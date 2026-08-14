REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci emeryturę i dodatek do emerytury. Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe świadczenia

Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci emeryturę i dodatek do emerytury. Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe świadczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 sierpnia 2026, 19:59
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci dwa świadczenia jednocześnie
Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci dwa świadczenia jednocześnie
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Wrześniowa wypłata dla wielu emerytów i rencistów będzie znacznie wyższa niż zazwyczaj. Na rachunkach seniorów może pojawić się nawet niemal dwukrotność podstawowego świadczenia. Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe emerytury. Jednak nie każdy otrzyma pełną dodatkową kwotę. Część seniorów dostanie ją pomniejszoną, a niektórzy nie zobaczą dodatkowych pieniędzy wcale.

rozwiń >

Dlaczego wrześniowy przelew dla emerytów będzie wyższy?

Wrzesień może przynieść wielu seniorom wyraźną poprawę domowego budżetu. Do podstawowej emerytury lub renty ma bowiem zostać dołączone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Chodzi o 14. emeryturę, która od 2023 roku jest rozwiązaniem stałym. Miesiąc jej wypłaty ustala każdego roku Rada Ministrów w rozporządzeniu. Zgodnie z nim w 2026 roku czternastka trafi do seniorów w wrześniu.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowych pieniędzy nie trzeba będzie szukać w osobnym przelewie. Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu razem z podstawową emeryturą lub rentą, zgodnie z terminem, w którym dana osoba zwykle otrzymuje swoje świadczenie. Oznacza to, że wielu emerytów dostanie dwa świadczenia w ramach jednej wrześniowej wypłaty.

Zobacz również:

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku?

Pełna czternasta emerytura odpowiada wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 r. minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle wyniesie więc pełna czternastka.

Najważniejszy pozostaje próg dochodowy. Pełne 1978,49 zł brutto otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

REKLAMA

Senior pobierający przykładowo 2200 zł brutto emerytury otrzyma zatem:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 2200 zł brutto podstawowego świadczenia,
  • 1978,49 zł brutto czternastej emerytury,
  • w sumie wrześniowa wypłata wyniesie 4178,49 zł brutto.

Osoba z emeryturą wynoszącą dokładnie 2900 zł brutto otrzyma łącznie 4878,49 zł brutto.

Kwoty netto będą niższe gdyż zależą między innymi od pobranej składki zdrowotnej, zaliczki na podatek oraz od tego, czy emeryt złożył w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek przy dochodach nieprzekraczających 30 tys. zł rocznie.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe emerytury

Pełna czternastka trafi przede wszystkim do osób pobierających niskie i średnie świadczenia, nieprzekraczające 2900 zł brutto. To właśnie one otrzymają podstawową emeryturę oraz całe dodatkowe świadczenie. Nie oznacza to jednak, że najniższa emerytura da najwyższą łączną wypłatę. Największą sumę w grupie osób uprawnionych do pełnej czternastki otrzyma senior pobierający świadczenie podstawowe w wysokości 2900 zł brutto. Do tej kwoty zostanie bowiem doliczona cała czternastka, czyli 1978,49 zł brutto.

Warto pamiętać, że czternasta emerytura przysługuje nie tylko osobom pobierającym zwykłą emeryturę. Mogą ją dostać również osoby uprawnione do określonych rent i innych długoterminowych świadczeń.

Emerytura wyższa niż 2900 zł? Czternastka zacznie maleć

Przekroczenie progu 2900 zł brutto nie oznacza natychmiastowej utraty dodatkowego świadczenia. Czternastka zostanie jednak zmniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Za każdą złotówkę, o którą podstawowa emerytura przekracza próg 2900 zł brutto, dodatkowe świadczenie będzie niższe o złotówkę.

Przykładowo:

  • przy emeryturze 3000 zł brutto czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto,
  • przy emeryturze 3500 zł brutto zostanie pomniejszona o 600 zł i wyniesie 1378,49 zł brutto,
  • przy emeryturze 4000 zł brutto wyniesie 878,49 zł brutto,
  • przy emeryturze 4500 zł brutto wyniesie 378,49 zł brutto.

Nie wszyscy emeryci dostaną dwa świadczenia

Najmniejsza możliwa czternasta emerytura wynosi 50 zł brutto. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota byłaby niższa, dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone.

Przy pełnej czternastce wynoszącej 1978,49 zł brutto graniczna wysokość podstawowej emerytury to 4828,49 zł brutto. Osoba otrzymująca dokładnie taką kwotę może dostać jeszcze minimalne 50 zł brutto. Po przekroczeniu tego poziomu czternastka już nie przysługuje.

Dodatkowych pieniędzy nie otrzymają również osoby, których prawo do podstawowej emerytury lub renty będzie zawieszone w dniu, od którego sprawdzane jest prawo do czternastki. Jeśli świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu, decydująca będzie sytuacja seniora na 31 sierpnia 2026 roku.

Czy trzeba składać wniosek o czternastą emeryturę?

Seniorzy nie muszą składać wniosku ani osobiście zgłaszać się do ZUS. Czternasta emerytura jest przyznawana automatycznie na podstawie danych posiadanych przez organ wypłacający świadczenie. Osoby otrzymujące świadczenie na rachunek bankowy dostaną wyższą wypłatę na konto. Tym, którym świadczenia przynosi listonosz, dodatkowa kwota zostanie przekazana wraz z wrześniową wypłatą.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wyciek danych z MyDr a bezpieczeństwo finansów firmy. Jak działać, gdy dane już wyciekną?
14 sie 2026

Wyciek danych z MyDr jest potężnym ostrzeżeniem dla biznesu. To zdarzenie pokazało, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują same firmy, a uderzają w ich zewnętrznych dostawców. W obszarze księgowości i kadr taki atak to nie tylko kryzys wizerunkowy, ale natychmiastowy paraliż operacyjny, brak wypłat i ryzyko wysokich kar od UODO czy KAS. Słowne obietnice i deklaracje o „dbaniu o bezpieczeństwo” przestały mieć znaczenie. W świecie cyfrowym i pracy zdalnej liczą się twarde normy (ISO 27001, ISO 9001), zasada Zero Trust oraz sprawdzone procedury reagowania na kryzys. Jak więc chronić finanse, kadry i księgowość przed atakami łańcucha dostaw i jak krok po kroku działać, gdy dane już wyciekną?
Kradzież danych medycznych milionów osób w Polsce. Czy trzeba zastrzec PESEL? Co mogą zrobić pacjenci a co powinni administratorzy danych?
14 sie 2026

Według informacji przekazanych 12 sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji incydent wycieku danych osobowych związany z systemem MyDr może dotyczyć nawet 19 mln osób. Potencjalnie obejmuje on informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak dane o wizytach, receptach czy historii leczenia.
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
14 sie 2026

Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.
Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów
14 sie 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla sześć profesji z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Już od roku szkolnego 2026/2027 nabór uczniów zostaje wstrzymany. Sprawdź, które profesje zostały wykreślone z klasyfikacji.

REKLAMA

Renta wdowia w górę od 2027 roku. ZUS głębiej sięgnie do kieszeni. Kto zyska najwięcej?
14 sie 2026

Od stycznia 2027 roku blisko milion seniorów w Polsce otrzyma wyższe przelewy z ZUS. Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. Zmiana ta bezpośrednio przełoży się na większy zastrzyk gotówki dla wdów i wdowców. Do tej pory dodatkowe 15 proc. podwyższało emeryturę średnio o 379,10 zł miesięcznie. Od nowego roku ta dopłata będzie znacznie bardziej odczuwalna.
Ważna zmiana dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt wspomagający będzie mógł zostać przekazany na własność
14 sie 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która umożliwi przekazanie osobom z niepełnosprawnościami technologii wspomagających, np. aparatów słuchowych - podała kancelaria prezydenta. Chodzi o asortyment PFRON zakupiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
Wśród rodziców małych dzieci pracuje prawie 100% mężczyzn i tylko 58% kobiet, ale różnice w pracy stopniowo maleją
14 sie 2026

Wśród rodziców małych dzieci pracuje prawie 100% mężczyzn i tylko 58% kobiet, ale różnice w pracy stopniowo maleją. Dodatkowo mężatki pracują zawodowo częściej niż kobiety niepozostające w związkach. Badanie pokazuje, że kobiety mają niższe oczekiwania finansowe od mężczyzn i to może być jedna z przyczyn luki płacowej.
Ceny paliw w poniedziałek 17 sierpnia. Tyle maksymalnie zapłacimy za benzynę i diesla
14 sie 2026

Ceny paliw znów mogą zaskoczyć kierowców. W poniedziałek 17 sierpnia obowiązują nowe maksymalne ceny benzyny i diesla, a jednocześnie w życie wchodzi obniżony VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Ile maksymalnie zapłacimy za litr Pb95, Pb98 i oleju napędowego? Sprawdzamy najnowsze limity i wyjaśniamy, co może wydarzyć się z cenami na stacjach w kolejnych dniach.

REKLAMA

Czy można zmienić decyzję o warunkach zabudowy, która nie stała się ostateczna?
14 sie 2026

Decyzja o warunkach zabudowy, która nie stała się ostateczna, może zostać zmieniona w następstwie wniesionego odwołania. Ma to miejsce albo w trybie samokontroli przez organ gminy, który ją wydał i który uwzględnił odwołanie w całości, albo już przez organ odwoławczy, który korzystając ze swoich reformatoryjnych uprawnień, może zmienić także tego rodzaju decyzję.
Dwa duże dodatki do emerytury na jednym koncie? Wielu seniorów nie wie, że można je łączyć
14 sie 2026

Dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenie uzupełniające to dwa popularne zastrzyki gotówki, które państwo wypłaca osobom starszym i schorowanym. Choć brzmią podobnie, to zupełnie różne programy wsparcia. Przepisy pozwalają na jednoczesne pobieranie obu tych świadczeń. Kryje się tu jednak haczyk związany z kryterium dochodowym, na który trzeba bardzo uważać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA