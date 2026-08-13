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Dodatkowe 3949 zł od ZUS dla miliona Polaków. Od stycznia wypłaty będą jeszcze wyższe

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13 sierpnia 2026, 16:00
[Data aktualizacji 14 sierpnia 2026, 14:03]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Pieniądze, ZUS
Dodatkowe pieniądze dla ponad miliona Polaków. ZUS wypłaca średnio 3949 zł, a od stycznia kwota wzrośnie
Shutterstock

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Ponad milion wdów i wdowców w Polsce skorzystało już z przełomowych przepisów, które weszły w życie w zeszłym roku. ZUS podsumował pierwsze pełne półrocze działania tzw. renty wdowiej. Liczby robią wrażenie - tylko do czerwca 2026 roku na konta seniorów trafiło ponad 22,8 miliarda złotych. Przeciętna wypłata wynosi obecnie blisko 4000 zł, a już za kilka miesięcy beneficjentów czeka kolejna, bardzo korzystna zmiana.

Średnio 3949,43 zł na rękę? ZUS podaje oficjalne dane

Renta wdowia okazała się jednym z najbardziej wyczekiwanych programów społecznych ostatnich lat. Z najnowszych statystyk ZUS wynika, że w samym czerwcu 2026 roku świadczenie pobierało dokładnie 993,4 tysiąca osób. Łącznie, od momentu startu programu w lipcu 2025 roku, przynajmniej jedną wypłatę odebrało już około 1,1 miliona Polaków. Przeciętna kwota wypłaty w ramach tego mechanizmu wyniosła w czerwcu 3949,43 zł. Sama dopłata, wynikająca z połączenia dwóch świadczeń, powiększyła portfele seniorów średnio o 379,10 zł miesięcznie.

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Dwa warianty do wyboru. Jak to działa w praktyce?

Renta wdowia nie jest nowym, osobnym świadczeniem. To rewolucyjna możliwość łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Przed wprowadzeniem tych przepisów senior musiał wybrać tylko jedno, bardziej opłacalne świadczenie. Obecnie uprawnieni mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

  • Wariant 1: 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej po mężu/żonie.
  • Wariant 2: 100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku + 15% własnego świadczenia.

Ważne: To dopiero początek. Obecny wskaźnik wynosi 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25%. Oznacza to, że wypłaty dla setek tysięcy Polaków automatycznie pójdą w górę.

Kto może otrzymać pieniądze? Cztery twarde warunki

ZUS przypomina, że aby móc łączyć świadczenia, należy spełnić konkretne kryteria:

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  • Wiek emerytalny - minimum 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Wspólność małżeńska - musiała trwać nieprzerwanie aż do dnia śmierci współmałżonka.
  • Wiek w momencie śmierci partnera - prawo do renty rodzinnej musiało zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  • Stan cywilny - wnioskodawca nie może obecnie znajdować się w nowym związku małżeńskim.

Uwaga: Ponowne wyjście za mąż lub ożenek oznacza natychmiastową utratę prawa do pobierania łączonych świadczeń. Prawo to dotyczy wyłącznie ostatniego zmarłego małżonka.

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Uwaga na limit! ZUS może pomniejszyć wypłatę

Choć przepisy są bardzo korzystne, ustawodawca wprowadził tzw. bezpiecznik. Suma obu łączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie maksymalny limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeśli z wyliczeń wyjdzie wyższa kwota, ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę o powstałą nadwyżkę.

Jak sprawdzić, ile dostaniesz?

Seniorzy nie muszą zgadywać, które rozwiązanie jest dla nich lepsze. Na oficjalnej stronie internetowej ZUS udostępniono dwa darmowe narzędzia:

  1. Ankietę, która po odpowiedzi na kilka prostych pytań (wiek, sytuacja rodzinna) potwierdza, czy spełniasz warunki.
  2. Specjalny kalkulator, który precyzyjnie szacuje wysokość przyszłej wypłaty i wskazuje najbardziej opłacalny dla Ciebie wariant.
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Źródło: INFOR
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