REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Chcesz zamontować klimatyzację z dopłatą od państwa? Musisz uważać na jedną pułapkę

Chcesz zamontować klimatyzację z dopłatą od państwa? Musisz uważać na jedną pułapkę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 sierpnia 2026, 13:40
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
klimatyzacja, klimatyzator
Dotacja na klimatyzację w 2026 roku. Wiemy, jak zyskać tysiące złotych na montaż
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rządowe dopłaty do klimatyzacji w lipcu 2026 roku wciąż są w zasięgu ręki, ale urzędnicy drastycznie zaostrzyli zasady gry. Okazuje się, że zakup popularnego urządzenia służącego wyłącznie do chłodzenia podczas letnich upałów nie uprawnia do zwrotu ani grosza. Aby zyskać nawet kilka tysięcy złotych na montaż, Twój sprzęt musi spełniać jeden, kluczowy warunek techniczny, o którym wielu Polaków zapomina. Wyjaśniamy, z jakich programów teraz skorzystać i co musisz zrobić, aby Twój wniosek nie został odrzucony.

Programy dofinansowania klimatyzacji w 2026 roku

  1. Program "Czyste Powietrze" (Nawet do 136 200 zł / 170 100 zł).To najpopularniejsze źródło finansowania termomodernizacji. Choć program kojarzony jest z wymianą starych kotłów, obejmuje on również pompy ciepła typu powietrze-powietrze, czyli klimatyzatory z funkcją grzania. Urządzenie musi być wpisane na oficjalną Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) i pracować jako główne źródło ciepła w domu. Dla kogo: Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Kwota: Wysokość dotacji zależy od Twoich dochodów i wynosi od 40 proc. do 100 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota przy kompleksowej termomodernizacji wynosi do 136 200 zł (lub do 170 100 zł z fotowoltaiką). Dofinansowanie na samą klimatyzację (pompy powietrze-powietrze) wynosi od 4 400 zł do maksymalnie 11 100 zł.
  2. Program "Ciepłe Mieszkanie" (Do 41 000 zł / 43 900 zł). Program dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych (blokach i kamienicach), które chcą zlikwidować nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe (np. stary piec węglowy) i zastąpić je ekologicznym ogrzewaniem, w tym klimatyzacją z funkcją grzania. Środki dystrybuowane są przez gminy, dlatego dostępność dotacji zależy od lokalnych funduszy. Dla kogo: Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemcy lokali komunalnych. Kwota: Dotacja zależy od dochodów. W podstawowym progu wynosi do 16 500 zł, w najwyższym do 41 000 zł, a na terenach najbardziej zanieczyszczonych gmin - nawet do 43 900 zł.
  3. Program "Moje Ciepło" (Do 21 000 zł). Dotacja skupiona wyłącznie na wsparciu nowoczesnych i wysoce energooszczędnych domów jednorodzinnych o bardzo niskim wskaźniku zużycia energii (EP ≤ 55 kWh/m²rok).Dla kogo: Właściciele lub współwłaściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Kwota: Pokrywa do 30 proc. (lub do 45 proc. z Kartą Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych. Limit wynosi do 21 000 zł dla gruntowych pomp ciepła oraz do 7 000 zł dla pomp typu powietrze-powietrze (klimatyzacji).

UWAGA (Ważna zmiana w 2026 roku): Pamiętaj, że od stycznia 2026 roku Ministerstwo Finansów wykluczyło klimatyzatory z Ulgi Termomodernizacyjnej. Wydatków na montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie można już odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu PIT, nawet jeśli uzyskasz na nie dotację z powyższych programów.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie warunki musisz spełnić, aby dostać pieniądze na klimatyzację?

Aby myśleć o dotacji na klimatyzację z funkcją grzania, musisz spełnić kilka kluczowych kryteriów:

  1. Funkcja grzania jako pompa ciepła: Urządzenie nie może służyć wyłącznie do schładzania pomieszczeń. W dokumentacji technicznej oraz na fakturze zakupowej musi być oficjalnie sklasyfikowane jako pompa ciepła typu powietrze-powietrze.
  2. Efektywność energetyczna (Klasa min. A+ / A++): Urządzenie musi spełniać unijne normy efektywności. Dla programów termomodernizacyjnych wymagana jest klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego (w trybie grzania), choć bezpieczniejszym standardem rynkowym jest wybór klasy A++.
  3. Wpis na Listę ZUM: Klimatyzator musi bezwzględnie znajdować się na oficjalnej, rządowej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Brak dokładnego modelu na tej liście w momencie składania wniosku oznacza automatyczną odmowę wypłaty dotacji.
  4. Wskaźnik energooszczędności budynku (EP ≤ 55 kWh/m²rok): W przypadku ubiegania się o środki na nowy dom (program "Moje Ciepło"), roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji nie może przekraczać 55 kWh/m². Warunek ten nie dotyczy modernizacji domów już istniejących oraz mieszkań w blokach.

Ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja (Stan na 2026 rok)

W poprzednich latach inwestorzy chętnie odliczali koszty klimatyzacji z funkcją grzania w rocznym rozliczeniu PIT. Obecnie stanowisko fiskusa jest już całkowicie jednoznaczne: wydatków na zakup i montaż klimatyzatora nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej pod żadnym warunkiem. Urzędy skarbowe oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoją na twardym stanowisku, że urządzenie klimatyzacyjne - nawet jeśli technicznie działa jak pompa ciepła powietrze-powietrze i wspomaga ogrzewanie - nie zostało ujęte w oficjalnym, zamkniętym katalogu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Co więcej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sukcesywnie cofa dawne, korzystne dla podatników interpretacje indywidualne. Próba odliczenia klimatyzacji wiąże się dziś z ryzykiem zakwestionowania ulgi przez urząd skarbowy i koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami.

Podsumowanie - czy warto się starać o dotacje do klimatyzacji?

Jeśli montujesz klimatyzację w bloku wyłącznie po to, aby schłodzić się latem, nie otrzymasz dofinansowania z programów centralnych. Jeśli jednak planujesz kompleksowy remont, budowę domu lub wymianę starego kopciucha na bardziej ekologiczne ogrzewanie i wybierzesz wydajny klimatyzator z funkcją grzania, rządowe programy pozwolą Ci odzyskać znaczną część kosztów zakupu i instalacji. Szczegółowe wytyczne oraz zasady składania wniosków znajdziesz na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a listę kwalifikowanego sprzętu bezpośrednio w rządowej wyszukiwarce Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM).

REKLAMA

Klimatyzacja z dopłatą w 2026 roku - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy w 2026 roku dotacja przysługuje na klimatyzator typu split tylko do chłodzenia?

Nie. Dotacja nie przysługuje na zakup prostego klimatyzatora typu split służącego wyłącznie do chłodzenia, lecz na urządzenia pełniące funkcję pompy ciepła typu powietrze-powietrze, które ogrzewają dom.

Kto może dostać dotację z programu „Czyste Powietrze” na klimatyzację z funkcją grzania?

Program „Czyste Powietrze” jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Urządzenie musi być wpisane na Listę ZUM i pracować jako główne źródło ciepła w domu.

Ile wynosi dofinansowanie na pompę powietrze-powietrze w programie „Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie na samą klimatyzację, czyli pompę powietrze-powietrze, wynosi od 4 400 zł do maksymalnie 11 100 zł. Przy kompleksowej termomodernizacji maksymalna kwota wynosi do 136 200 zł lub do 170 100 zł z fotowoltaiką.

Dla kogo jest program „Ciepłe Mieszkanie” na klimatyzację z funkcją grzania?

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokali komunalnych. Dotyczy likwidacji nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienia go ekologicznym ogrzewaniem.

Czy w 2026 roku klimatyzację z funkcją grzania można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Nie. Od stycznia 2026 roku Ministerstwo Finansów wykluczyło klimatyzatory z Ulgi Termomodernizacyjnej, więc wydatków na montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu PIT.

Powiązane
ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
Druga waloryzacja emerytur i rent we wrześniu 2026 – ważny komunikat GUS nie pozostawia wątpliwości. Seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?
Druga waloryzacja emerytur i rent we wrześniu 2026 – ważny komunikat GUS nie pozostawia wątpliwości. Seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?
Renciści z ZUS czują, że ktoś ich oszukuje: przecież płacili składki, a dostają o 2700 zł mniej niż renciści socjalni
Renciści z ZUS czują, że ktoś ich oszukuje: przecież płacili składki, a dostają o 2700 zł mniej niż renciści socjalni
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W sierpniu kolejne samorządy apelują o ograniczenie podlewania ogrodów. Alarmy w 625 gminach. Niżówka hydrogeologiczna może objąć cały kraj
07 sie 2026

W sierpniu kolejne samorządy apelują o ograniczenie podlewania ogrodów i wykorzystywania wody do innych belów niż bytowe. Apele i alarmy wystosowało już 625 gmin. W tym miesiącu niżówka hydrogeologiczna może objąć cały kraj.
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
07 sie 2026

Wakacje składkowe to hasło, które biło rekordy popularności pod koniec 2024 roku. Jednak to, że dziś mówi się o nich mniej, nie jest równoznaczne z tym, że nie można już z nich skorzystać. Warto jednak zrobić to szybko, bo czasu na działanie jest coraz mniej.
1000 zł dodatku motywacyjnego nie dla wszystkich pracowników noclegowni. MRPiPS wyjaśnia zasady
07 sie 2026

Pracownicy noclegowni i innych placówek dla osób w kryzysie bezdomności nie zawsze mogą otrzymać 1000 zł dodatku motywacyjnego. O prawie do świadczenia nie decyduje samo wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Kluczowy jest również status podmiotu zatrudniającego oraz sposób, w jaki realizuje on zadania zlecone przez samorząd – wynika z odpowiedzi MRPiPS na interpelację poselską.
Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami to alternatywa dla opieki instytucjonalnej. 53% chce mieszkać samodzielnie lub z rodziną
07 sie 2026

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami to alternatywa dla opieki instytucjonalnej. 53% chce mieszkać samodzielnie lub z rodziną. Do 2030 r. musi powstać aż 7 tys. takich mieszkań. Obecnie dostępne to 1156 mieszkań treningowych i 1134 wspomaganych.

REKLAMA

12 symboli przyczyn niepełnosprawności. Co oznaczają kody w orzeczeniu?
07 sie 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest ważnym elementem orzeczeń wydawanych osobom z niepełnosprawnościami. Ile kodów może znaleźć się w dokumencie? Co one oznaczają? Prezentujemy najważniejsze informacje.
Renta wdowia: ludzie czekają nawet 13 miesięcy na wypłatę. Czy należą się odsetki za opóźnienie?
07 sie 2026

Wyobraź sobie, że składasz wniosek o rentę wdowią w lutym. Mijają miesiące, kolejny rok, a Ty wciąż nie wiesz, ile realnie dostaniesz i kiedy. Urzędy wymieniają się między sobą pismami, jeden system informatyczny czeka na dane z drugiego, a Ty żyjesz na niepełnym świadczeniu. Dokładnie taką sytuację opisał RPO w piśmie skierowanym do MRPiPS. Na czym polega problem i czego RPO domaga się od rządu?
Bezrobocie w Polsce wzrosło. Ministerstwo podało najnowsze dane
07 sie 2026

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła w lipcu do 5,9 proc. – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z czerwcem oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. W urzędach pracy było zarejestrowanych 907,3 tys. osób bezrobotnych, czyli o 5,8 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.
4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – nowe świadczenie ma odwrócić trend spadku liczby urodzeń w Polsce
07 sie 2026

4806 zł brutto miesięcznie na każde urodzone dziecko, przez pierwsze trzy lata jego życia, a od czwartego roku życia przejście na 800 plus – to propozycja nowego świadczenia, pod nazwą Pensja Rodzicielska, którego wprowadzenie postuluje klub parlamentarny Rozwój Plus, działający pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Postulat wprowadzenia nowego świadczenia, którego koszt dla budżetu państwa, opiewałby na ok. 23-25 mld zł rocznie – podyktowany jest pogłębiającym kryzysem demograficznym (tj. coraz mniejszą liczbą urodzeń) w Polsce. Pensja Rodzicielska – chociaż nie byłaby uzależniona od dochodów – miałaby zapewnić minimalne bezpieczeństwo finansowe zwłaszcza tym rodzicom, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z urlopu wychowawczego oraz tym niepracującym.

REKLAMA

Ceny paliw znów będą regulowane? Rząd jest o krok od decyzji. Minister ujawnił, co może wydarzyć się już w przyszłym tygodniu
07 sie 2026

Rząd może wkrótce podjąć decyzję, która wpłynie na miliony kierowców w całej Polsce. Chodzi o możliwy powrót programu osłonowego dotyczącego cen paliw. Minister energii zdradził, kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia, a przy okazji odniósł się do głośnego sporu o podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Padły także ostre słowa pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.
Silver living - nowy kierunek rynku nieruchomości
07 sie 2026

Starzenie się społeczeństwa nie jest już prognozą, to jest fakt, który w 2026 roku zaczyna realnie przekształcać rynek nieruchomości w Polsce. Segment mieszkań senioralnych, określany jako silver living, wyrasta na jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków inwestycyjnych. Deweloperzy, inwestorzy i właściciele nieruchomości coraz wyraźniej dostrzegają, że to właśnie osoby 60+ będą w najbliższych latach największą i najbardziej stabilną grupą klientów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA