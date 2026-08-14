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Wypłaty z ZUS już nie będą takie same. Wielka reforma emerytalna od 2027 roku

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14 sierpnia 2026, 13:11
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2027, emerytury, emerytury w 2027
Wypłaty z ZUS już nie będą takie same. Wielka reforma emerytalna od 2027 roku
Shutterstock
Shutterstock

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Miliony emerytów i rencistów w Polsce z niecierpliwością czekają na oficjalne decyzje dotyczące przyszłorocznej waloryzacji świadczeń. Choć minimalna emerytura po raz pierwszy w historii wyraźnie przekroczy barierę 2000 zł brutto, ostateczna skala podwyżek może okazać się dla wielu sporego rodzaju rozczarowaniem. Najnowsze analizy wskazują, że nadchodzący wzrost świadczeń będzie jednym z najniższych od wielu lat.

Rząd odkrywa karty. Tyle wyniesie minimalny wskaźnik

Zgodnie z oficjalnymi informacjami opublikowanymi na stronach rządowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rada Ministrów przyjęła propozycję, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku wyniósł 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. W praktyce oznacza to, że od 1 marca 2027 roku emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Warto jednak zauważyć, że eksperci rynkowi, opierając się na najświeższych prognozach inflacyjnych Narodowego Banku Polskiego, sugerują scenariusz, w którym wskaźnik ten może ostatecznie lekko drgnąć w górę, osiągając poziom około 4,28%. Wszystko zależy od dynamiki wzrostu cen w nadchodzących miesiącach.

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Wyliczenia dla portfela. Ile ZUS przeleje na konto?

Obecna prognoza oparta na minimalnym rządowym wskaźniku pozwala już teraz oszacować, jak zmienią się codzienne budżety domowe starszych osób. Oto wyliczenia pokazujące konkretne zmiany dla poszczególnych progów dochodowych:

  • Emerytura minimalna: Wzrośnie o 68,85 zł brutto. Przełoży się to na skok z obecnych 1978,49 zł brutto do poziomu 2047,34 zł brutto (około 1863 zł netto).
  • Świadczenie 2500 zł brutto: Po marcowej waloryzacji na konto wpłynie 2587,00 zł brutto.
  • Świadczenie 3000 zł brutto: Seniorzy pobierający tę kwotę zyskają dodatkowe 104,40 zł, co da 3104,40 zł brutto.
  • Świadczenie 4000 zł brutto: Wzrost wyniesie dokładnie 139,20 zł brutto, co oznacza nową wypłatę na poziomie 4139,20 zł brutto (około 3570 zł netto).

Wszystkie procedury zostaną przeprowadzone w pełni automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków ani dokumentów, aby otrzymać wyższe kwoty w swoich tradycyjnych terminach płatności.

Koniec ery rekordowych podwyżek. Dlaczego wzrost hamuje?

Wyraźne wyhamowanie tempa waloryzacji wynika z poprawiającej się sytuacji makroekonomicznej i stabilizacji rynkowej. Jak przypominają analitycy, w latach ubiegłych polscy emeryci otrzymywali bezprecedensowe podwyżki (14,8% w 2023 roku oraz 12,12% w 2024 roku), które były bezpośrednią reakcją na potężną presję inflacyjną. Obecne prognozy zakładają powrót inflacji w okolice zdrowego poziomu 2,5%, co automatycznie przekłada się na niższy wskaźnik korekty świadczeń. Przeciwko takiemu poziomowi podwyżek protestują już centrale związkowe, postulując zmianę mechanizmu i podniesienie udziału realnego wzrostu płac do 50%. Taki krok przyniósłby waloryzację na poziomie przekraczającym 4%.

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Pułapka w dodatkowych świadczeniach. Kto straci 14. emeryturę?

Wzrost podstawowej emerytury niesie za sobą istotne konsekwencje dla tzw. świadczeń dodatkowych. Zarówno 13. emerytura, jak i maksymalna kwota 14. emerytury są prawnie powiązane z wysokością emerytury minimalnej, więc w 2027 roku wyniosą one szacunkowo 2047,34 zł brutto. Pojawia się tu jednak poważny problem systemowy. Sztywny próg dochodowy dla czternastki od lat pozostaje na niezmienionym poziomie 2900 zł brutto. Przez to, że podstawowe emerytury co roku rosną, coraz większa grupa seniorów przekracza ten limit. W rezultacie, stosując zasadę „złotówka za złotówkę”, ich dodatkowa gratyfikacja finansowa będzie drastycznie pomniejszana lub w niektórych przypadkach całkowicie przepadnie. Ostateczny kształt i twarde dane makroekonomiczne poznamy na początku roku po oficjalnym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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Źródło: INFOR
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