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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy trafią na konta 18 sierpnia 2026. Wystarczy spełnić te warunki

ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy trafią na konta 18 sierpnia 2026. Wystarczy spełnić te warunki

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14 sierpnia 2026, 19:27
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód
Shutterstock

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Trwają lipcowe wypłaty świadczenia wspierającego, które może sięgnąć nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie i nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Ostatnia wypłata w tym miesiącu wpłynie na konta 22 lipca. Sprawdzamy, kto może otrzymać świadczenie i co trzeba zrobić żeby nie przegapić swojej szansy.

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Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2026 roku?

Świadczenie mogą otrzymać osoby:

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  • które ukończyły 18 lat,
  • posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
  • są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.

Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.

W 2026 roku więcej osób otrzyma świadczenie wspierające

Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2026 ZUS wypłaca świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia. To oznacza, że w tym roku tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.

Świadczenie wspierające było wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji.

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Do końca 2025 roku wyglądało to tak:

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  • od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt,
  • od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt.

Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.

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Ile wynosi świadczenie wspierające w maju 2026?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby punktów przyznanych przez WZON i od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Im więcej punktów dostanie osoba z niepełnosprawnością, tym wyższy procent renty socjalnej przysługuje miesięcznie. Wobec tego świadczenie wspierające wynosi odpowiednio:

  • 70-74 pkt - 40% - 792 zł
  • 75-79 pkt - 60% - 1188 zł
  • 80-84 pkt - 80% - 1583 zł
  • 85-89 pkt - 120% - 2375 zł
  • 90-94 pkt - 180% - 3562 zł
  • 95-100 pkt - 220% - 4353 zł

Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który określa poziom potrzeby wsparcia. Złożyć wniosek można:

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in. samodzielne poruszanie się, ogólną komunikację, wykonywanie codziennych czynności, potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

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Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o poziomie wsparci wniosek składa się do ZUS wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie wspierające?

ZUS realizuje wypłaty w następujących terminach:

  • 2. dzień miesiąca,
  • 4. dzień miesiąca,
  • 7. dzień miesiąca,
  • 9. dzień miesiąca,
  • 12. dzień miesiąca,
  • 14. dzień miesiąca,
  • 16. dzień miesiąca,
  • 18. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 22. dzień miesiąca.

Jeżeli termin wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, świadczenie wpływa na konta wcześniej.

Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.
Źródło: INFOR
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