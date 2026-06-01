Czek turystyczny 2026: do 600 zł na noclegi dla seniorów i rodzin. Jak dostać pieniądze na wakacje?

Od września 2026 roku seniorzy po 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną bon turystyczny o wartości od 300 do 600 zł na noclegi. Czek można wykorzystać wyłącznie na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na program 6 mln zł. Sprawdź, jak zdobyć dopłatę do późnych wakacji i gdzie można ją wykorzystać.

rozwiń >

Dla kogo jest czek turystyczny? Kto może dostać bon na wakacje?

Z programu „Czek Turystyczny" mogą skorzystać dwie grupy osób:

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia – wystarczy złożyć oświadczenie w systemie, że na dzień generowania czeku masz ukończone 60 lat;

– wystarczy złożyć oświadczenie w systemie, że na dzień generowania czeku masz ukończone 60 lat; Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny – każda pełnoletnia osoba z aktywną kartą może wygenerować czek (karta musi być ważna w momencie generowania bonu);

Ważne Każda uprawniona osoba może skorzystać z czeku tylko raz w całym okresie trwania programu.

Ile wynosi czek turystyczny? Kwota dofinansowania na noclegi

Wartość czeku turystycznego wynosi od 300 do 600 zł brutto – zarówno dla seniorów, jak i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Czek to dopłata do usług hotelarskich, nie gotówka. Oznacza to, że:

Nie można wymienić czeku na pieniądze;

Nie można sprzedać ani podarować czeku innej osobie;

Czek wykorzystasz tylko na nocleg w obiekcie uczestniczącym w programie.

Ważne Co to jest czek turystyczny? Czek turystyczny to jednorazowy elektroniczny kod o wartości 300-600 zł, który stanowi dofinansowanie do usług hotelarskich. Bon generowany jest przez specjalny system internetowy lub aplikację i może być wykorzystany wyłącznie na rezerwację minimum dwóch noclegów w wybranych obiektach.

Jak działa czek turystyczny? Warunki wykorzystania bonu

Aby wykorzystać czek turystyczny, musisz spełnić następujące warunki:

Minimum 2 noclegi: Czek można zrealizować tylko przy rezerwacji obejmującej co najmniej dwie doby w tym samym obiekcie. Tylko wybrane hotele: Bon działa wyłącznie w obiektach hotelarskich uczestniczących w programie. Lista hoteli będzie dostępna w systemie, gdzie będziesz generować czek. Jednorazowe wykorzystanie: Czek ma unikalny numer i można go użyć tylko jeden raz. Po wykorzystaniu wygasa. Rezerwacja na własną rękę: Sam rezerwujesz nocleg bezpośrednio w wybranym hotelu – czek stanowi dopłatę do kosztu pobytu.

Kiedy i gdzie można wykorzystać czek turystyczny w 2026 roku?

Termin realizacji programu

Program „Czek Turystyczny" będzie realizowany od września do listopada 2026 roku na terenie całej Polski. Czeki będą wydawane w 3 turach. Każda tura obejmuje:

REKLAMA

Okres generowania czeku (kilka dni),

7-dniowy czas na wykorzystanie bonu (rezerwacja i pobyt).

Ważne Nieprzekraczalny termin: wszystkie czeki muszą być wykorzystane do 30 listopada 2026 roku.

Gdzie można skorzystać z czeku?

Czek turystyczny można wykorzystać wyłącznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Województw przygranicznych,

Regionów dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie,

Obszarów, które odnotowały spadek ruchu turystycznego.

Jakie hotele będą uczestniczyć w programie?

W programie wezmą udział obiekty hotelarskie wpisane do ewidencji prowadzonej przez marszałków województw lub gminy. Lista zweryfikowanych hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych będzie dostępna w systemie internetowym programu.

Jak dostać czek turystyczny? Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Wejdź na stronę programu lub do aplikacji

Czek generujesz przez dedykowany system internetowy lub aplikację (szczegóły pojawią się przed startem programu we wrześniu 2026).

Krok 2: Zweryfikuj swoje uprawnienia

Jeśli jesteś seniorem 60+, to zaznacz w systemie oświadczenie, że ukończyłeś 60. rok życia.

Jeśli masz Kartę Dużej Rodziny:

System zweryfikuje ważność Twojej karty (można sprawdzić przez stronę: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny);

Karta musi być aktywna w dniu generowania czeku turystycznego.

Krok 3: Wygeneruj kod czeku

System wygeneruje unikalny elektroniczny kod – to Twój czek turystyczny o wartości 300-600 zł.

Krok 4: Wybierz hotel z listy

Sprawdź listę obiektów uczestniczących w programie dostępną w systemie.

Krok 5: Zarezerwuj pobyt

Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym hotelem i zarezerwuj minimum 2 noclegi, podając kod czeku.

Krok 6: Zrealizuj pobyt

Podczas meldunku w hotelu okaż:

Kod czeku turystycznego,

Kartę Dużej Rodziny (jeśli na tej podstawie otrzymałeś czek),

Dowód osobisty.

Ważne zasady i ograniczenia. Czego nie można robić z czekiem turystycznym?

Czego NIE wolno/NIE da się zrobić:

Wymieniać czeku na gotówkę;

Przekazywać czeku innej osobie;

Używać czeku więcej niż raz;

Łączyć czeku z innymi publicznymi formami dofinansowania tego samego wyjazdu;

Wykorzystać czeku na pobyt krótszy niż 2 noclegi.

Co MUSISZ wiedzieć:

Hotel nie może podnieść cen w związku z udziałem w programie;

Czek ma określony termin ważności (7 dni od wygenerowania w danej turze);

Niewykorzystany czek przepada – nie ma możliwości przedłużenia terminu;

W hotelu zweryfikują Twoje uprawnienia (wiek lub Kartę Dużej Rodziny).

Dlaczego rząd wprowadza czek turystyczny?

Program ma trzy główne cele:

1. Wsparcie regionów przygranicznych

Wojna w Ukrainie spowodowała spadek liczby turystów w województwach przy granicy wschodniej. Czek ma pomóc lokalnym hotelarzom i odbudować wizerunek tych regionów jako bezpiecznych.

2. Pobudzenie krajowego ruchu turystycznego

Zachęta do podróży po Polsce, szczególnie do miejsc mniej popularnych lub dotkniętych kryzysem wizerunkowym.

3. Pomoc seniorom i rodzinom wielodzietnym

Dofinansowanie wakacji dla grup, które mogą mieć ograniczone możliwości finansowe na wypoczynek.

Masz 60 lat lub Kartę Dużej Rodziny? Sprawdź, czy Twój region uczestniczy - łatwiej będzie wykorzystać czek właśnie tam

Choć program obejmuje całą Polskę, priorytet mają województwa przygraniczne oraz te dotknięte skutkami wojny w Ukrainie. To między innymi:

Podkarpackie,

Lubelskie,

Podlaskie,

Warmińsko-mazurskie.

Lista konkretnych hoteli uczestniczących w programie pojawi się na stronie programu wraz z uruchomieniem systemu rezerwacji we wrześniu 2026 roku. Oprócz samych bonów, program przewiduje też kampanie promocyjne regionów i lokalne wydarzenia.

Podsumowanie w pytaniach i odpowiedziach (FAQ):

Czy mogę wykorzystać czek turystyczny na wyjazd za granicę?

Nie. Czek działa tylko w Polsce, w obiektach hotelarskich uczestniczących w programie.

Czy mogę przekazać czek dziecku lub współmałżonkowi?

Nie. Czek jest imienny i może go wykorzystać tylko osoba, która go wygenerowała.

Czy mogę zarezerwować nocleg na kilka miesięcy przed generowaniem czeku?

Najpierw musisz wygenerować czek w systemie, a dopiero potem rezerwować nocleg. Bez aktywnego kodu czeku hotel nie przyjmie rezerwacji w ramach programu.

Co się stanie, jeśli nie wykorzystam czeku w wyznaczonym terminie?

Czek przepada. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ani przeniesienia bonu na inną turę.

Czy hotel może odmówić przyjęcia czeku turystycznego?

Tak, jeśli nie uczestniczy w programie. Sprawdź listę obiektów na stronie programu przed rezerwacją.

Czy muszę dopłacić do pobytu, jeśli koszt przekracza wartość czeku?

Tak. Czek to dopłata, nie pełne pokrycie kosztów. Jeśli pobyt kosztuje np. 800 zł, a Twój czek wynosi 300 zł, dopłacasz różnicę (500 zł).

Czy będę musiał rozliczać czek w PIT?

Nie. Czek turystyczny nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Co zapamiętać? To jest najważniejsze

Program „Czek Turystyczny" to realna dopłata 300-600 zł do wakacji dla seniorów 60+ i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Bon wykorzystasz od września do listopada 2026 na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach w Polsce. Czek wygenerujesz przez dedykowany system internetowy, a listę uczestniczących obiektów znajdziesz na stronie programu. Pamiętaj: bon to jednorazowa dopłata – wykorzystaj go mądrze i zaplanuj wypoczynek z wyprzedzeniem.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki