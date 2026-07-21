REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 1500 zł miesięcznie dla tych seniorów. Do Sejmu trafił rewolucyjny pomysł. Chodzi o wychowanie dzieci

Nawet 1500 zł miesięcznie dla tych seniorów. Do Sejmu trafił rewolucyjny pomysł. Chodzi o wychowanie dzieci

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 lipca 2026, 05:30
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy, pieniądze
Nawet 1500 zł miesięcznie dla tych seniorów. Do Sejmu trafił rewolucyjny pomysł. Chodzi o wychowanie dzieci
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do Sejmu wpłynęła głośna petycja, która może całkowicie odmienić sytuację finansową starszego pokolenia. Nowy program zakłada wypłatę dodatkowych 1600 zł miesięcznie dla osób, które wychowały obecnych podatników. Choć propozycja błyskawicznie zyskała ogromny rozgłos, pieniądze nie trafią do wszystkich automatycznie. Jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, aby załapać się na to potężne wsparcie i od kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie?

rozwiń >

Obecne przepisy wspierają finansowo rodziców tylko do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Nowy dodatek ma zapełnić tę lukę i nagrodzić starsze pokolenie za trud włożony w wychowanie nowych podatników.

REKLAMA

REKLAMA

Kto ma szansę na dodatkowe 1600 zł? Ostry warunek

W przeciwieństwie do tradycyjnego 800 plus, nowe świadczenie nie byłoby przyznawane bezwarunkowo. Pieniądze mają trafiać do osób, które spełnią trzy kluczowe kryteria:

  • Liczba dzieci: Wychowanie co najmniej dwojga dzieci.
  • Miejsce pracy: Dzieci muszą pracować na terenie Polski.
  • Podatki: Potomstwo musi odprowadzać składki ZUS i podatki w kraju.

Autor inicjatywy argumentuje, że rodzice pracujących obywateli realnie zbudowali stabilność finansów publicznych oraz systemu emerytalnego, dlatego na starość należy im się za to bezpośrednia gratyfikacja.

Co na to Sejm? Eksperci studzą emocje

Propozycją z końcówki 2025 roku zajęło się już sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Choć w przeszłości pojawiały się podobne pomysły (np. wypłata 800 zł na każde dziecko bez względu na ich liczbę), ten projekt zakłada sztywną kwotę 1600 zł. Sejmowi eksperci wydali już pierwszą opinię. Rekomendują odrzucenie petycji lub zaprzestanie dalszych prac nad nią. Ich stanowisko nie jest jednak ostateczne i posłowie wcale nie muszą się do niego dostosować.

REKLAMA

Na jakim etapie są prace?

Na ten moment nie zapadła żadna decyzja o wdrożeniu świadczenia w życie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Komisja sejmowa zdecydowała o wydłużeniu czasu na rozpatrzenie petycji.
  • Parlamentarzyści oczekują teraz na oficjalne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Nie wyznaczono jeszcze żadnego konkretnego terminu kolejnych obrad w tej sprawie.

Warto pamiętać, że w Polsce działa już program "Mama 4 plus" (rodzicielskie świadczenie uzupełniające). Gwarantuje on emeryturę minimalną osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały prawa do własnego świadczenia. Nowa propozycja 1600 zł objęłaby znacznie większą grupę seniorów - w tym tych z dwójką dzieci - jednak jej losy wciąż stoją pod dużym znakiem zapytania.

Jak działa program "Mama 4 plus"? Zasady są rygorystyczne

Istniejący już program "Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające ZUS, ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, aby wychować minimum czworo dzieci. O wsparcie mogą ubiegać się kobiety po 60. roku życia oraz ojcowie po ukończeniu 65 lat (jeśli matka zmarła lub porzuciła rodzinę). Kluczowym warunkiem jest brak dochodu gwarantującego niezbędne utrzymanie. Państwo bierze pod uwagę nie tylko dzieci biologiczne, ale też przysposobione czy wychowywane w ramach rodzin zastępczych. Ponadto wymagane jest mieszkanie w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie - niezbędne jest złożenie wniosku.

Ile wynosi aktualna emerytura minimalna w 2026 roku?

Wysokość świadczenia "Mama 4 plus" jest ściśle powiązana z poziomem najniższej emerytury w kraju. Zgodnie z oficjalnymi danymi, aktualna emerytura minimalna od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Przekłada się to na kwotę około 1800,43 zł netto ("na rękę").W praktyce oznacza to, że jeśli matka czwórki dzieci nie ma żadnej własnej emerytury, ZUS wypłaci jej pełne 1978,49 zł brutto. Jeśli natomiast wypracowała emeryturę, ale wynosi ona np. 1200 zł brutto, program "Mama 4 plus" pokryje różnicę, dopłacając kwotę brakującą do poziomu ustawowego minimum. Według raportów statystycznych, średnia miesięczna dopłata dla seniorów w ramach tego programu wynosi obecnie około 1083,23 zł.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Na czym polega propozycja „podwójnego 800 plus” dla seniorów?

Obywatelska petycja zakłada wypłatę 1600 zł miesięcznie dla seniorów, którzy odchowali potomstwo. Kwota jest dwukrotnością świadczenia wychowawczego 800 plus.

Jakie warunki trzeba spełnić w propozycji świadczenia 1600 zł dla seniorów?

Pieniądze mają trafiać do osób, które wychowały co najmniej dwoje dzieci. Dzieci muszą pracować na terenie Polski oraz odprowadzać składki ZUS i podatki w kraju.

Na jakim etapie jest obywatelska petycja o 1600 zł dla seniorów?

Nie zapadła żadna decyzja o wdrożeniu świadczenia. Komisja sejmowa wydłużyła czas na rozpatrzenie petycji i oczekuje na stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus"?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które wychowały minimum czworo dzieci i nie mają dochodu gwarantującego niezbędne utrzymanie. Dotyczy to kobiet po 60. roku życia oraz ojców po 65 latach, jeśli matka zmarła lub porzuciła rodzinę.

Ile wynosi emerytura minimalna powiązana z programem "Mama 4 plus" od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie, czyli około 1800,43 zł netto. Średnia miesięczna dopłata w programie "Mama 4 plus" wynosi obecnie około 1083,23 zł.

Powiązane
ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
Druga waloryzacja emerytur i rent we wrześniu 2026 – ważny komunikat GUS nie pozostawia wątpliwości. Seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?
Druga waloryzacja emerytur i rent we wrześniu 2026 – ważny komunikat GUS nie pozostawia wątpliwości. Seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?
Renciści z ZUS czują się oszukani. Płacili składki, a dostają o 2700 zł mniej niż na rencie socjalnej
Renciści z ZUS czują się oszukani. Płacili składki, a dostają o 2700 zł mniej niż na rencie socjalnej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów
20 lip 2026

Kierownik, który przez trzy lata "łatał dziury" w grafiku stacji benzynowej, wywalczył przed sądem ponad 825 godzin zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Główna księgowa, która obok własnych obowiązków naliczała pensje i rozliczała składki ZUS, odzyskała rekompensatę za 80 nadgodzin miesięcznie. Wspólny mianownik tych spraw? Pracodawcy byli przekonani, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę po godzinach. Pracodawcy często zakładają, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę wykonywaną po godzinach nadliczbowych. To uproszczenie, które w praktyce prowadzi do kosztownych sporów sądowych i mandatów Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks pracy różnicuje bowiem sytuację kadry zarządzającej w zależności od szczebla, na jakim działa pracownik, a orzecznictwo Sądu Najwyższego na przestrzeni lat wytyczyło granice, których przekroczenie oznacza pełne prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny.
Ustawa frankowa wchodzi już od sierpnia 2026 r. Kto zyska na nowych przepisach: kredytobiorcy, banki, czy … wymiar sprawiedliwości?
20 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 17 lipca 2026 r. ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w postępowaniach dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego. Nowe przepisy (wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw – czyli w na początku sierpnia 2026 r.) mają usprawnić prowadzenie spraw sądowych i odciążyć wymiar sprawiedliwości, nie zmieniają jednak zasad, na podstawie których sądy oceniają umowy kredytowe. Zdaniem mec. Stanisława Rachelskiego, senior partnera kancelarii Rachelski i Wspólnicy, największą zmianą nie jest zwiększenie szans kredytobiorców na wygraną, lecz przyspieszenie postępowań i uporządkowanie procedur.
Będzie (r)ewolucja w KSeF: z narzędzia fiskalnego w platformę wymiany danych komercyjnych. Nowa struktura logiczna najwcześniej w 2027 r.
20 lip 2026

Polscy podatnicy mają za sobą pierwsze miesiące pełnego, obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ponad 2 miliony podatników przesłało już do rządowej bazy 340 milionów dokumentów. Analizy z systemu SmartKSeF ujawniają jednak, że wystawcy mają problem z wystawieniem dokumentów, szczególnie faktur korygujących, których prawie 20 proc. zawiera błędy strukturalne lub logiczne. Exorigo-Upos, powołując się na najnowsze dane i wnioski z rozmów z Ministerstwem Finansów i Gospodarki, stwierdza, że czas na kolejny etap ewolucji. Sam fakt, że system działa nie wystarcza, kluczowe są jego przepustowość, wydajność i elastyczność w reagowaniu na nieplanowane sytuacje oraz automatyzacja obiegu dokumentów.
Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w KSeF. Docelowo obejmie akceptację i księgowanie faktur oraz rozliczanie płatności
20 lip 2026

Po pół roku funkcjonowania KSeF można wyciągnąć pierwsze praktyczne wnioski z wdrożenia systemu. Na początku najwięcej trudności przedsiębiorcom sprawiały: logowanie, uwierzytelnienie i nadawanie uprawnień. Z czasem jednak fakturowanie w nowym modelu zaczęło działać stabilniej, a firmy nadal dostosowują wewnętrzny obieg faktur do nowych zasad. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany w KSeF, także w obszarach, w których problemy ujawniły się dopiero po uruchomieniu systemu. Dla przedsiębiorców oznacza to, że po etapie wdrożenia zaczyna się czas porządkowania zasad i dopracowywania rozwiązań, które mają ułatwić codzienną pracę z fakturami ustrukturyzowanymi.

REKLAMA

Opłacalność wynajmu mieszkań w Polsce w 2026 r. Dlaczego od lat spada? [analiza rynkowa]
20 lip 2026

Stopa zwrotu z wynajmu z upływem lat topnieje. Mechanizm jest prosty - ceny mieszkań rosną szybciej niż stawki czynszów - piszą eksperci Zespołu analiz 5S Invest. Co ciekawe, dzieje się tak nie tylko w Polsce. Podobnie było w ostatnich latach w większości krajów, dla których OECD zbiera stosowne dane. Na niekorzyść właścicieli działają jednak nie tylko mechanizmy stricte ekonomiczne. W Polsce możliwość optymalizacji podatkowej w przypadku wynajmu mieszkań ograniczył od 2023 roku również „Polski Ład”.
Okazjonalna sprzedaż lemoniady, czy owoców przez dzieci pod nadzorem rodziców bez sanepidu i kasy fiskalnej ale PIT trzeba mieć na uwadze
20 lip 2026

Okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanitarnej ani nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszych, spójnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz interpretacji Ministerstwa Finansów. Choć urzędnicy dają zielone światło dla wakacyjnej nauki biznesu, doradca podatkowy Monika Piątkowska wskazuje na prawne granice, których przekroczenie rodzi konkretne obowiązki podatkowe.
Całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku dziecka. Nowa ustawa trafiła do Senatu
20 lip 2026

Obowiązkowe szkolenia dla opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej, zakaz publikacji wizerunku dzieci i zdrowe żywienie – takie zmiany przewiduje ustawa, która trafiła do Senatu. Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ma zapewnić najmłodszym jak najlepsze warunki rozwoju.
Te miejsca w Polsce przyciągnęły tłumy w ubiegłe wakacje. Turyści najchętniej nocowali w hotelach
20 lip 2026

Mazowsze przyciągnęło najwięcej turystów, ale to województwo zachodniopomorskie odnotowało największą liczbę udzielonych noclegów i najwyższe obłożenie miejsc noclegowych w 2025 r. Z danych za okres od czerwca do września wynika także, że szczyt sezonu przypadł na sierpień, a najchętniej wybieranym rodzajem zakwaterowania były hotele.

REKLAMA

Nowy obowiązek przy zakupie domu na wsi. Kupujący złożą oświadczenie o kurach, hałasie i zapachach
20 lip 2026

Kupujący dom lub działkę poza miastem będą musieli liczyć się z nowym obowiązkiem. Przy zakupie nieruchomości pojawi się oświadczenie dotyczące świadomości możliwych uciążliwości związanych z działalnością rolniczą. Chodzi m.in. o hałas, zapachy czy odgłosy zwierząt gospodarskich. Zmiany mają ograniczyć konflikty między rolnikami a nowymi mieszkańcami terenów wiejskich.
Każdy pracownik może wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. Nie każdy pracodawca musi się na nią zgodzić
20 lip 2026

Przepisy pozwalają każdemu pracownikowi wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. To jednak nie oznacza, że każdy pracodawca musi wyrazić na to zgodę, a ostatecznie, że praca zdalna jest dostępna dla wszystkich. Jakie zasady obowiązują w tym zakresie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA