Teraz można odroczyć płatność za zakupy o wartości nawet 5 tys. zł. Na dodatek można rozłożyć je na raty

Płatności odroczone czyli usługa kup teraz zapłać później – BNPL, zyskują coraz więcej zwolenników, ci zaś otrzymują od dostawców usługi coraz to nowe opcje ułatwiające płacenie za zakupy w tej formie i to na coraz większą skalę.

E-konsumenci wymagają coraz wyższego komfortu związanego z transakcjami online, a zyskują go m.in. dzięki dostępności różnych metod płatności. Rośnie też ich zainteresowanie sposobami odraczania płatności, w tym ratami. Z danych PayU wynika, że wśród kupujących online już 23% wypróbowało płatność odroczoną BNPL (z ang. „Buy Now, Pay Later”, czyli „kup teraz, zapłać później”), a 15% kupowało w Internecie na raty.

Teraz większy limit transakcji z płatnością odroczoną

Od teraz maksymalny limit zakupowy na transakcje z PayPo będzie wynosił 5 000 zł. Otrzymają go klienci, którzy regularnie kupują z tej platformy. Dotychczasowa maksymalna kwota limitu wynosiła 3 000 zł. Niedawno też w porozumieniu z tą platformą Ceneo.pl udostępnił klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5x0%.

– Rozmawiamy z naszymi klientami, słuchamy ich potrzeb i wiemy, że wielu z nich czekało na zwiększenie limitu zakupowego. Doceniając ich regularne zakupy z PayPo, a także oceniając ich historię transakcji oraz terminowe spłaty, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom. Dążymy do stworzenia oferty, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby naszych użytkowników, umożliwiając im wygodne i bezpieczne zakupy – mówi Robert Cegliński, Chief Risk Officer i Członek Zarządu w PayPo.

Kwota limitu, jaką kupujący mogą przeznaczyć na zakupy z PayPo, jest ustalana indywidualnie w przypadku każdego klienta, na podstawie oceny możliwości udzielenia finansowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Nowi użytkownicy PayPo do dyspozycji będą mieli limit zakupowy w przedziale kwotowym od 200 do 800 zł w ramach pierwszej transakcji pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny. Co ważne, limit w PayPo jest wyliczany przed każdą transakcją.

Zapłać później – nawet na raty

Kilka dni wcześniej platforma Ceneo.pl udostępniła klientom nową formę płatności za zakupy – raty 5x0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 złotych. 5x0% to przystępna usługa, która daje szansę na dokonanie większych zakupów i jednocześnie umożliwia wybór produktów wysokiej jakości.

– Usługa 5x0%, która łączy w sobie cechy coraz popularniejszej wśród internautów płatności odroczonej (BNPL) oraz rat online jest kolejnym udogodnieniem dla użytkowników Ceneo.pl. Jestem przekonany, że to rozwiązanie zostanie przyjęte równie pozytywnie, jak np. udostępnione wcześniej płatności odroczone – uważa Tomasz Żołnierz, Head of Credit Business Development EMEA, PayU GPO.

Polacy rozsądnie korzystają z BNPL

Jak wynika z raportu PayPo konsumenci rozważnie podchodzą̨ do zarządzania swoimi finansami i płacenia za zakupy przy pomocy BNPL – aż połowa z nich ustala sobie limit wysokości wydatków przeznaczonych na zakupy z wykorzystaniem płatności odroczonych, a także planuje, w jakim czasie je ureguluje. 63 proc. badanych deklaruje, że należność za zakupy spłaca w całości w ciągu 30 pierwszych dni.

Co czwarta osoba (25 proc.) decyduje się na częściową spłatę zobowiązania w pierwszym miesiącu, a pozostałą kwotę rozkłada na raty. Niespełna 7 proc. ankietowanych decyduje się na spłatę zobowiązania wyłącznie w formie ratalnej.

Z badania przeprowadzonego przez Ceneo.pl wynika, że zdaniem ponad połowy właścicieli e-sklepów dla klientów najważniejsza jest cena. Z kolei kupujący online deklarują, że porównując ceny podejmują bardziej przemyślane decyzje zakupowe. Rozkładając zakup na raty mogą oni wybrać bardziej atrakcyjne dla nich produkty bez obciążania domowego budżetu.

Na Ceneo.pl można porównać ceny produktów oferowanych przez różne sklepy, a także nabyć je bezpośrednio na platformie w ramach jednego koszyka i jednej płatności, korzystając z usługi Kup Teraz.

– Raty 5x0% pomogą naszym klientom lepiej zarządzać portfelem oraz wybierać najlepsze oferty bez konieczności natychmiastowego uiszczenia należności. Złożenie wniosku kredytowego jest proste i szybkie, umowę podpisuje się online za pomocą kodu z SMS – mówi Kamil Mońko, Product Owner w Ceneo.pl.

W przypadku chęci skorzystania z rat na wyższą kwotę lub potrzeby rozłożenia należności na więcej rat, dostępne są raty z oprocentowaniem, które również obsługiwane są 100% online.