W bankomacie wypłacisz jednorazowo tylko 200 zł. Największa sieć bankomatów zmniejszyła od 19 lutego limit wypłaty gotówki kodem BLIK

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.

Dlaczego Euronet wprowadza limit wypłat z bankomatów?

Jak wyjaśnia firma, obniżenie limitu wypłat gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje. Obecnie – zgodnie z publicznie dostępnymi analizami, są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą.



Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów.



Euronet Polska odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa. Nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów krajowej transakcji wypłaty, ponoszonych przez operatorów. Wciąż jednak zmienione stawki pozostaną niższe niż rzeczywiste koszty, wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych, znanych również organizacjom płatniczym.



Firma Euronet Polska deklaruje otwartość na dalszy dialog z uczestnikami oraz regulatorami rynku, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania zapewniające utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach.

Bez opłat za wypłatę gotówki kodem BLIK

Euronet Polska nie nalicza żadnych opłat za wypłaty gotówki kodem BLIK, ani za wypłaty realizowane kartami wydanymi w Polsce.

Bankomaty w Polsce

Jak informuje serwis cashless.pl (dane na koniec czerwca 2025 r.) na polskim rynku działają 20523 bankomaty. Najwięcej jest bankomatów Euronetu (7646), ITCARD/Planet Cash (5122), PKO BP (3067), Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) i stowarzyszonych z nim banków spółdzielczych (1521), PEKAO SA (1323). Prawie wszystkie bankomaty tych sieci umożliwiają wypłaty gotówki kodem BLIK. Wyjątkiem jest BPS, gdzie tylko 800 bankomatów umożliwia wypłatę pieniędzy kodem BLIK.

BLIK

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł

Prezes Polskiego Standardu Płatności: nie zmieniliśmy opłaty na rzecz operatorów bankomatów za wypłatę gotówki

Prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz odnosząc się do kwestii tzw. opłaty interchange, czyli stawki płaconej operatorom bankomatów przez banki przy wypłacie gotówki poinformował, że Blik ustala jej wysokość autonomicznie, niezależnie od innych schematów płatniczych. Opłata ta pobierana jest od każdej wypłaty.



- BLIK nie zdecydował się obecnie na zmianę wysokości tej opłaty. Limitowanie kwoty pojedynczej wypłaty nie powinno być sposobem na szukanie dodatkowych przychodów. Będziemy obserwować, jak rynek zachowuje się po zmianach wprowadzonych przez Visa i Mastercard. Blik jest systemem otwartym, więc ewentualne zmiany warunków biznesowych obejmują wszystkich interesariuszy na tych samych zasadach. Decyzje w tym zakresie podejmujemy niezależnie, przy pełnym poszanowaniu regulacji dotyczących ochrony konkurencji - powiedział PAP prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz.



Poinformował, że w 2025 roku operacje w bankomatach stanowiły 2,7 proc. wszystkich transakcji realizowanych Blikiem, a użytkownicy wpłacali i wypłacali gotówkę łącznie 79 mln razy (wzrost o 12 proc. r/r). Średnia wartość transakcji w tym kanale wyniosła w tym okresie 731 zł.



Według Mazurkiewicza, mimo „stosunkowo niewielkiego udziału operacji w bankomatach istotnym jest, by nie dopuścić do tego, by użytkownicy Blika wypłacając gotówkę byli obciążani zwiększonymi kosztami”. - Na niektórych rynkach tego rodzaju opłaty pobiera operator bankomatu bezpośrednio od klienta, jako dodatkową kwotę przy wypłacie gotówki. W modelu polskim klienci ponoszą ten koszt za pośrednictwem banku - wskazał szef PSP.



Mazurkiewicz zaznaczył też, że zgodnie z analizą rynkową firmy, wypłaty pieniędzy Blikiem z 13 tys. bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet, nie są obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać także dotychczasowy limit wyznaczany przez Euronet. Podkreślił, że Polski Standard Płatności nie ma wpływu na decyzję pozostałych operatorów bankomatów w zakresie wprowadzenia limitu wysokości wypłat.

Komentarz Mastercard

Mastercard w odpowiedzi na pytania PAP, o to czy rzeczywiście podniósł tzw. opłatę interchange, przekazał, że „od 1 lutego 2026 obowiązują zaktualizowane stawki opłaty bankomatowej (ATM Service Fee)”. „Zmiana wynika z analizy warunków rynkowych, a jej celem jest utrzymanie niezakłóconego dostępu do gotówki dla posiadaczy kart Mastercard. Opłatę ponosi bank, który wydał kartę i obowiązuje ona wtedy, gdy tenże bank oraz operator bankomatu nie mają własnej umowy, która określałaby zasady naliczania opłat” - podkreślił Mastercard.

Komentarz Visa

Z kolei Visa w odpowiedzi na identyczne pytanie podkreśliła, że monitoruje rynek i w razie potrzeby zmienia zasady współpracy z partnerami. „Zdecydowaliśmy się zmienić opłatę związaną z krajową wypłatą gotówki z bankomatów w Polsce ze stałej na zmienną. Taka zmiana ma na celu zwiększenie elastyczności w reagowaniu na zmieniające się zachowania konsumenckie oraz uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne” - podał operator kart płatniczych. Podkreślił, że zmiana dotyczy wyłącznie struktury opłaty w rozliczeniach między bankami i operatorami bankomatów, a nie opłat dla konsumentów.



