REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?

Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 czerwca 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, emerytura, pieniądze
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zaledwie kilka lat zatrudnienia wystarczy, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS zaczął wypłacać nam comiesięczne świadczenie. Wiele osób zastanawia się jednak, czy z krótkim stażem można liczyć na minimalną emeryturę. Rzeczywistość bywa bolesna. Kwoty dla osób, które przepracowały tylko 5 lat, są rażąco niskie. Ile dokładnie wynosi emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?

rozwiń >

Pułapka groszowych emerytur. Dlaczego 5 lat stażu to za mało na minimum?

W polskim systemie emerytalnym obowiązuje zasada, że nawet jeden dzień odprowadzania składek daje prawo do emerytury. Jednak minimalny staż pracy potrzebny do tego, aby państwo dopłaciło nam do gwarantowanej emerytury minimalnej, jest znacznie wyższy. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto, co daje około 1800,43 zł na rękę. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić dwa warunki jednocześnie - osiągnąć odpowiedni wiek oraz udowodnić wymagany staż ubezpieczeniowy. Kobiety muszą wykazać minimum 20 lat stażu pracy, natomiast mężczyźni potrzebują co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Osoba, która przepracowała w swoim życiu jedynie 5 lat, nie ma żadnych szans na podwyższenie świadczenia do tej kwoty. ZUS wypłaci jej dokładnie tyle, ile sama uzbierała na swoim koncie i subkoncie przez te 60 miesięcy pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Jak ZUS wylicza emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Wzór, którym posługują się urzędnicy, jest prosty, ale bezwzględny dla osób pracujących krótko. Kwotę emerytury oblicza się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału oraz kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Kluczowym elementem tej układanki jest mianownik. Wskaźnik średniego dalszego trwania życia co roku pod koniec marca publikuje Główny Urząd Statystyczny w formie oficjalnych komunikatów. Im starszy jest senior w momencie składania wniosku, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego życia. To oznacza, że ten sam zebrany kapitał dzieli się przez mniejszą cyfrę, co automatycznie daje wyższą emeryturę. Co ważne, ZUS stosuje jedną, wspólną tabelę dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn.

Ile wynosi emerytura po 5 latach pracy? Wyliczenia dla płci i wieku

W przypadku przejścia na emeryturę dokładnie w wieku 60 lat, z prawa tego mogą skorzystać w Polsce wyłącznie kobiety. Według oficjalnych tablic GUS ich średnie dalsze trwanie życia wynosi wtedy dokładnie 268,9 miesiąca. Jeśli kobieta przepracowała tylko 5 lat, jej kapitał jest niewielki, a horyzont czasowy wypłaty - bardzo długi. W takim scenariuszu szacowana emerytura wynosi zaledwie około 125 - 150 zł brutto miesięcznie (dla kobiet). Mężczyźni w tym wieku nie mogą jeszcze przejść na emeryturę powszechną.

Gdy osiągamy wiek 65 lat, czyli powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn, statystyczne dalsze trwanie życia spada do 222,7 miesiąca. Kapitał zgromadzony przez 5 lat dzieli się więc przez znacznie mniejszą liczbę.

REKLAMA

  • Kobiety, które zdecydowały się poczekać z wnioskiem do 65. roku życia, mogą liczyć na kwoty rzędu 240 - 270 zł brutto miesięcznie.
  • Z kolei mężczyźni w tym samym wieku otrzymają około 280 - 320 zł brutto miesięcznie.

Różnica ta wynika z faktu, że mężczyźni mieli o 5 lat więcej czasu na gromadzenie kapitału i dodatkowe waloryzacje składek, a nie z odrębnych tabel trwania życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przesunięcie momentu przejścia na emeryturę do 70. roku życia drastycznie zmienia kalkulację ubezpieczyciela. Statystyczne dalsze trwanie życia dla 70-latka jest o wiele krótsze. W dodatku kapitał leżący na koncie przez te wszystkie lata podlegał potężnym waloryzacjom rocznym i kwartalnym. Dzięki temu szacowana emerytura po 5 latach pracy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn wzrasta w tym wieku do około 350 - 420 zł brutto miesięcznie.

Najwyższe kwoty z tak krótkiego stażu uzyskają osoby, które zawnioskują o świadczenie dopiero w wieku 75 lat. Wskaźnik dalszego trwania życia dla tej grupy wiekowej drastycznie maleje, co mocno podbija ostateczny wynik dzielenia w ZUS. W tym przypadku seniorzy mogą liczyć na wypłaty rzędu od 500 do nawet 620 zł brutto miesięcznie, zależnie od wysokości zarobków w trakcie tych 5 lat pracy.

Krótki staż a dodatki. Czy dostaniesz 13. i 14. emeryturę?

Mimo że emerytura po 5 latach pracy jest wręcz symboliczna, polskie prawo gwarantuje takim seniorom niezwykle ważny przywilej. Osoby z groszowymi emeryturami mają pełne prawo do otrzymywania trzynastej i czternastej emerytury. Oznacza to, że senior, którego miesięczne świadczenie z ZUS wynosi na przykład 150 zł, jesienią i wiosną otrzyma dodatkowe wypłaty w pełnej wysokości. Dodatki te stanowią równowartość minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku. Dla wielu osób z krótkim stażem to właśnie "trzynastki" i "czternastki" stanowią główny i najbardziej odczuwalny zastrzyk gotówki z systemu ubezpieczeń społecznych.

Jak legalnie podwyższyć emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Jeśli masz na swoim koncie tylko 5 lat pracy, możesz podjąć konkretne kroki, aby Twoje świadczenie było wyższe. Kluczowe jest złożenie wniosku po 1 czerwca. W tym miesiącu ZUS dokonuje corocznej, bardzo wysokiej waloryzacji składek na kontach ubezpieczonych. Złożenie wniosku w drugiej połowie roku zawsze owocuje wyższą emeryturą niż w pierwszych miesiącach. Warto również odszukać dokumenty sprzed 1999 roku. Jeśli Twoje 5 lat pracy miało miejsce przed tym okresem, kluczowe staje się wyliczenie tak zwanego kapitału początkowego. ZUS potrafi wtedy doliczyć do konta spore kwoty za dawne lata, nawet przy braku ciągłości zatrudnienia. Ostatnią deską ratunku dla kobiet jest program "Mama 4 plus". Matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci i ze względu na to nie mogły podjąć pracy, mogą złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, a państwo dopłaci im różnicę do kwoty pełnej emerytury minimalnej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy po 5 latach pracy ZUS podwyższy świadczenie do emerytury minimalnej od 1 marca 2026 roku?

Nie. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, około 1800,43 zł na rękę. Dopłata wymaga wieku oraz stażu: kobiety minimum 20 lat, mężczyźni co najmniej 25 lat.

Jak ZUS oblicza emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Kwotę emerytury oblicza się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału oraz kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. GUS publikuje wskaźnik pod koniec marca; ZUS stosuje wspólną tabelę dla kobiet i mężczyzn.

Ile wynosi szacowana emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?

Po 5 latach pracy szacunki wynoszą: 60 lat kobiety ok. 125–150 zł brutto, 65 lat kobiety 240–270 zł, mężczyźni 280–320 zł, 70 lat obie płcie 350–420 zł, 75 lat 500–620 zł brutto miesięcznie.

Czy osoby z groszowymi emeryturami po 5 latach pracy dostaną 13. i 14. emeryturę?

Tak. Osoby z groszowymi emeryturami mają pełne prawo do trzynastej i czternastej emerytury. Dodatki stanowią równowartość minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku.

Jak osoba z 5 latami pracy może legalnie podwyższyć świadczenie z ZUS?

Osoba z 5 latami pracy może złożyć wniosek po 1 czerwca, gdy ZUS dokonuje corocznej waloryzacji składek. Warto odszukać dokumenty sprzed 1999 roku do wyliczenia kapitału początkowego. Kobiety mogą sprawdzić program „Mama 4 plus”.

Powiązane
Dodatek do emerytury z MOPS. Seniorzy po 60. roku życia mogą zyskać ponad 1200 zł co miesiąc
Dodatek do emerytury z MOPS. Seniorzy po 60. roku życia mogą zyskać ponad 1200 zł co miesiąc
Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nowy program, wnioski od 1 lipca
Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nowy program, wnioski od 1 lipca
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
03 cze 2026

Zaledwie kilka lat zatrudnienia wystarczy, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS zaczął wypłacać nam comiesięczne świadczenie. Wiele osób zastanawia się jednak, czy z krótkim stażem można liczyć na minimalną emeryturę. Rzeczywistość bywa bolesna. Kwoty dla osób, które przepracowały tylko 5 lat, są rażąco niskie. Ile dokładnie wynosi emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
KSeF 2026: Czy można odliczyć VAT i zaliczyć wydatek do kosztów na podstawie skanu faktury?
03 cze 2026

Pracownik otrzymał fakturę drogą e-mailową w formie skanu ręcznie wystawionej faktury. Wydrukował ten skan i dostarczył go do księgowości. Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT oraz rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego wydruku? Czy jest konieczność posiadania oryginału faktury?tyn
Microsoft Scout, MAI-Thinking-1, chip kwantowy Majorana 2 – czyli co Microsoft zaprezentował na Build 2026? Sztuczna inteligencja w firmach
03 cze 2026

Microsoft zaprezentował na konferencji Build 2026 autonomicznego agenta Scout, który zarządza kalendarzem i przygotowuje spotkania w Teams i Outlook, oraz pierwszy autorski model AI: MAI-Thinking-1 do złożonych zadań biznesowych. Ogłoszono też nowy chip kwantowy Majorana 2 z czasem życia qubita do 60 sekund i platformę Microsoft Discovery dla naukowców. Sprawdź najważniejsze nowości z obszaru sztucznej inteligencji, narzędzi deweloperskich i technologii kwantowych.
Pracujemy 3 godziny tygodniowo dłużej niż przeciętnie w UE. Wszystko przez dojazdy do pracy
03 cze 2026

Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów Unii. Pracujemy prawie 3 godziny tygodniowo dłużej niż przeciętnie w UE. Rocznie daje to prawie 150 godzin — niemal dodatkowy miesiąc pracy. To trochę tak, jakby dla przeciętnego pracującego w Polsce rok miał nie 12, ale 13 miesięcy. A gdy doliczyć dojazdy, robi się z tego swoista „czternastka”. Tylko że nie trafia ona na konto, tylko znika w korkach, autobusach i pociągach.

REKLAMA

Masz kryptowaluty? Od 1 lipca możesz stracić do nich dostęp. Tak można sprawdzić czy giełda ma licencję MiCA
03 cze 2026

Do 1 lipca 2026 r. pozostały niespełna cztery tygodnie. 60% europejskich inwestorów krypto wciąż korzysta z platform (giełd), które nie posiadają pełnej licencji MiCA. Po tej dacie nieuregulowane podmioty będą musiały ograniczyć działalność w UE, co wymusi na użytkownikach szybką migrację aktywów.
Ceny działek rekreacyjnych w 2026 r. spadają nawet o 15% a ofert przybywa. Czy można zamieszkać na działce ROD?
03 cze 2026

Boom na działki rekreacyjne, który napędziła pandemia, wyraźnie wygasa. Po rekordowym popycie w latach 2020-2022, kiedy z oferty znikały działki zalegające w bazach od wielu miesięcy, rynek wszedł w fazę stabilizacji. Coraz większa liczba ofert i zmieniające się preferencje kupujących sprawiają, że nieruchomości letniskowe przestają być dobrem pierwszego wyboru.
Kryptowaluty i MiCA - co zmienia się od 1 lipca 2026 r.? Inwestorzy muszą przygotować się na migracje aktywów
03 cze 2026

Kryptowaluty: w związku z tym, że nie wszystkie platformy posiadają pełną licencję MiCA, od 1 lipca 2026 r. będą miały ograniczoną działalność w UE. Inwestorzy muszą przygotować się na szybkie migracje aktywów.
Punkty od 1 do 10. Co oznaczają wskazania w orzeczeniu w 2026 roku? [Lista]
03 cze 2026

Jednym z elementów orzeczenia są wskazania zawarte w poszczególnych punktach. Co one oznaczają dla osób z niepełnosprawnościami? O jakie wsparcie można ubiegać się, mając odpowiednie wskazanie w orzeczeniu? Oto aktualne zasady i przykładowe kwoty!

REKLAMA

Zwolnienie z podatku od darowizn w centrum sporu. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej
03 cze 2026

Zwolnienie z podatku od darowizn staje się kluczowym punktem sporu wokół ustawy o statusie osoby najbliższej. Katarzyna Kotula podkreśla, że nie zgodzi się na jego usunięcie, mimo sprzeciwu prezydenta Karola Nawrockiego wobec całego projektu.
5 tys. zł grzywny dla każdego właściciela psa lub kota, za jego nieoznakowanie, na własny koszt – Prezydent podpisał ustawę
03 cze 2026

W dniu 2 czerwca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, która wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w państwowym, elektronicznym systemie (KROPiK), przez ich właścicieli. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, a za niewywiązanie się przez właściciela zwierzęcia z nowego obowiązku – grozić będzie wysoka grzywna.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA