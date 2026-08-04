REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja w rentach z ZUS. Nowe zasady orzekania zmienią sytuację tysięcy chorych

Rewolucja w rentach z ZUS. Nowe zasady orzekania zmienią sytuację tysięcy chorych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 sierpnia 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus daje renta z tytułu niezdolności do pracy niepełnosprawność
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wprowadził najbardziej rewolucyjne zmiany w systemie orzecznictwa lekarskiego od dekad. Nowe przepisy gruntownie zmieniają sposób, w jaki urzędnicy oceniają stan zdrowia osób starających się o rentę chorobową. Głównym celem reformy jest skrócenie gigantycznych kolejek oraz uproszczenie skomplikowanych procedur biurokratycznych. Dla pacjentów kluczową informacją jest likwidacja dotychczasowych, wieloosobowych komisji lekarskich oraz dopuszczenie do wydawania orzeczeń nowych zawodów medycznych, w tym pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Koniec z komisjami lekarskimi i rewolucja w kadrach

Dotychczasowy system orzeczniczy ZUS zmagał się z potężnym kryzysem kadrowym. Lekarze specjaliści nie byli chętni do pracy urzędniczej, co drastycznie wydłużało czas oczekiwania na rentę. Odpowiedzią rządu na te problemy jest nowelizacja przepisów. Największą i najbardziej odczuwalną zmianą jest rezygnacja z tradycyjnych, trzyosobowych komisji lekarskich, przed którymi pacjenci musieli stawać w przypadku wniesienia sprzeciwu od pierwszej decyzji. Od teraz postępowanie opiera się na jednoosobowym orzekaniu. Co więcej, aby odciążyć lekarzy, orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej mogą wydawać fizjoterapeuci, natomiast w sprawach o świadczenia opiekuńcze i niezdolność do samodzielnej egzystencji – wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze. W sprawach rentowych o niezdolności do pracy wciąż decyduje jednak wyłącznie lekarz orzecznik.

REKLAMA

REKLAMA

Jak lekarz orzecznik ocenia stopień utraty zdrowia?

Wielu ubezpieczonych błędnie sądzi, że sam fakt zdiagnozowania poważnej, przewlekłej choroby automatycznie daje zielone światło do otrzymania renty. Lekarz orzecznik ZUS nie ocenia jednak wyłącznie stopnia uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim to, jak dane schorzenie wpływa na możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Podczas badania weryfikowane są cztery kluczowe elementy: stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość przywrócenia sprawności w drodze leczenia, zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy oraz możliwość ewentualnego przekwalifikowania się do innego zawodu. Urzędnik bierze pod uwagę nie tylko Twoją dokumentację medyczną, ale także wiek, poziom wykształcenia oraz realny przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Jeśli mimo ciężkiej choroby Twoje kwalifikacje pozwalają na wykonywanie lżejszej pracy biurowej, ZUS może odmówić przyznania renty.

Częściowa a całkowita niezdolność do pracy. Kluczowe różnice

Polskie prawo ubezpieczeń społecznych ściśle rozróżnia dwa stopnie utraty zdolności do pracy:

  • Całkowita niezdolność do pracy - orzeka się ją wobec osoby, która całkowicie utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej i nie rokuje odzyskania tej zdolności nawet po ewentualnym przekwalifikowaniu. Od marca minimalna renta z tego tytułu wynosi 1878,91 zł brutto.
  • Częściowa niezdolność do pracy - dotyczy osób, które w znacznym stopniu utraciły zdolność do pracy zgodnej z poziomem ich posiadanych kwalifikacji. Taki pacjent nie może już wykonywać swojego wyuczonego lub wieloletniego zawodu (np. górnik z ciężką chorobą płuc), ale teoretycznie zachowuje sprawność do podjęcia prostszych prac w innej branży. Świadczenie to wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności.

Co ważne, lekarz orzecznik określa również trwałość tego stanu. ZUS zdecydowanie odchodzi od przyznawania rent na stałe, preferując renty okresowe. Są one przyznawane najczęściej na okres do 5 lat, po upływie których ubezpieczony musi ponownie przejść badanie weryfikacyjne.

REKLAMA

Nowe wytyczne proceduralne. Jak przygotować się do badania?

Wprowadzona reforma kładzie ogromny nacisk na cyfryzację procesów i dokładność dokumentacji dostarczanej przez pacjenta. Nowe procedury oznaczają, że lekarz orzecznik ma prawo wydać orzeczenie zaocznie - wyłącznie na podstawie analizy dokumentów medycznych zgromadzonych w systemie elektronicznym, bez konieczności osobistego wzywania schorowanego pacjenta do placówki ZUS. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, kompletując wniosek o rentę, musisz pamiętać o kilku sztywnych zasadach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Aktualność dokumentacji - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) musi być wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Historia leczenia - do wniosku dołącz kserokopie kart informacyjnych ze szpitali, wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, rezonans, tomografia) oraz dokładny przebieg rehabilitacji.
  • Dokumenty zawodowe - przygotuj wywiad zawodowy podpisany przez Twojego obecnego lub ostatniego pracodawcę (formularz OL-10), który opisuje charakter Twojego stanowiska pracy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie mam złożyć odwołanie, skoro zlikwidowano komisje lekarskie? W nowym systemie, jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem jednoosobowego lekarza orzecznika, nadal masz prawo wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia przez innego, wyznaczonego lekarza orzecznika (tzw. druga instancja). Dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji przez ZUS przysługuje Ci odwołanie do Sądu Okręgowego.

Czy pobierając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, mogę dorabiać? Tak, prawo pozwala na pracę zarobkową zarówno przy częściowej, jak i całkowitej niezdolności do pracy. Należy jednak pilnować ustawowych limitów dorabiania (powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju). Przekroczenie 70 proc. przeciętnego rozliczenia skutkuje zmniejszeniem renty, a przekroczenie 130 proc. powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Co zrobić, gdy mój stan zdrowia drastycznie pogorszył się w trakcie pobierania renty? Jeśli posiadasz już rentę z tytułu częściowej niezdolności, a Twoje zdrowie uległo pogorszeniu, możesz w każdej chwili złożyć wniosek o ponowne badanie lekarskie w celu zmiany stopnia niezdolności na całkowitą. Musisz dostarczyć nową, potwierdzającą ten fakt dokumentację medyczną.

Jak ZUS zmienił orzekanie przy rencie z tytułu niezdolności do pracy?

ZUS zrezygnował z tradycyjnych, trzyosobowych komisji lekarskich; postępowanie opiera się na jednoosobowym orzekaniu. W sprawach rentowych o niezdolności do pracy wciąż decyduje wyłącznie lekarz orzecznik.

Kto może wydawać orzeczenia ZUS po reformie poza lekarzami orzecznikami?

Orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej mogą wydawać fizjoterapeuci. W sprawach o świadczenia opiekuńcze i niezdolność do samodzielnej egzystencji mogą orzekać wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze.

Co lekarz orzecznik ZUS ocenia przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Lekarz orzecznik ZUS ocenia przede wszystkim wpływ schorzenia na możliwość pracy zarobkowej. Weryfikuje stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość leczenia, zdolność do dotychczasowej pracy i możliwość przekwalifikowania.

Czym różni się całkowita niezdolność do pracy od częściowej niezdolności do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy oznacza utratę możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej bez rokowania odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu. Częściowa dotyczy znacznej utraty zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Jakie dokumenty trzeba przygotować do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Zaświadczenie OL-9 musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Do wniosku należy dołączyć kserokopie kart informacyjnych ze szpitali, wyniki badań i przebieg rehabilitacji oraz wywiad zawodowy OL-10.

Powiązane
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie, pieniądze przepadną
Ponad 4 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Bez złożenia wniosku w terminie, pieniądze przepadną
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – zapadła decyzja rządu w sprawie terminu, a co z kwotą świadczenia?
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – zapadła decyzja rządu w sprawie terminu, a co z kwotą świadczenia?
Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?
Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote
04 sie 2026

Gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ten ostatni może znaleźć się w trudnej sytuacji. Sytuacja na rynku pracy się pogarsza, a o zadowalające oferty jest coraz trudniej.
Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?
04 sie 2026

Zwykłe foliówki wrzucone do brązowego pojemnika to poważny błąd, który utrudnia recykling i generuje ogromne koszty. Gmina Kartuzy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie używania plastikowych reklamówek do gromadzenia bioodpadów i przychodzi z konkretną pomocą. Samorząd udostępnia bezpłatne, certyfikowane worki kompostowalne w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zobacz, gdzie odbierzesz darmowe pakiety i sprawdź, dlaczego niewłaściwa segregacja może skasować Twój domowy budżet.
Nowe przepisy BHP od 11 stycznia 2027 r. Będą dodatkowe obowiązki. Pracodawcy dostają czas na przygotowanie się do zmian
04 sie 2026

Nowe przepisy BHP, które wejdą w życie dnia 11 stycznia 2027 r. dotyczą temperatury w miejscu pracy (zarówno w pomieszczeniach pracy jak i na otwartej przestrzeni). Przewidują dodatkowe obowiązki. Zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale wchodzą w życie po 6 miesiącach. Tym samym pracodawcy zyskują czas na przygotowanie się do zmian.
Kierowcy zdejmą nogę z gazu? Warszawa wymienia fotoradary i montuje nowe urządzenia
04 sie 2026

Są chętni na montaż trzech nowych fotoradarów i wymianę czterech kolejnych. Dwie firmy przedstawiły oferty, które mieszczą się w założonym przez drogowców budżecie.

REKLAMA

Dłużnik nie żyje, ale nie dług – ten istnieje nadal, a sprytny wierzyciel wyręczy rodzinę w sprawie spadkowej
04 sie 2026

Śmierć dłużnika nie oznacza śmierci długu. Wierzyciel, który wie, jak korzystać z dostępnych narzędzi prawnych, nie musi czekać, aż rodzina zmarłego sama przeprowadzi postępowanie spadkowe. Może to zrobić za nią – i to za symboliczne 100 zł. Nowa uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. daje mu do tego mocną podstawę i jasno potwierdza, że taki ruch przerywa bieg przedawnienia.
Miliony na pomoc seniorom, ale gminy nie wiedzą, kto najbardziej jej potrzebuje. NIK ujawnia poważną lukę w systemie
04 sie 2026

Najnowsza kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazuje problem, którego wielu mieszkańców może nie zauważać. Choć samorządy wydają coraz więcej pieniędzy na wsparcie osób starszych, w wielu gminach nadal brakuje narzędzi pozwalających wykryć samotnych i zagrożonych wykluczeniem seniorów. Pomoc często trafia do nich dopiero wtedy, gdy sami poproszą o wsparcie.
Zakaz nocowania na działce ROD – stowarzyszenie ogrodowe może z tego powodu pozbawić działkowca prawa do działki (wypowiedzieć dzierżawę)?
04 sie 2026

Podstawowym celem rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb działkowców, poprzez umożliwienie im prowadzenia upraw ogrodniczych. Zamieszkiwanie na ROD jest bezwzględnie zakazane, a altana działkowa na terenie działki ROD nie stanowi obiektu mieszkalnego. Czy zatem nocowanie na ROD, może zostać uznane przez stowarzyszenie ogrodowe za łamanie zakazu zamieszkiwania (a tym samym – za korzystanie z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem) i stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej?
Koniec z przepadkiem składek w ZUS: Ministerstwo szykuje przełomowe zmiany w przepisach
04 sie 2026

Rewolucja w rozliczeniach z ZUS coraz bliżej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie potwierdziło w piśmie do Biura RPO z 21 lipca 2026 r., że przygotowało projekt kompleksowej nowelizacji przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Ma on położyć kres sytuacjom, w których ZUS po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach kwestionuje tytuł do ubezpieczeń – pozostawiając ubezpieczonych z pustymi rękami. Wniosek trafił już do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

REKLAMA

Optymalizacja podatkowa a DAC8 - kryptowaluty za granicą przestają być niewidoczne. I co dalej?
04 sie 2026

Przechowywanie kryptowalut na zagranicznej giełdzie nie oznacza już, że informacje o transakcjach pozostaną poza zasięgiem polskiego fiskusa. Nowe regulacje DAC8 rozszerzają automatyczną wymianę informacji podatkowych na rynek kryptoaktywów. Dane gromadzone przez giełdy i innych pośredników mają trafiać do administracji państwa, w którym użytkownik jest rezydentem podatkowym.
Do którego śmietnika wyrzucić torebki od przypraw: plastik, papier czy zmieszane? Gdzie wyrzucić młynek po przyprawach?
04 sie 2026

Opakowanie po przyprawach często wyrzucamy do zmieszanych. Czy to prawidłowa segregacja odpadów? Do którego śmietnika wyrzucić torebki od przypraw: plastik, papier czy zmieszane? Gdzie wyrzucić młynek?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA