny moment to 12-18 miesięcy od zakupu.
2. Ile tracę, zwlekając rok z odsprzedażą?
Często 200-1000 zł, w zależności od modelu i stanu.
3. Czy warto wymieniać baterię przed sprzedażą?
Tak. Wymiana za kilkadziesiąt złotych może podnieść wartość o kilkaset złotych.
4. Dlaczego profesjonalny odkup zamiast portalu ogłoszeniowego?
Znana cena, gotówka od ręki, pewność usunięcia danych, brak odpowiedzialności po transakcji.
5. Czy telefon z pękniętym ekranem ma jeszcze wartość?
Tak, ale o 30-50% mniejszą niż egzemplarz w dobrym stanie.
Źródło: bolttech
bolttech to globalna firma insurtech, której misją jest stworzenie wiodącego na świecie, technologicznie zaawansowanego ekosystemu ochrony i ubezpieczeń. bolttech obsługuje klientów na 39 rynkach w Ameryce Północnej, Azji, Europie oraz Afryce. Dzięki kompleksowemu zestawowi rozwiązań cyfrowych i opartych na danych, bolttech łączy ubezpieczycieli, dystrybutorów i klientów, ułatwiając oraz usprawniając zakup i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz ochronnych. Więcej informacji o działalności bolttech w Polsce można znaleźć na stronie: www.bolttech.io/poland
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