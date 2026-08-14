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ZUS przekroczy ważną granicę w 2027 roku. Tyle wyniesie nowa emerytura minimalna

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14 sierpnia 2026, 13:14
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2027, minimalna emerytura, pieniądze
ZUS przekroczy ważną granicę w 2027 roku. Tyle wyniesie nowa emerytura minimalna
Shutterstock

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Rada Ministrów przyjęła oficjalną propozycję dotyczącą przyszłorocznych podwyżek dla seniorów. Waloryzacja emerytur w 2027 roku przyniesie rewolucję w strukturze świadczeń. Po raz pierwszy w historii najniższa emerytura przekroczy barierę 2000 zł brutto. Gabinet Donalda Tuska przedstawił już konkretne liczby, wskaźniki i szacowane koszty, które mocno obciążą budżet państwa.

Rząd Donalda Tuska sfinalizował prace nad projektem waloryzacji rent i emerytur na 2027 rok. Propozycja, oparta na prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych, trafia właśnie pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Choć ostateczny komunikat zależy od twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego, resorty finansów oraz zabezpieczenia społecznego musiały już teraz odkryć karty. Projekt wymusi uruchomienie wielomiliardowych środków z kasy państwa.

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Koniec ery poniżej 2000 zł. Tyle wyniesie minimalna emerytura w 2027 roku

Obecnie, od 1 marca 2026 roku, minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Nowe parametry przedstawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zakładają modyfikację tej stawki. Od 1 marca 2027 roku najniższe ustawowe świadczenie ma wzrosnąć o dokładnie 68,85 zł. Oznacza to symboliczny przełom w systemie ubezpieczeń społecznych: nowa gwarantowana kwota minimalnej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto.

Nowy wskaźnik waloryzacji. O ile wzrosną pozostałe emerytury i renty?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, rząd zaproponuje partnerom społecznym ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie ustawowego minimum. Oznacza to włączenie do algorytmu 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

Jak ta propozycja przełoży się na realne kwoty?

  • Wszystkie emerytury i renty wzrosną od marca przyszłego roku o co najmniej 3,48 proc.
  • Im wyższe obecne świadczenie, tym większa kwota podwyżki w ujęciu złotówkowym.
  • Skala operacji jest ogromna - modyfikacja wypłat pociągnie za sobą koszty dla budżetu centralnego na poziomie około 16,7 mld zł.

Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji? Procedura krok po kroku

Przedstawione wartości mają charakter prognozowany, co oznacza możliwość ich modyfikacji. Rzeczywista sytuacja gospodarcza kraju zweryfikuje te założenia na początku przyszłego roku. Ustawa nakłada na resorty i urzędy sztywne terminy administracyjne:

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  1. Styczeń/Luty 2027 roku - Prezes GUS opublikuje w formie komunikatu w Monitorze Polskim rzeczywiste wartości danych makroekonomicznych (inflację emerytalną oraz realny wzrost płac za cały 2026 rok).
  2. Luty 2027 roku - W ciągu 3 dni roboczych od decyzji GUS właściwy minister ogłosi w Monitorze Polskim ostateczny, oficjalny wskaźnik waloryzacji.
  3. 1 marca 2027 roku - ZUS i KRUS automatycznie, bez konieczności składania wniosków przez seniorów, podwyższą wszystkie wypłacane świadczenia

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile ma wynieść minimalna emerytura od 1 marca 2027 roku?

Od 1 marca 2027 roku najniższe ustawowe świadczenie ma wzrosnąć o 68,85 zł, do 2047,34 zł brutto.

Jaki wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok zaproponuje rząd Donalda Tuska?

Rząd zaproponuje ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie ustawowego minimum, z włączeniem 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

O ile wzrosną wszystkie emerytury i renty od marca 2027 roku?

Wszystkie emerytury i renty wzrosną od marca 2027 roku o co najmniej 3,48 proc. Im wyższe obecne świadczenie, tym większa kwota podwyżki w ujęciu złotówkowym.

Ile ma kosztować budżet centralny waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku?

Modyfikacja wypłat ma pociągnąć za sobą koszty dla budżetu centralnego na poziomie około 16,7 mld zł.

Kiedy zostanie ogłoszony ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok?

W styczniu lub lutym 2027 r. Prezes GUS opublikuje dane makroekonomiczne. W lutym 2027 r., w ciągu 3 dni roboczych od decyzji GUS, właściwy minister ogłosi ostateczny wskaźnik waloryzacji.

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Źródło: INFOR
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