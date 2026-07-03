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ZUS wypłaca blisko 700 zł miesięcznie. Wiek i dochody nie mają znaczenia, a wielu wciąż nie zna tego dodatku

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03 lipca 2026, 07:20
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Mało kto wie o tym dodatku
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Mało kto wie o tym dodatku
RomanR
Shutterstock

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Utrata rodziców to jedna z najtrudniejszych sytuacji życiowych, dlatego państwo przewiduje dodatkowe wsparcie finansowe dla tych, którzy znaleźli się w takim położeniu. Mowa o dodatku dla sieroty zupełnej, wypłacanym razem z rentą rodzinną. Wysokość co roku waloryzowanego świadczenia, przekracza obecnie 650 zł miesięcznie. Kto może liczyć na te pieniądze, jak długo są wypłacane i jakie obowiązki trzeba spełnić, aby nie stracić prawa do wsparcia?

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Dodatek dla sieroty zupełnej. Kto ma prawo do tego świadczenia

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które utraciły oboje rodziców. Otrzymywanie renty rodzinnej jest podstawowym warunkiem uzyskania tego świadczenia.

Prawo do dodatku mają również dzieci pobierające rentę rodzinną po zmarłej matce, jeśli ojciec nie został ustalony. W tym przypadku nie ma znaczenia sytuacja finansowa uprawnionego ani wysokość osiąganych dochodów.

Ze świadczenia mogą korzystać zarówno osoby niepełnoletnie, jak i pełnoletnie, pod warunkiem że nadal się uczą. Dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych oraz studentów. Co ważne, w przypadku rodzeństwa spełniającego warunki każda uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę dodatku. Świadczenie nie jest dzielone pomiędzy członków rodziny.

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Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest przyznawany na stałe

Można go pobierać wyłącznie tak długo, jak długo przysługuje renta rodzinna. W praktyce oznacza to, że świadczenie może być wypłacane nawet do ukończenia 25. roku życia, jeśli uprawniona osoba kontynuuje naukę. Zachowanie statusu ucznia lub studenta jest więc kluczowe dla utrzymania prawa do pieniędzy.

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Przerwanie edukacji lub utrata statusu ucznia czy studenta skutkuje utratą prawa do dodatku. Nawet krótkotrwała przerwa w nauce może spowodować wstrzymanie wypłat, dlatego należy na bieżąco dopełniać wszystkich wymaganych formalności.

Dodatek dla sieroty zupełnej po waloryzacji

Od 1 marca 2025 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. W tej wysokości będzie wypłacany do końca lutego 2026 roku, kiedy przeprowadzona zostanie kolejna coroczna waloryzacja.

Choć ostatnia podwyżka nie należała do najwyższych, mechanizm waloryzacji ma chronić wartość świadczenia przed skutkami inflacji i wzrostu kosztów utrzymania. Dla wielu osób regularnie otrzymujących dodatek jest to ważne uzupełnienie miesięcznego budżetu.

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Trzeba pilnować formalności

Osoby pobierające świadczenie muszą potwierdzać, że nadal się uczą. Podstawowym dokumentem wymaganym przez ZUS jest zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię.

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Uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć taki dokument do końca września każdego roku. Studenci mają na to czas do końca października. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować wstrzymaniem wypłat.

Dodatkowe obowiązki dotyczą absolwentów szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia. Do końca września muszą oni przedłożyć w ZUS dokument potwierdzający przyjęcie na uczelnię oraz złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia. Następnie, najpóźniej do końca października, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie nauki na studiach.

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Kluczowym dokumentem dla zachowania prawa do dodatku jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Wystawia je szkoła lub uczelnia, a następnie należy przekazać je do ZUS w wymaganym terminie.

Jeżeli dokument nie zostanie dostarczony na czas, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma wypłatę świadczenia do momentu wyjaśnienia sytuacji i uzupełnienia braków formalnych.

Przepisy przewidują jednak pewne ułatwienie. Jeśli szkoła lub uczelnia już w pierwszym zaświadczeniu wskaże cały przewidywany okres nauki, coroczne dostarczanie kolejnych dokumentów nie będzie konieczne.

Należy również pamiętać o obowiązku informowania ZUS o przerwaniu nauki. W przypadku dalszego pobierania dodatku mimo utraty prawa do świadczenia wypłacone środki zostaną uznane za nienależnie pobrane. Oznacza to konieczność ich zwrotu, a w niektórych przypadkach także zapłaty odsetek.

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Źródło: INFOR
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