ZUS zmienia zasady od 1 czerwca. Seniorzy mogą stracić pieniądze

Wielka reforma portfeli starszych Polaków właśnie weszła w życie. 1 czerwca ZUS wprowadził wyższe limity zarobków. Dla wielu osób to szansa na większy zastrzyk gotówki, jednak nieuwaga może słono kosztować. Błąd w obliczeniach grozi drastycznym cięciem wypłat, a nawet całkowitym zablokowaniem przekazów z ZUS.

Kto musi pilnować nowych stawek?

Restrykcje nie uderzają we wszystkich. Pułapek urzędowych muszą pilnować wyłącznie tzw. wcześniejsi emeryci oraz osoby pobierające renty. To oni, łącząc pracę zawodową ze świadczeniem, zobowiązani są do ciągłego kontrolowania swoich przychodów .Dobra wiadomość jest taka, że od czerwca margines bezpiecznego dorabiania wzrósł o około 256 zł. Nowe progi finansowe będą obowiązywały przez całe lato - aż do 31 sierpnia.

Nowe progi ZUS: Ile można zarobić bez kary?

Wysokość Twojej pensji zadecyduje o tym, co ZUS zrobi z emeryturą. System działa w oparciu o trzy wyraźne granice finansowe:

Pełna wypłata bez zmian: Twój dodatkowy zarobek nie może przekroczyć 6 694,10 zł brutto.

Zmniejszenie emerytury: Pułapka aktywuje się po przekroczeniu progu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty 6 694,10 zł brutto.

Zawieszenie świadczenia: Całkowita blokada wypłaty następuje, gdy zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnej pensji, czyli 12 431,80 zł brutto.

Przed 1 czerwca limity były znacznie surowsze i wynosiły odpowiednio 6 438,50 zł oraz 11 957,20 zł.

Kto ma pełną swobodę finansową?

Istnieje spora grupa beneficjentów, których te limity w ogóle nie dotyczą. Mogą oni zarabiać miliony, a ZUS nie zabierze im ani grosza. Na liście uprzywilejowanych znajdują się:

Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia (powszechny wiek emerytalny).

Inwalidzi wojenni oraz wojskowi (jeśli uraz powstał w trakcie służby).

Osoby na rentach rodzinnych (w tym te z korzystniejszym przeliczeniem po wieku emerytalnym).

Te grupy nie muszą składać do ZUS-u żadnych deklaracji o wysokości swoich dodatkowych pensji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy obowiązują nowe progi zarobkowe ZUS? Nowe stawki weszły w życie 1 czerwca i będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Kogo dotyczą ograniczenia w dorabianiu? Wyłącznie wcześniejszych emerytów oraz rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Ile mogę dorobić, aby ZUS nie zmniejszył mojego świadczenia? Maksymalnie 6 694,10 zł brutto miesięcznie.

Przy jakich zarobkach ZUS całkowicie zawiesi wypłatę? Jeśli Twój dodatkowy przychód przekroczy kwotę 12 431,80 zł brutto miesięcznie.

Kto może dorabiać bez żadnych limitów? Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), wybrani inwalidzi wojenni/wojskowi oraz osoby pobierające renty rodzinne.