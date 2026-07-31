Coraz mniej nauczycieli korzysta z tego świadczenia. Można dostać ponad 4,4 tys. zł, ale wiele osób nie zna nowych zasad

ZUS opublikował najnowsze dane dotyczące nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Choć przeciętna wypłata jest coraz wyższa, liczba osób korzystających z tego rozwiązania systematycznie spada. Od 2026 roku zmieniły się także przepisy i grono uprawnionych jest znacznie większe, niż wielu nauczycieli przypuszcza.

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Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne od lat stanowią rozwiązanie dla pedagogów, którzy chcą zakończyć aktywność zawodową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Choć wysokość świadczenia z roku na rok rośnie, najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują wyraźny trend – korzysta z niego coraz mniej osób. Jednocześnie od początku 2026 roku rozszerzono katalog nauczycieli, którzy mogą ubiegać się o tzw. kompensówkę. Dla części pracowników oświaty oznacza to możliwość skorzystania ze świadczenia, mimo że wcześniej nie mieli takiego prawa.

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ZUS podał najnowsze dane. Coraz mniej osób pobiera kompensówki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w maju 2026 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało około 9 tys. osób. Przeciętna wysokość świadczenia wyniosła w tym czasie 4435,90 zł.

Miesiąc wcześniej, w kwietniu 2026 roku, liczba świadczeniobiorców była nieco wyższa i wynosiła 9,2 tys. osób. Średnia wypłata sięgała wtedy 4475,46 zł. Choć miesięczna liczba pobierających zmienia się nieznacznie, w dłuższej perspektywie widoczny jest wyraźny spadek.

Liczba świadczeniobiorców spada z roku na rok

Porównanie danych z poprzednich lat pokazuje, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobiera obecnie znacznie mniej osób niż jeszcze kilka lat temu. W maju 2025 roku świadczenie otrzymywało 10,8 tys. nauczycieli, a przeciętna kwota wynosiła 4183,39 zł. Rok wcześniej, w maju 2024 roku, było to 12,2 tys. osób, które otrzymywały średnio 3975,43 zł.

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Jeszcze większą liczbę świadczeniobiorców odnotowano w:

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maju 2023 roku – 12,9 tys. osób, przeciętne świadczenie 3485,15 zł,

maju 2022 roku – 13,2 tys. osób, przeciętne świadczenie 2831,25 zł.

Dane pokazują więc dwa przeciwstawne trendy. Liczba osób korzystających z kompensówek maleje, natomiast przeciętna wysokość wypłacanego świadczenia systematycznie rośnie.

Czym są nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla pracowników oświaty.

W maju 2026 roku emerytury pomostowe pobierało 38,4 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5737,87 zł. To oznacza, że średnia pomostówka jest wyższa od przeciętnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o ponad 1300 zł.

Kompensówki mają jednak odrębne zasady przyznawania i są przeznaczone wyłącznie dla określonych grup nauczycieli.

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczycielskie świadczenie kompensacyjne może zostać przyznane osobie, która:

posiada co najmniej 30 lat stażu pracy,

przepracowała minimum 20 lat jako nauczyciel,

była zatrudniona na co najmniej pół etatu,

osiągnęła wymagany wiek.

Świadczenie ma charakter wygasający. Wiek uprawniający do jego otrzymania stopniowo wzrasta i docelowo zrówna się z powszechnym wiekiem emerytalnym.

W latach 2025–2026 prawo do świadczenia przysługuje:

kobietom po ukończeniu 56 lat,

mężczyznom po ukończeniu 61 lat.

Od 2026 roku więcej nauczycieli może skorzystać z kompensówki

Jedna z najważniejszych zmian weszła w życie 1 stycznia 2026 roku.

Od tego dnia katalog uprawnionych został znacząco rozszerzony. O świadczenie mogą ubiegać się już nie tylko nauczyciele zatrudnieni w szkołach, przedszkolach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Prawo do kompensówki zyskali również nauczyciele zatrudnieni m.in.:

w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowo-wychowawczych,

centrach kształcenia zawodowego,

branżowych centrach umiejętności,

placówkach artystycznych,

bibliotekach pedagogicznych,

placówkach doskonalenia nauczycieli,

kolegiach pracowników służb społecznych,

okręgowych ośrodkach wychowawczych,

zakładach poprawczych,

schroniskach dla nieletnich.

To oznacza, że część nauczycieli, którzy wcześniej nie mogli skorzystać z tego rozwiązania, od 2026 roku spełnia już warunki określone w ustawie.

Świadczenie finansuje budżet państwa

W przeciwieństwie do emerytur wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą ze składek odprowadzanych przez ubezpieczonych.

Świadczenia są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa.

ZUS udostępnił kalkulator. Można sprawdzić prognozowaną kwotę

Osoby, które zastanawiają się nad skorzystaniem z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mogą samodzielnie oszacować jego wysokość.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator. Po wpisaniu podstawowych danych dotyczących przebiegu kariery zawodowej nauczyciel może sprawdzić prognozowaną wysokość przyszłego świadczenia.

To narzędzie pozwala ocenić, jakiej kwoty można się spodziewać przed podjęciem decyzji o zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.