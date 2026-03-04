REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany

Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 09:18
Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany
Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wojna w Iranie wywoła chaos w branży lotniczej i w turystyce. W perspektywie czekają nas podwyżki cen biletów i wycieczek – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wojna w Iranie a podróże do Zatoki Perskiej

Jak podkreślił we wtorek na konferencji w Warszawie szef linii Ryanair Michael O’Leary, nawet jeśli wojna w Iranie zakończy się za kilkanaście dni, to można się spodziewać, że przez wiele tygodni będziemy mieli do czynienia z dużym spadkiem zainteresowania podróżami do krajów Zatoki Perskiej. W przypadku przeciągającego się konfliktu konsekwencje dla latania i turystyki mogą być już dalej idące.

REKLAMA

REKLAMA

Wzrost cen ropy i wpływ na bilety lotnicze

Wzrost cen ropy z czasem przełoży się na ceny biletów lotniczych – podaje „DGP”. Konflikt najmocniej uderzy w przewoźników z rejonu Zatoki Perskiej, takich jak: Emirates, Etihad, Qatar Airways czy Air Arabię. W ostatnich latach linie te bardzo urosły za sprawą rozwoju hubów przesiadkowych takich jak w Dubaju, Abu Zabi, Ad-Dauha czy Rijad, które stały się miejscem transferu tysięcy podróżnych – w dużej mierze z Europy i Azji. Sprzyjać temu miało, jak czytamy w „DGP”, zamknięcie nieba nad Ukrainą.

Zobacz również:

Chińskie linie lotnicze jako potencjalni beneficjenci konfliktu

Z kolei – jak ocenia cytowany przez „DGP” Mariusz Piotrowski, ekspert portalu Fly4free, beneficjentem tej sytuacji mogą się okazać chińskie linie lotnicze, które mogą korzystać z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zwraca też uwagę, że przewagę zyskają ci przewoźnicy, którzy mają zmówione duże ilości paliwa po ustalonej cenie. Tu wskazuje na linie Ryanair.

Jak czytamy w „DGP”, bez względu na to, jak długo potrwa wojna, ceny wycieczek wzrosną. Skala podwyżek nie jest znana. Zdaniem Piotrowskiego, nastąpi wzrost zainteresowania lataniem po Europie, co również może wpłynąć na wzrost cen biletów lotniczych i wycieczek.

REKLAMA

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
Ekonomista: RPP obniży stopy po przerwie, ale Bliski Wschód może wstrzymać dalsze cięcia
Ekonomista: RPP obniży stopy po przerwie, ale Bliski Wschód może wstrzymać dalsze cięcia
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany
04 mar 2026

Wojna w Iranie wywoła chaos w branży lotniczej i w turystyce. W perspektywie czekają nas podwyżki cen biletów i wycieczek – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
04 mar 2026

280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.
Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215,5 tys. świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, by zawiesić postępowanie (np. ze względu na toczące się postępowanie sądowe), powinny zostać zakończone do 31 marca 2026 r. ZUS zrealizuje to zadanie przed terminem.
Obniżka stóp: kredytobiorcy zyskają, oszczędzający stracą. Decyzja RPP wkrótce
04 mar 2026

Na obniżkach stóp procentowych korzystają kredytobiorcy – zarówno konsumenci, jak i firmy, a także giełda oraz budżet, dla którego oznacza to spadek kosztów obsługi długu. Tracą oszczędzający. Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecyduje o wysokości stóp.

REKLAMA

Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca płatników składek, aby częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. Będą tam zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
04 mar 2026

Po ograniczeniu przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny, samorządy decydują się na organizację kolejnej lekcji z własnych środków. Czy z tego tytułu przysługuje im rekompensata finansowa?
Czy Czesi są bogatsi niż Polacy? Profesjonalna analiza (bez mitów)
04 mar 2026

Przez lata w polskiej głowie istniał prosty obrazek. Czechy: porządek, stabilność, „zachodni” standard, piwo tańsze niż woda (prawie), drogi jak stół, a u nas – chaos transformacji, łatanie dziur i gonienie króliczka. I coś w tym było. Tylko że dziś, w 2026 roku, to porównanie trzeba zrobić od nowa. Na liczbach, na faktach, ale też na tym, co widać z poziomu ulicy.

REKLAMA

Za przewlekłość sądu między 2000 zł a 20 000 zł. W praktyce 3000 zł - 4000 zł [Skarga]
03 mar 2026

Od przeszło 20 lat obowiązuje specjalna ustawa, która pozwala otrzymać osobie poszkodowanej przez przewlekłość od 2000 zł do 20 000 zł. Niestety w praktyce jest to raczej 2000 zł - 4000 zł, a nie maksymalne 20 000 zł. Skarga na przewlekłość podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych. Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w krótkim terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia.
Najpiękniejsze byliny wieloletnie długo kwitnące, zimujące w gruncie. Kwiaty wieloletnie do ogrodu bez wykopywania
03 mar 2026

Oto najpiękniejsze byliny wieloletnie, długo kwitnące, zimujące w gruncie. Przetrwają zimę, ale też będą długo i obficie kwitły. Dobrze dobrane, mogą ozdabiać ogród przez wiele miesięcy. Byliny, które Wam proponujemy są odporne, kolorowe i nie wymagają co roku sadzenia od nowa. Oto zestawienie 10 wyjątkowych kwiatów wieloletnich do ogrodu. W zestawieniu uwzględniliśmy różne kolory i wysokości, dzięki czemu można łatwo zaplanować kompozycję na rabatę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA