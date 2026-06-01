Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zmienia zasady od 1 czerwca. Seniorzy mogą stracić pieniądze

ZUS zmienia zasady od 1 czerwca. Seniorzy mogą stracić pieniądze

01 czerwca 2026, 11:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Wielka reforma portfeli starszych Polaków właśnie weszła w życie. 1 czerwca ZUS wprowadził wyższe limity zarobków. Dla wielu osób to szansa na większy zastrzyk gotówki, jednak nieuwaga może słono kosztować. Błąd w obliczeniach grozi drastycznym cięciem wypłat, a nawet całkowitym zablokowaniem przekazów z ZUS.

Kto musi pilnować nowych stawek?

Restrykcje nie uderzają we wszystkich. Pułapek urzędowych muszą pilnować wyłącznie tzw. wcześniejsi emeryci oraz osoby pobierające renty. To oni, łącząc pracę zawodową ze świadczeniem, zobowiązani są do ciągłego kontrolowania swoich przychodów .Dobra wiadomość jest taka, że od czerwca margines bezpiecznego dorabiania wzrósł o około 256 zł. Nowe progi finansowe będą obowiązywały przez całe lato - aż do 31 sierpnia.

Nowe progi ZUS: Ile można zarobić bez kary?

Wysokość Twojej pensji zadecyduje o tym, co ZUS zrobi z emeryturą. System działa w oparciu o trzy wyraźne granice finansowe:

  • Pełna wypłata bez zmian: Twój dodatkowy zarobek nie może przekroczyć 6 694,10 zł brutto.
  • Zmniejszenie emerytury: Pułapka aktywuje się po przekroczeniu progu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty 6 694,10 zł brutto.
  • Zawieszenie świadczenia: Całkowita blokada wypłaty następuje, gdy zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnej pensji, czyli 12 431,80 zł brutto.

Przed 1 czerwca limity były znacznie surowsze i wynosiły odpowiednio 6 438,50 zł oraz 11 957,20 zł.

Kto ma pełną swobodę finansową?

Istnieje spora grupa beneficjentów, których te limity w ogóle nie dotyczą. Mogą oni zarabiać miliony, a ZUS nie zabierze im ani grosza. Na liście uprzywilejowanych znajdują się:

  • Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia (powszechny wiek emerytalny).
  • Inwalidzi wojenni oraz wojskowi (jeśli uraz powstał w trakcie służby).
  • Osoby na rentach rodzinnych (w tym te z korzystniejszym przeliczeniem po wieku emerytalnym).

Te grupy nie muszą składać do ZUS-u żadnych deklaracji o wysokości swoich dodatkowych pensji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy obowiązują nowe progi zarobkowe ZUS dla wcześniejszych emerytów i rencistów?

Nowe stawki weszły w życie 1 czerwca i będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Kogo dotyczą ograniczenia ZUS w dorabianiu do świadczenia?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie wcześniejszych emerytów oraz rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Ile można dorobić brutto, aby ZUS nie zmniejszył emerytury?

Dodatkowy zarobek nie może przekroczyć 6 694,10 zł brutto miesięcznie, aby ZUS wypłacił pełne świadczenie bez zmian.

Przy jakich zarobkach brutto ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia?

Całkowita blokada wypłaty następuje, gdy zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnej pensji, czyli 12 431,80 zł brutto miesięcznie.

Kto może dorabiać bez limitów ZUS po zmianach od 1 czerwca?

Bez limitów mogą dorabiać osoby w powszechnym wieku emerytalnym, wybrani inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby pobierające renty rodzinne.

Źródło: INFOR
Infor.pl
ZUS w czerwcu 2026 r. o prawie 10% zwiększy stan wszystkich kont emerytalnych i kapitałów początkowych
01 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czerwcu 2026 roku stan kont ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększą się o 10,61 proc. Zgromadzone na tych kontach kwoty stanowią podstawę obliczenia emerytury, co oznacza, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
Długi weekend czerwcowy. W łatwy sposób wypoczynek wydłuż do pięciu dni
01 cze 2026

Trzeba jednak zacząć od tego, że pierwszy weekend czerwcowy wcale nie musi być dłuższy od innych. Z formalnego punktu widzenia piątek, choć następuje po świątecznym i ustawowo wolnym od pracy czwartku, nie jest bowiem dniem wolnym od pracy. W praktyce jednak dla zdecydowanej większości pracujących to dzień wolny, chociażby decyzją dyrektora czy właściciela firmy.
Młodszy asystent sędziego - to wynagrodzenie rzędu 5000-5500 zł jeszcze dla studenta prawa. Nowe wynagrodzenia w sądach od 2026 roku
01 cze 2026

Minister Sprawiedliwości podpisał 29 maja 2026 roku rozporządzenie ustalające wynagrodzenia dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarabiać od 5000 do 5500 zł miesięcznie jako młodsi asystenci sędziów. Absolwenci i osoby z doświadczeniem otrzymają od 6700 do 9270 zł. To odpowiedź na odpływ młodych prawników do sektora prywatnego. Czy to uratuje sądownictwo i zachęci młodych?
Szybciej od Pendolino! Koleje Wielkopolskie uruchamiają nowe połączenie do Międzyzdrojów i Świnoujścia
01 cze 2026

Koleje Wielkopolskie uruchomią nowe połączenie z Poznania do Międzyzdrojów i Świnoujścia. W każdy weekend od 27 czerwca do końca sierpnia podróżni z Wielkopolski dostaną możliwość dojazdu nad Bałtyk w ciągu niespełna trzech godzin. Nowe połączenie pod nazwą „Bana na lofry” ma być alternatywą dla podróży samochodem.

6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
01 cze 2026

6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.
Czek turystyczny 300-600 zł. Sprawdź, kto dostanie pieniądze na wakacje i jak je odebrać w 2026?
01 cze 2026

Od września 2026 roku seniorzy po 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną bon turystyczny o wartości od 300 do 600 zł na noclegi. Czek można wykorzystać wyłącznie na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na program 6 mln zł. Sprawdź, jak zdobyć dopłatę do późnych wakacji i gdzie można ją wykorzystać.
Skarbówka zaskakuje w sprawie darowizny po sprzedaży mieszkania. Ważny sygnał dla rodzin dziedziczących majątek
01 cze 2026

Skarbówka w interpretacji potwierdziła, że zwolnienie z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny może obowiązywać także wtedy, gdy pieniądze po sprzedaży nieruchomości trafiają najpierw na jedno konto, a dopiero później dochodzi do ich podziału. Ważne okazało się nie formalne wykonanie przelewu między darczyńcą a obdarowanym, ale możliwość jednoznacznego udokumentowania źródła środków i ich przepływu. Fiskus jednocześnie przypomniał, że warunkiem zwolnienia nadal pozostaje terminowe zgłoszenie SD-Z2 i spełnienie ustawowych wymogów formalnych.
Miliony na rzeki i mokradła. NFOŚiGW uruchamia nowe dofinansowania
01 cze 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w programie dofinansowania na przywracanie naturalnego stanu rzek i ekosystemów zależnych od wód - podała instytucja. Budżet dwóch naborów, skierowanych do różnych grup beneficjentów, to 410 mln zł.

Nawet 300 tys. zł premii dla młodego rolnika. MRiRW: dwa miesiące na złożenie wniosku. Jakie dokumenty trzeba złożyć?
01 cze 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r. można składać wnioski o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. To kolejny nabór w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tej edycji wsparcie (premia) może wynieść nawet 300 tys. zł. Wnioski i dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ostatni dzwonek na 800 plus. Jeśli nie złożysz wniosku do końca czerwca, stracisz pieniądze
01 cze 2026

Rozpoczął się kluczowy miesiąc dla milionów rodziców w Polsce. Tylko do 30 czerwca 2026 roku można złożyć wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2026/2027, aby zachować ciągłość wypłat. Przegapienie tego terminu oznacza bezpowrotną utratę gotówki za czerwiec. ZUS nie wypłaci wtedy wyrównania.
