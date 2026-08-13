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Praca na emeryturze się opłaca. ZUS podkręci świadczenie nawet o 80 procent

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13 sierpnia 2026, 12:10
[Data aktualizacji 14 sierpnia 2026, 14:03]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS świadczenia renty pieniądze
Pracujesz dłużej? ZUS podkręci Twoją emeryturę. Możesz zyskać nawet 80 proc. więcej
Shutterstock

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Złożenie wniosku o emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego to dla wielu seniorów finansowy błąd. ZUS opublikował najnowsze, twarde wyliczenia, które pokazują, jak gigantyczne zyski przynosi odłożenie decyzji o zakończeniu kariery. Okazuje się, że każdy dodatkowy rok na rynku pracy to potężny skok wysokości comiesięcznego przelewu. Ci, którzy zdecydują się popracować kilka lat dłużej, mogą liczyć na świadczenie wyższe o niemal sto procent. Polacy zaczynają to dostrzegać - już co czwarta osoba świadomie odracza moment przejścia na odpoczynek.

Jeden rok robi kolosalną różnicę. Matematyka ZUS jest bezlitosna

Wysokość Twojej przyszłej emerytury zależy bezpośrednio od prostego działania: zgromadzony kapitał w ZUS dzieli się przez prognozowaną długość życia w miesiącach. Im później przechodzisz na emeryturę, tym większy masz kapitał i tym mniej miesięcy statystycznego życia przed Tobą - a to oznacza błyskawiczny wzrost kwoty na rękę. Oficjalne symulacje ZUS pokazują to czarno na białym:

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  • Odroczenie emerytury o zaledwie 1 rok (np. praca do 61. roku życia dla kobiet lub 66. dla mężczyzn) podnosi kwotę świadczenia o 14 procent.
  • Przesunięcie momentu odejścia o 2 lata gwarantuje zysk na poziomie 27 procent.

Dla osoby, która wypracowała emeryturę na poziomie np. 3500 zł, już jeden dodatkowy rok pracy oznacza blisko 500 zł ekstra do comiesięcznej wypłaty do końca życia.

Pracujesz do 65. i 70. roku życia? Zyskujesz aż 80 procent

Największe, rewolucyjne wręcz korzyści czekają na tych seniorów, którzy zdecydują się na dłuższą aktywność zawodową i pozostaną na rynku pracy przez pięć lat po osiągnięciu ustawowego wieku. Wskaźniki wzrostu przy dłuższym odroczeniu prezentują się imponująco:

  • 3 lata dodatkowej pracy podnoszą emeryturę o 43 procent.
  • 5 lat dodatkowej pracy zwiększają comiesięczne świadczenie aż o 80 procent.

W praktyce oznacza to, że senior decydujący się pracować o pięć lat dłużej, niemal podwaja swoją bazową emeryturę. Zamiast standardowej kwoty, jego konto zasilą przelewy wyższe o kilkadziesiąt procent, co całkowicie zmienia standard życia na starość.

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Konkretny przykład. ZUS prześwietlił portfele Polaków

Aby pokazać te liczby na realnym przykładzie, ZUS przygotował symulację dla modelowej pary seniorów (kobiety i mężczyzny), którzy osiągnęli wiek emerytalny na początku 2026 roku. Przyjęto założenie, że oboje rozpoczęli stabilną pracę w wieku 25 lat i przez całe życie zarabiali kwotę równą przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju. Zamiast przechodzić na emeryturę od razu, przesunięcie startu pobierania pieniędzy o kolejne lata automatycznie uruchamia opisane wyżej progi (14 proc., 27 proc., 43 proc. oraz 80 proc.). Wypłata z ZUS rośnie w tempie geometrycznym.

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Zmiany wieku emerytalnego? Rząd ucina spekulacje

W przestrzeni medialnej regularnie pojawiają się głosy polityków na temat konieczności zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz publicznie zwracała uwagę, że obie grupy powinny kończyć aktywność zawodową w podobnym wieku. Jednak na ten moment seniorzy mogą być spokojni - żadnych przymusowych zmian w prawie nie będzie, ponieważ w koalicji rządzącej brakuje politycznego porozumienia w tej sprawie. Obecne limity (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn) pozostają w pełni stabilne. Państwo zamiast przymusu stawia na dobrowolne zachęty finansowe. Każdy Polak może sam zdecydować, czy woli odpoczywać wcześniej za mniejsze pieniądze, czy popracować dłużej i cieszyć się potężnym przelewem z ZUS.

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Źródło: INFOR
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