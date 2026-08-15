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Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?

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15 sierpnia 2026, 08:46
Adam Kuchta
Adam Kuchta
senior bon
Bon senioralny będzie zależał od potrzeb seniora
Shutterstock

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Bon senioralny ma pomóc osobom po 65. roku życia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie będzie przysługiwał automatycznie każdemu seniorowi. Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że o zakresie pomocy zdecyduje poziom niezaspokojonych potrzeb, a szczegółowe warunki wsparcia zostaną określone w umowie zawieranej z gminą. Program ma być wdrażany stopniowo, a na jego realizację w latach 2026-2028 przeznaczono łącznie miliard złotych.

Bon senioralny nie będzie jednakowym wsparciem dla wszystkich uprawnionych. O tym, jaką pomoc otrzyma senior, zdecyduje przede wszystkim zakres jego codziennych potrzeb, a szczegółowe zasady mają zostać ustalone wspólnie z gminą. Projekt przepisów pokazuje, na jakie formy pomocy będzie można liczyć i kto w pierwszej kolejności zostanie objęty programem.

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Bon senioralny będzie zależał od potrzeb seniora

W celu otrzymania bonu senioralnego konieczne będzie zawarcie umowy z gminą, a wymiar wsparcia będzie uzależniony od poziomu niezaspokojonych potrzeb - wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia w sprawie określenia Programu Bonu Senioralnego.

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wszedł w życie 7 sierpnia. Projekt rozporządzenia, które pozwoli na wdrożenie Programu Bonu Senioralnego, przygotowała pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z projektu wynika, że kwalifikacja do otrzymania bonu senioralnego będzie uzależniona od poziomu niezaspokojenia potrzeb życia codziennego seniora - związanych z poruszaniem się, żywieniem, ubieraniem, utrzymywaniem higieny osobistej, załatwianiem czynności fizjologicznych, przyjmowaniem leków oraz monitorowaniem stanu zdrowia, zarządzaniem sprawami domowymi, utrzymywaniem aktywności fizycznej i intelektualnej, kontaktu z przyrodą oraz uczestnictwem w życiu społecznym i kulturalnym.

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Umowa z gminą określi zakres pomocy

Wymiar wsparcia będzie określony w umowie zawieranej pomiędzy seniorem a gminą. Celem jest precyzyjne dostosowanie zakresu usług do warunków lokalnych i indywidualnych potrzeb seniora.

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Program będzie finansowany z budżetu państwa. Łącznie w latach 2026-2028 na ten cel przeznaczonych zostanie miliard złotych (100 mln zł w 2026 r., 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.).

Środki będą przekazywane gminom w formie dotacji celowych przez wojewodów. Pierwszeństwo w przyznawaniu środków będą miały gminy, w których dotychczas nie realizowano publicznych usług opiekuńczych, w drugiej kolejności gminy świadczące je dla maksymalnie 10 osób, a w dalszej kolejności te o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby seniorów.

Ważne

"Bonem senioralnym gminy nie będą mogły zastępować dotychczasowych usług opiekuńczych."

Na czym będzie polegał bon senioralny?

Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też na wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 lat, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

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FAQ. Bon senioralny 2026 – najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje bon senioralny?

Bon senioralny ma być dostępny dla osób, które ukończyły 65 lat, spełniają określone wymogi dotyczące obywatelstwa oraz kryterium dochodowego. Średni dochód seniora nie może przekraczać 3410 zł.

Ile wynosi bon senioralny?

Bon senioralny nie będzie wypłacany w formie pieniędzy. To świadczenie niepieniężne, którego zakres zostanie ustalony w zależności od niezaspokojonych potrzeb seniora. Wymiar wsparcia określi umowa zawierana z gminą.

Na czym polega bon senioralny?

Bon senioralny ma zapewniać doraźną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie może obejmować m.in. pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem.

Jak długo będzie można korzystać z bonu senioralnego?

Bon senioralny będzie przyznawany na usługi doraźne trwające maksymalnie dwa tygodnie. Zakres pomocy będzie zależał od indywidualnych potrzeb seniora.

Jakie kryterium dochodowe obowiązuje przy bonie senioralnym?

Zgodnie z projektem bon senioralny będzie dostępny dla seniorów, których średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Czy bon senioralny będzie wypłacany w gotówce?

Nie. Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym. Oznacza to, że senior nie otrzyma pieniędzy do własnej dyspozycji, lecz pomoc w formie określonych usług.

Kto zdecyduje, jaki zakres pomocy otrzyma senior?

Zakres wsparcia określi umowa zawierana pomiędzy seniorem a gminą. Wymiar pomocy ma być dostosowany do poziomu niezaspokojonych potrzeb oraz lokalnych warunków.

Jakie potrzeby seniora będą brane pod uwagę?

Przy kwalifikacji będą uwzględniane m.in. potrzeby związane z poruszaniem się, żywieniem, ubieraniem, higieną osobistą, czynnościami fizjologicznymi, przyjmowaniem leków i monitorowaniem stanu zdrowia. Pod uwagę będą także brane sprawy domowe, aktywność fizyczna i intelektualna, kontakt z przyrodą oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Czy każda osoba po 65. roku życia automatycznie otrzyma bon senioralny?

Nie. Samo ukończenie 65 lat nie oznacza automatycznego przyznania wsparcia. O kwalifikacji zdecyduje poziom niezaspokojonych potrzeb seniora, a zakres pomocy zostanie określony w umowie z gminą.

Czy bon senioralny zastąpi dotychczasowe usługi opiekuńcze?

Nie. Gminy nie będą mogły zastępować bonem senioralnym dotychczas realizowanych publicznych usług opiekuńczych.

Które gminy jako pierwsze otrzymają środki na bon senioralny?

Pierwszeństwo będą miały gminy, w których dotychczas nie realizowano publicznych usług opiekuńczych. W drugiej kolejności środki trafią do gmin świadczących takie usługi dla maksymalnie 10 osób, a następnie do gmin o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby seniorów.

Ile pieniędzy przeznaczono na Program Bonu Senioralnego?

Na realizację programu w latach 2026-2028 przeznaczony zostanie łącznie miliard złotych. W 2026 r. ma to być 100 mln zł, w 2027 r. – 400 mln zł, a w 2028 r. – 500 mln zł.

Kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące bonu senioralnego?

Rozporządzenie pozwalające na wdrożenie Programu Bonu Senioralnego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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Źródło: INFOR
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