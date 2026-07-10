Dwa przelewy z ZUS w lipcu dla seniorów. Skąd ta podwójna dawka gotówki. Do kogo trafią te pieniądze?
REKLAMA
REKLAMA
Dla około miliona seniorów lipiec będzie nietypowym miesiącem. Na ich konta trafią dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co może wywołać niemałe zaskoczenie. Nie chodzi jednak o dodatkowe świadczenie ani ukrytą podwyżkę. Wszystko wynika z kalendarza i zasad, według których ZUS realizuje wypłaty emerytur.
- Kalendarz decyduje o terminach wypłat
- Dwa przelewy w jednym miesiącu. Kto je dostanie?
- Lipcowy harmonogram wypłat emerytur
- Na wyższe świadczenia trzeba jeszcze poczekać
- Zmiany obejmą także emerytów z KRUS
Z harmonogramu opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że część terminów trzeba będzie przyspieszyć. Powód jest prosty – niektóre daty wypadają w dni wolne od pracy.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarz decyduje o terminach wypłat
ZUS wypłaca emerytury w kilku stałych terminach każdego miesiąca. Nie oznacza to jednak, że pieniądze zawsze trafiają do seniorów dokładnie w dniu wskazanym w decyzji o przyznaniu świadczenia.
Przepisy są jednoznaczne. Jeśli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę albo święto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać pieniądze wcześniej. W praktyce oznacza to, że część emerytów może otrzymać świadczenie nawet kilka dni przed planowanym terminem.
Dwa przelewy w jednym miesiącu. Kto je dostanie?
Najwięcej emocji budzi sytuacja osób, które standardowo otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. Lipcowe świadczenie seniorzy otrzymali zgodnie z planem, czyli 1 lipca. Później na ich konta wpłynie jednak kolejny przelew.
REKLAMA
To dlatego, że 1 sierpnia w tym roku przypada w sobotę. ZUS nie realizuje wypłat w dni wolne od pracy, dlatego sierpniowe emerytury zostaną przekazane wcześniej – najpóźniej 31 lipca. W efekcie około milion osób zobaczy w lipcu dwa przelewy z ZUS. Nie oznacza to jednak dodatkowych pieniędzy. Druga wpłata będzie po prostu sierpniową emeryturą wypłaconą przed terminem.
Lipcowy harmonogram wypłat emerytur
Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez ZUS świadczenia trafią do seniorów w następujących terminach:
• 1 lipca – bez zmian,
• 3 lipca – wcześniejsza wypłata dla osób, których termin przypada 5 lipca,
• 6 lipca – zgodnie z harmonogramem,
• 10 lipca – bez zmian,
• 15 lipca – bez zmian,
• 20 lipca – bez zmian,
• 24 lipca – wcześniejsza wypłata dla osób, których termin przypada 25 lipca.
Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków ani kontaktować się z urzędem. ZUS automatycznie dostosowuje terminy przelewów do kalendarza.
Na wyższe świadczenia trzeba jeszcze poczekać
Choć lipiec przyniesie zmiany w terminach wypłat, wysokość emerytur pozostanie bez zmian.
Seniorzy otrzymają dokładnie takie same kwoty jak w maju i czerwcu. Na dodatkowe pieniądze trzeba będzie poczekać do jesieni.
Wtedy mają ruszyć wypłaty 14. emerytury. Ministerstwo Rodziny nie opublikowało jeszcze oficjalnego harmonogramu, ale w ubiegłym roku dodatkowe świadczenie trafiło do uprawnionych we wrześniu.
Zmiany obejmą także emerytów z KRUS
Przesunięcia terminów dotyczą również osób pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. KRUS realizuje wypłaty sześć razy w miesiącu – 7., 8., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Większość lipcowych przelewów zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Wyjątek stanowi 25 lipca, który przypada w sobotę. W takiej sytuacji rolnicy otrzymają pieniądze dzień wcześniej, czyli 24 lipca.
Dla milionów emerytów i rencistów to sygnał, by uważnie sprawdzić harmonogram i nie zdziwić się, gdy pieniądze pojawią się na koncie szybciej niż zwykle.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA