REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką

Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2026, 11:29
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, banknoty, emerytura, dłonie
Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polscy seniorzy mogą zyskać potężny zastrzyk gotówki obok stałej emerytury. Maksymalna kwota świadczenia wspierającego przekracza już 4,3 tysiąca złotych bez względu na dochód. Jednak najnowsze decyzje ZUS z 2026 roku i wygaśnięcie przepisów przejściowych oznaczają, że tysiące osób straci bezpowrotnie ogromne pieniądze. Jak odebrać świadczenie i jakich błędów unikać, aby nie stracić prawa do wyrównania?

rozwiń >

Do wydania na dowolny cel. ZUS podał aktualne stawki

Świadczenie wspierające to specjalny rodzaj pomocy finansowej dla dorosłych Polaków, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Państwo nie rozlicza seniorów z tego, na co przeznaczają te środki. Pieniądze można wydać na leki, prywatną rehabilitację, opłacenie opiekuna lub codzienne zakupy. Wypłata jest w pełni zwolniona z podatku dochodowego. Wysokość przelewu zależy od tego, jak dużego wsparcia potrzebuje senior w codziennym życiu, na przykład przy jedzeniu, ubieraniu się czy myciu. Kwota stanowi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, która wynosi obecnie 1978,49 zł. Oznacza to, że seniorzy mogą otrzymać:

REKLAMA

REKLAMA

  • Maksymalnie 4352,68 zł miesięcznie (przy najwyższym poziomie potrzeb).
  • Minimalnie 791,40 zł miesięcznie (przy najniższym progu kwalifikacji).

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury. Obecnie w całym kraju pobiera je już około 120 tysięcy osób.

Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Twarde warunki

ZUS przypomina, że program skierowany jest do osób, które spełniają łącznie cztery podstawowe kryteria. Musisz mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać na stałe w Polsce. Kluczowym warunkiem jest posiadanie oficjalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ostatnim etapem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w specjalnej decyzji o potrzebie wsparcia. Specjalna komisja ocenia samodzielność seniora w skali od 0 do 100. Aby otrzymać pieniądze, trzeba zdobyć od 70 do 100 punktów. Im trudniejsza sytuacja zdrowotna i wyższy wynik, tym większy procent renty socjalnej wypłaci urzędnik.

Twoja emerytura nie ma znaczenia. Brak progu dochodowego

Największą zaletą tego programu jest całkowity brak kryterium dochodowego. Wiele osób starszych rezygnuje ze składania wniosków, ponieważ uważa, że ich emerytura jest zbyt wysoka. To poważny błąd. Możesz pobierać bardzo wysoką emeryturę, pracować dorywczo lub posiadać duże oszczędności, a ZUS i tak wypłaci Ci pełną kwotę świadczenia wspierającego, jeśli tylko pozwoli na to Twój stan zdrowia.

REKLAMA

Instrukcja krok po kroku. Wniosek złożysz tylko przez internet

Procedura ubiegania się o pieniądze składa się z dwóch obowiązkowych etapów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Krok pierwszy: Musisz złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Urzędnicy zbadają Twój stan zdrowia i wydadzą decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia w punktach.
  2. Krok drugi: Dopiero po otrzymaniu oficjalnego pisma z punktami składasz drugi wniosek - tym razem bezpośrednio do ZUS - z prośbą o uruchomienie wypłaty.
  3. Ważne: ZUS przyjmuje wnioski o wypłatę wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez rządowy portal eZUS, system Emp@tia lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Twojego banku.

Jeśli senior nie potrafi obsługiwać komputera, nie musi robić tego sam. Przepisy pozwalają na upoważnienie członka rodziny lub opiekuna. Pełnomocnik loguje się na swoje własne konto w systemie eZUS lub banku i dołącza do cyfrowego wniosku zdjęcie lub skan dokumentu pełnomocnictwa, który musi być własnoręcznie podpisany przez seniora.

ZUS zakręcił kurek z wyrównaniami. Seniorzy mogą stracić tysiące złotych

Najnowsze interpretacje przepisów przez ZUS w 2026 roku wywołały burzę wśród ekspertów prawa. Osoby, które składają wnioski do WZON dopiero teraz, w 2026 roku, straciły prawo do automatycznego wyrównania finansowego za długie miesiące oczekiwania na decyzję urzędników. ZUS powołuje się na wygaśnięcie przepisów przejściowych i dla nowych wniosków nalicza wypłaty w zupełnie inny sposób. Aby odzyskać należne pieniądze za czas przeciągających się procedur, seniorzy muszą dziś wchodzić na ścieżkę sporów sądowych z urzędami, o czym milczą oficjalne broszury informacyjne

Prywatny dom opieki? ZUS wstrzyma wypłatę, ale sądy stają po stronie seniorów

Przepisy wprost odmawiają wypłaty świadczenia wspierającego osobom przebywającym w placówkach całodobowych. Jednak najnowsze, przełomowe wyroki sądów przeciwko ZUS z sierpnia 2026 roku dają seniorom potężny argument do walki. Sądy coraz częściej orzekają, że jeśli pacjent przebywa w prywatnym domu opieki i płaci za niego w 100 proc. z własnej kieszeni (lub z pomocą rodziny), ZUS nie ma prawa cofać świadczenia. To kluczowa informacja dla tysięcy rodzin, które dotychczas bezradnie godziły się na decyzje odmowne urzędników.

Wniosek seniora może odebrać pieniądze jego opiekunowi. Trzeba przeliczyć opłacalność

Nowe zasady wprowadziły bezwzględny zakaz jednoczesnego pobierania świadczenia wspierającego przez seniora oraz świadczenia pielęgnacyjnego przez jego opiekuna. Rodziny stają przed trudnym dylematem matematycznym. Jeśli senior uzyska we WZON niską punktację (np. 70–74 punkty), ZUS wypłaci mu jedynie 791,40 zł. W tym samym momencie jego dotychczasowy opiekun straci prawo do pobierania znacznie wyższego świadczenia pielęgnacyjnego. Przed wysłaniem dokumentów do ZUS rodzina musi dokładnie przekalkulować, który wariant jest dla nich finansowo korzystniejszy.

Podsumowanie: Nie czekaj na urzędników, ale działaj z głową

Świadczenie wspierające to ogromna szansa na podreperowanie domowego budżetu seniora. Jednak nowe realia prawne pokazują, że diabeł tkwi w szczegółach. Zamiast rezygnować z należnych pieniędzy z obawy przed biurokracją, działaj strategicznie. Co musisz zrobić już teraz?

  • Przelicz opłacalność: Sprawdź, czy świadczenie wspierające da Ci więcej niż dotychczasowe wsparcie dla opiekuna.
  • Zgromadź dokumentację: Zbierz aktualne orzeczenia i historię choroby przed wizytą komisji WZON.
  • Złóż wniosek bez zwłoki: Pamiętaj, że w tym roku urzędnicy nie wyrównają Ci automatycznie pieniędzy wstecz.
  • Walcz o swoje: Jeśli bliski przebywa w prywatnym domu opieki, nie poddawaj się przy pierwszej odmowie ZUS i powołaj się na wyroki sądów.
Powiązane
Praca na emeryturze się opłaca. ZUS podkręci świadczenie nawet o 80 procent
Praca na emeryturze się opłaca. ZUS podkręci świadczenie nawet o 80 procent
14. emerytura we wrześniu 2026. ZUS ujawnia dni wypłat i surowy limit dla seniorów
14. emerytura we wrześniu 2026. ZUS ujawnia dni wypłat i surowy limit dla seniorów
Renta wdowia hitem ZUS. Ponad milion Polaków zyskało średnio 3949 zł, a od stycznia kwota wzrośnie
Renta wdowia hitem ZUS. Ponad milion Polaków zyskało średnio 3949 zł, a od stycznia kwota wzrośnie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mamy przełom ws. opłat za energię. Rusza masowy montaż nowych urządzeń w domach
15 sie 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłoży aż 1 mld zł na zakup i montaż nowoczesnych liczników energii w polskich domach i firmach. Nowe urządzenia pozwolą na rozliczanie wyłącznie za faktyczne zużycie prądu, eliminując szacunkowe prognozy. Zobacz, co zmiany oznaczają dla odbiorców końcowych oraz właścicieli instalacji fotowoltaicznych.
Rząd szykuje rewolucję w podatkach, która może przynieść spore zyski dla blisko 2 milionów Polaków. O co chodzi?
15 sie 2026

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w PIT na 2027 rok, a wśród rozważanych scenariuszy pojawił się zupełnie nowy próg podatkowy. Prześwietlamy szczegóły rządowych planów oraz to, ile realnie może zostać w Twojej kieszeni.
Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Został miesiąc na zapłatę, kara może wynieść 64 tys. zł
15 sie 2026

15 września 2026 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Nie każdy jednak wie, kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i co grozi za spóźnienie. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, gdzie znaleźć kwotę podatku i kiedy zaległość może skończyć się wysoką karą.
Dorobisz bez firmy i bez rejestracji? Skarbówka raz mówi jedno, a raz drugie
15 sie 2026

Chcesz dorabiać, udzielając korepetycji, i liczysz na wygodną działalność nierejestrowaną? To możliwe – ale nie zawsze. W interpretacji z 10 sierpnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że korepetycje opisane przez podatniczkę nie mogą być działalnością nierejestrowaną. Trzy tygodnie wcześniej skarbówka miała jednak inne zdanie.

REKLAMA

Ta ulga to prawdziwy hit. Fala wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Termin ma kluczowe znaczenie
15 sie 2026

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.
Praca w marketingu 2026: kogo szukają pracodawcy? W 2026 r. najwyższa liczba ofert pracy w historii i w końcu zarobki rosną
15 sie 2026

Praca w marketingu w 2026 r. i latach poprzednich: kogo szukają pracodawcy? Firmy coraz częściej poszukują specjalistów z obszaru performance marketingu, marketing automation, analityki czy zarządzania projektami marketingowymi. W 2026 r. przewiduje się najwyższą liczbę ofert pracy w historii. W końcu rosną zarobki i zmniejsza się konkurencyjność na rynku pracy.
Jakie prawa mają seniorzy? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+
15 sie 2026

Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!
Wyciek danych z MyDr a bezpieczeństwo finansów firmy. Jak działać, gdy dane już wyciekną?
14 sie 2026

Wyciek danych z MyDr jest potężnym ostrzeżeniem dla biznesu. To zdarzenie pokazało, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują same firmy, a uderzają w ich zewnętrznych dostawców. W obszarze księgowości i kadr taki atak to nie tylko kryzys wizerunkowy, ale natychmiastowy paraliż operacyjny, brak wypłat i ryzyko wysokich kar od UODO czy KAS. Słowne obietnice i deklaracje o „dbaniu o bezpieczeństwo” przestały mieć znaczenie. W świecie cyfrowym i pracy zdalnej liczą się twarde normy (ISO 27001, ISO 9001), zasada Zero Trust oraz sprawdzone procedury reagowania na kryzys. Jak więc chronić finanse, kadry i księgowość przed atakami łańcucha dostaw i jak krok po kroku działać, gdy dane już wyciekną?

REKLAMA

Kradzież danych medycznych milionów osób w Polsce. Czy trzeba zastrzec PESEL? Co mogą zrobić pacjenci a co powinni administratorzy danych?
14 sie 2026

Według informacji przekazanych 12 sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji incydent wycieku danych osobowych związany z systemem MyDr może dotyczyć nawet 19 mln osób. Potencjalnie obejmuje on informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak dane o wizytach, receptach czy historii leczenia.
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
14 sie 2026

Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA