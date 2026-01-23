Grudniowa inflacja w praktyce, które produkty podrożały, a które staniały? [GUS]

Grudniowe zakupy okazały się droższe niż w poprzednich miesiącach. Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 330,22 zł, co oznacza wzrost o około 4,5 zł – wynika z danych ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci handlowych. Tylko jedna sieć utrzymała średni koszt koszyka poniżej 300 zł, podczas gdy w najdroższej przekroczył on 350 zł.

Jak przypomnieli autorzy, zgodnie z danymi GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. w porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku wzrosły o 2,4 proc. a w stosunku do poprzedniego miesiąca pozostały na niezmienionym poziomie.

Średnia wartość koszyka zakupowego w grudniu 2025 r.

Natomiast z danych ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 4,49 zł, czyli 1,38 proc. „Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka (7,66 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Selgros Cash & Carry (1,59 proc.). Po raz kolejny tylko w jednej sieci (Auchan) średnia cena koszyka wyniosła poniżej 300 zł” - dodali autorzy.

Sieci handlowe z największym i najmniejszym wzrostem cen koszyka

Podali, że średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w sieci Auchan wyniósł 285,84 zł, tj. o 1,87 zł, czyli o 0,65 proc. mniej niż najtańszy koszyk w listopadzie ub.r., należący przed miesiącem również do tej samej sieci. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 27,58 zł (Selgros Cash & Carry) i 31,47 zł (Makro Cash & Carry). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w grudniu 2025 r. odnotowano w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 358,31 zł.

„Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Intermarche (92 proc.), Carrefour (91 proc.), Kaufland i Selgros Cash & Carry (88 proc.). Najniższy poziom zanotowały natomiast sklepy Dino (64 proc.). Oznacza to, że produkty były łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów takich jak Intermarche, Selgros Cash & Carry czy Kaufland, a trudniej było znaleźć je w Dino” - przekazali autorzy raportu.

Największe podwyżki i obniżki wśród najważniejszych produktów

Jak dodali, wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca ponownie podrożały pomidory (21,08 proc.), a największe obniżki dotyczyły natomiast herbaty (8,28 proc.) i pasty do zębów (5,19 proc.).

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz sieciach prowadzących zarówno sprzedaż˙ stacjonarną i online.