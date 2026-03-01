Niedziela handlowa: czy 1 marca 2026 r. to dobry dzień na zakupy w Lidlu, Biedronce lub galerii handlowej

Kalendarz w tym roku jest ekspresowy i Wielkanoc szybciej niż zwykle. Pora więc pomyśleć o zakupach, choć dla wielu rodzin bardziej pilne są zakupy bieżące – wszystko przez niezbyt przyjazną pogodę. Teraz dobry czas, by zaległości w zakupach nadrobić.

Gdy mróz, śliskie drogi i chodniki albo roztopy utrudniały poruszanie się nawet na krótkich dystansach, wiele osób odkładało mniej pilne sprawy na czas gdy pogoda będzie bardziej sprzyjająca. Do takich na pewno należały większe zakupy. Ten weekend jest dość ciepły, a spacery zwłaszcza po takiej „pogodowej kwarantannie” wręcz wskazane. Czemu więc marszruta ma nie wyglądać – kierunek sklep?

Niedziele handlowe 2026: kiedy i czy łatwiej robić w tym roku duże zakupy

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom polityków, do rewolucji w kalendarzu handlowym nie doszły, a niedziel z zakazem handlu znacząco nie ubyło. Praktycznie tylko o jedną – w grudniu, jako swoistą rekompensatę za uczynienie z Wigilii kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Poza tym zmian nie ma, choć niemal od początku kadencji tej koalicji rządowej leży w Sejmie projekt znacząco zwiększający liczbę niedziel handlowych.

Miałyby one występować w liczbie dwóch co miesiąc, nie licząc ekstra terminów przedświątecznych. Niestety od samego początku nie było zgody między samymi koalicjantami jak by ostatecznie ten nowy kalendarz handlowy miał wyglądać. A gdy jeszcze okazało się, że ustawa liberalizująca niedzielny handel nie może liczyć na przychylność prezydenta, sprawa chyba ostatecznie umarła śmiercią naturalną.

To oznacza, że ani w 2026, ani w każdym kolejnym roku z najbliższego czasu nie ma co liczyć na zmiany i znaczące zwiększeni liczby dni handlowych w roku o handlowe niedziele. Ostatecznie więc w kalendarzu jest wiele miesięcy, w czasie trwania których nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Tak było np. w mijającym lutym, a w marcu owszem jest jedna niedziela handlowa, ale to tylko dlatego, że poprzedza ona Wielkanoc, która jest zaraz na początku kwietnia, a taka niedziela od niepamiętnych czasów jest niedzielą handlową.

Niedziela handlowa 01.03.2026: gdzie dziś po zakupy

Zakaz handlu w niedzielę, który obejmuje niedzielę 1 marca 2026 roku sprawia, iż dziś zakupy można zrobić w ograniczonym zakresie.

Co do zasady nie mogą prowadzić sprzedaży żadne sklepy zatrudniające pracowników – zakaz handlu wprowadzono bowiem także po to, by pracownicy handlu mieli wolne niedziele. Poza wyjątkami takimi jak sklepy znajdujące się na terenie stacji benzynowych, cukiernie czy kwiaciarnie sklepy zatrudniające pracowników dziś i w każdą niedzielę objętą zakazem handlu muszą pozostawać zamknięte.

Oznacza to, że nieczynne są sklepy wszystkich sieci handlowych, w tym najpopularniejszych jak Lidl czy Biedronka. Co do zasady zakupów nie zrobimy też na terenie galerii handlowych czy centrów handlowych. Wyjątkiem jest sprzedaż internetowa, której zakaz handlu nie obejmuje.

Te sieci jak np. Carrefour albo Auchan, które prowadzą poza sprzedażą stacjonarną sprzedaż przez Internet mogą dziś w niedzielę 1 marca nie tylko przyjmować zamówienia, ale i dostarczać zakupy do domu.

To samo dotyczy innych sklepów, które sprzedają przez internet i korzystają z dostawców zewnętrznych działających na rynku. Otwarte też są sklepy autonomiczne sieci handlowych – czyli takie, w których zakupy robi się całkowicie w sposób zautomatyzowany bez udziału sprzedawcy czy kasjera.

Te dwa ostatnie rozwiązania to przyszłość handlu i rozwiązanie docelowe handlu w niedzielę – możliwość robienia zakupów w pełnym zakresie dla tych klientów, którzy ze względu na obowiązki w dni powszednie mają ograniczone możliwości zakupowe.

Niedziela handlowa 01.03.2026 r.: jakie sklepy są dziś otwarte

Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 1 marca sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny.

To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.

Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników.

W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.