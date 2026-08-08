Emerytura honorowa za 100 lat życia. ZUS wypłaca dodatkowe tysiące co miesiąc bez żadnego wniosku

Wyjątkowy prezent na setne urodziny czeka na każdego Polaka, który dożyje tak imponującego wieku. ZUS z urzędu i bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów przyznaje tzw. emeryturę honorową, która wynosi obecnie aż 6938,92 zł brutto miesięcznie. Państwo wypłaca te pieniądze niezależnie od stażu pracy czy dotychczasowych dochodów ubezpieczonego. Zobacz aktualne zasady przyznawania świadczenia, rewolucyjne zmiany w waloryzacji oraz rzadki wyjątek, w którym rodzina musi pilnować formalności.

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Emerytura honorowa

Dla większości seniorów setne urodziny to moment wielkiego świętowania w gronie najbliższych, ale i czas, w którym system ubezpieczeń społecznych uruchamia dla nich potężny bonus finansowy. Emerytura honorowa (oficjalnie nazywana świadczeniem honorowym) to jedno z najbardziej atrakcyjnych świadczeń w polskim prawie. Co niezwykle istotne, pieniądze te nie zastępują dotychczasowej emerytury zasadniczej ani renty. Stanowią one całkowicie niezależny, dodatkowy przelew, który trafia na konto lub w ręce jubilata co miesiąc. Przyznanie tego dodatku opiera się na unikalnych regułach prawnych, które chronią standard życia najstarszych obywateli.

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Wysokość emerytury honorowej jest ściśle związana z tzw. kwotą bazową, która zmienia się co roku w marcu w ramach powszechnej waloryzacji świadczeń. Od 1 marca 2026 roku stawka ta wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Przez dekady wokół tego świadczenia narósł mit oparty na dawnych przepisach, według których raz przyznana kwota "zamrażała się" i zostawała z seniorem w niezmienionej wysokości do końca jego dni. Po reformie prawa emerytalnego zasada ta przeszła rewolucję:

Stare zasady: Osoby, które skończyły 100 lat w ubiegłych latach, otrzymywały kwotę wyliczoną w dniu ich setnych urodzin i kwota ta nie podlegała podwyżkom.

Nowe zasady: Nowelizacja przepisów ujednoliciła system. Od 2025 roku wszyscy stulatkowie - bez względu na to, czy wiek ten osiągnęli pięć lat temu, czy świętują go w 2026 roku - zostali objęci coroczną marcową waloryzacją.

W efekcie marcowej waloryzacji w 2026 roku świadczenie dla stulatków wzrosło o 349,25 zł (z wcześniejszych 6589,67 zł), dzięki czemu każdy uprawniony senior otrzymuje teraz wyższą stawkę.

Co niezwykle korzystne, świadczenie to nie podlega potrąceniu składki zdrowotnej. Oznacza to, że kwota netto (czyli "na rękę") jest wyjątkowo zbliżona do kwoty brutto i zależy wyłącznie od ewentualnych rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy seniora.

Największą zaletą emerytury honorowej jest jej pełna powszechność. ZUS (lub odpowiednio KRUS w przypadku rolników) przy wyliczaniu tego dodatku nie bierze pod uwagę historii zawodowej seniora. W teorii uprawniony do pobierania niemal 7000 zł miesięcznie jest nawet ten stulatek, który w swoim życiu nie przepracował ani jednego dnia i nigdy nie odprowadził żadnej składki do systemu. Dla zdecydowanej większości Polaków procedura przyznania pieniędzy jest w 100 proc. bezobsługowa. Centralny system informatyczny ZUS automatycznie monitoruje bazy danych PESEL i wyłapuje datę setnych urodzin osób, które już pobierają jakąkolwiek emeryturę podstawową lub rentę. Od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat, ZUS z urzędu wydaje decyzję i zaczyna wysyłać powiększone przelewy.

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Choć hasło "bez żadnego wniosku" dotyczy większości jubilatów, istnieje jedna grupa osób, w przypadku której rodzina musi podjąć natychmiastowe działania formalne. Chodzi o stulatków, którzy nigdy nie pobierali z ZUS ani z KRUS żadnego świadczenia emerytalnego lub rentowego (np. kobiety, które przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi, nie pracując zawodowo). Ponieważ takie osoby nie figurują w systemach wypłat organów rentowych, ZUS nie ma możliwości automatycznego wygenerowania dla nich przelewu.

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Złożyć wniosek: Do najbliższego oddziału ZUS należy dostarczyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego (formularz ESH). Załączyć dokumenty: Do pisma należy dołączyć dokument tożsamości potwierdzający datę urodzenia seniora (np. dowód osobisty). Sprawdzić wymogi rezydentury: Nowe przepisy wprowadziły bezpiecznik chroniący finanse publiczne. Senior bez prawa do zwykłej emerytury musi udowodnić posiadanie obywatelstwa polskiego oraz to, że jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (miejsce zamieszkania) znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Zapobiega to masowemu pobieraniu świadczenia przez osoby na stałe mieszkające od dekad za granicą.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc, czy jednorazowo? Emerytura honorowa jest świadczeniem dożywotnim i wypłacanym co miesiąc, a nie jednorazową nagrodą z okazji urodzin. Senior otrzymuje tę kwotę do końca życia jako stały dodatek do swojego dotychczasowego zaopatrzenia emerytalnego.

Czy od emerytury honorowej płaci się podatek i składki? Świadczenie honorowe jest zwolnione z potrącania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływa to na fakt, że kwota wypłacana seniorowi na rękę (ok. 6850–6900 zł netto) jest niemal identyczna z kwotą brutto, zależnie od indywidualnego progu podatkowego i kwoty wolnej od podatku stosowanej przy emeryturze zasadniczej.

Co w przypadku, gdy senior dostaje emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie? Osoba, która wypracowała prawo do świadczeń z kilku systemów i ukończyła 100 lat, otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe. Przepisy wykluczają pobieranie podwójnego dodatku. Organem właściwym do przyznania i obsługi tej operacji staje się wtedy automatycznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy komornik może zająć emeryturę honorową za długi? Świadczenie honorowe podlega ochronie egzekucyjnej na takich samych zasadach jak standardowa emerytura. Oznacza to, że w przypadku długów niealimentacyjnych komornik musi respektować kwotę wolną od potrąceń, a samo świadczenie buduje bufor bezpieczeństwa finansowego dla najstarszych dłużników.

Czy wiek 100 lat uprawnia do darmowych leków? Tak, jednak uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z samej emerytury honorowej. W Polsce darmowe leki z rządowej listy przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 65. rok życia, więc stulatkowie są objęci tym programem automatycznie i bezpłatnie na podstawie wystawianych recept.