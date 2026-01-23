REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]

Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 10:04
Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]
Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Grudniowe zakupy okazały się droższe niż w poprzednich miesiącach. Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 330,22 zł, co oznacza wzrost o około 4,5 zł – wynika z danych ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci handlowych. Tylko jedna sieć utrzymała średni koszt koszyka poniżej 300 zł, podczas gdy w najdroższej przekroczył on 350 zł.

Jak przypomnieli autorzy, zgodnie z danymi GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. w porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku wzrosły o 2,4 proc. a w stosunku do poprzedniego miesiąca pozostały na niezmienionym poziomie.

REKLAMA

REKLAMA

Średnia wartość koszyka zakupowego w grudniu 2025 r.

Natomiast z danych ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 4,49 zł, czyli 1,38 proc. „Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka (7,66 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Selgros Cash & Carry (1,59 proc.). Po raz kolejny tylko w jednej sieci (Auchan) średnia cena koszyka wyniosła poniżej 300 zł” - dodali autorzy.

Sieci handlowe z największym i najmniejszym wzrostem cen koszyka

Podali, że średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w sieci Auchan wyniósł 285,84 zł, tj. o 1,87 zł, czyli o 0,65 proc. mniej niż najtańszy koszyk w listopadzie ub.r., należący przed miesiącem również do tej samej sieci. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 27,58 zł (Selgros Cash & Carry) i 31,47 zł (Makro Cash & Carry). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w grudniu 2025 r. odnotowano w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 358,31 zł.

„Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Intermarche (92 proc.), Carrefour (91 proc.), Kaufland i Selgros Cash & Carry (88 proc.). Najniższy poziom zanotowały natomiast sklepy Dino (64 proc.). Oznacza to, że produkty były łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów takich jak Intermarche, Selgros Cash & Carry czy Kaufland, a trudniej było znaleźć je w Dino” - przekazali autorzy raportu.

REKLAMA

Największe podwyżki i obniżki wśród najważniejszych produktów

Jak dodali, wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca ponownie podrożały pomidory (21,08 proc.), a największe obniżki dotyczyły natomiast herbaty (8,28 proc.) i pasty do zębów (5,19 proc.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz sieciach prowadzących zarówno sprzedaż˙ stacjonarną i online.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
Stopy procentowe NBP bez zmian w styczniu 2026 r. Prezes Glapiński: docelowo stopy mogą zejść do 3,5 proc.; obniżenie inflacji w Polsce jest trwałe
Stopy procentowe NBP bez zmian w styczniu 2026 r. Prezes Glapiński: docelowo stopy mogą zejść do 3,5 proc.; obniżenie inflacji w Polsce jest trwałe
Będzie zwrot za każdą złotówkę na leki? Sejm bierze się za absurdalny limit
Będzie zwrot za każdą złotówkę na leki? Sejm bierze się za absurdalny limit
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.

Ożywienie w mieszkaniówce: więcej mieszkań gotowych i rosnąca sprzedaż w dwóch miastach [RAPORT]
23 sty 2026

Ostatni kwartał ub.r. przyniósł na rynku mieszkaniowym ożywienie; pula mieszkań gotowych w siedmiu największych miastach wzrosła o 46 proc. w ciągu kwartału - wynika z opublikowanego w piątek raportu. Na rynek mieszkań w 2025 r. największy wpływ miały niższe stopy procentowe - dodano.
Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej
23 sty 2026

Rolnicy oraz przedsiębiorcy korzystający z zamrożonych cen prądu w 2024 roku muszą do 30 czerwca dopełnić formalności u swojego dostawcy. Chodzi o złożenie lub aktualizację informacji dotyczących pomocy publicznej. Jeśli przegapisz ten termin, sprzedawca skoryguje Twoje faktury według standardowych stawek umownych, co może oznaczać znaczne dopłaty.

REKLAMA

Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]
23 sty 2026

Grudniowe zakupy okazały się droższe niż w poprzednich miesiącach. Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 330,22 zł, co oznacza wzrost o około 4,5 zł – wynika z danych ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci handlowych. Tylko jedna sieć utrzymała średni koszt koszyka poniżej 300 zł, podczas gdy w najdroższej przekroczył on 350 zł.
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.
Nie pytają ekspertów, tylko najczęściej googlują. Tak dziś zarządzają polskie małe firmy [BADANIE]
23 sty 2026

Internet jest głównym źródłem wiedzy pozwalającej m.in. lepiej zarządzać biznesem dla 48 proc. polskich mikro i małych firm; rzadziej korzystają one z porad księgowych oraz doświadczeń innych przedsiębiorców - wynika z czwartkowego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Kantor kryptowalut a giełda – jak działa wymiana i co realnie się różni?
23 sty 2026

Gdy chcesz kupić albo sprzedać krypto, szybko trafiasz na dwa pojęcia: kantor i giełda. Brzmią podobnie, ale w praktyce to dwa różne modele działania. Na giełdzie wchodzisz w świat zleceń, arkusza ofert i płynności, a cena zależy od tego, czy ktoś po drugiej stronie rynku właśnie chce kupić lub sprzedać.

REKLAMA

A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
23 sty 2026

Jedni płacą z przyzwyczajenia albo ze strachu przed karą, inni od lat udają, że problem nie istnieje. Abonament radiowo-telewizyjny to jedna z tych opłat, które od dawna wiszą w powietrzu jak niezałatwiona sprawa sprzed lat. Każdy rząd obiecuje, że coś z tym zrobi. I każdy dotąd poległ. Teraz władza znów zapowiada przełom. Pada nawet konkretna data. Pytanie brzmi: czy tym razem naprawdę do niego dojdzie.
Będzie zwrot za każdą złotówkę na leki? Sejm bierze się za absurdalny limit
22 sty 2026

Sejmowa komisja domaga się od rządu likwidacji przepisu, przez który tysiące osób z niepełnosprawnością nie może odliczyć od podatku ani złotówki za leki. Dziś trzeba wydać ponad 100 zł miesięcznie, żeby w ogóle skorzystać z ulgi. Posłowie mówią wprost: to uderza w najbiedniejszych. Co może się zmienić?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA