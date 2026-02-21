REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W bankomacie wypłacisz jednorazowo tylko 200 zł. Największa sieć bankomatów zmniejszyła od 19 lutego limit wypłaty gotówki kodem BLIK

W bankomacie wypłacisz jednorazowo tylko 200 zł. Największa sieć bankomatów zmniejszyła od 19 lutego limit wypłaty gotówki kodem BLIK

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 lutego 2026, 10:00
Bankomat
Bankomat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.

rozwiń >

Dlaczego Euronet wprowadza limit wypłat z bankomatów?

Jak wyjaśnia firma, obniżenie limitu wypłat gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje. Obecnie – zgodnie z publicznie dostępnymi analizami, są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą.

Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów.

Euronet Polska odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa. Nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów krajowej transakcji wypłaty, ponoszonych przez operatorów. Wciąż jednak zmienione stawki pozostaną niższe niż rzeczywiste koszty, wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych, znanych również organizacjom płatniczym.

Firma Euronet Polska deklaruje otwartość na dalszy dialog z uczestnikami oraz regulatorami rynku, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania zapewniające utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach.

REKLAMA

REKLAMA

Bez opłat za wypłatę gotówki kodem BLIK

Euronet Polska nie nalicza żadnych opłat za wypłaty gotówki kodem BLIK, ani za wypłaty realizowane kartami wydanymi w Polsce.

Bankomaty w Polsce

Jak informuje serwis cashless.pl (dane na koniec czerwca 2025 r.) na polskim rynku działają 20523 bankomaty. Najwięcej jest bankomatów Euronetu (7646), ITCARD/Planet Cash (5122), PKO BP (3067), Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) i stowarzyszonych z nim banków spółdzielczych (1521), PEKAO SA (1323). Prawie wszystkie bankomaty tych sieci umożliwiają wypłaty gotówki kodem BLIK. Wyjątkiem jest BPS, gdzie tylko 800 bankomatów umożliwia wypłatę pieniędzy kodem BLIK.

BLIK

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł

REKLAMA

Prezes Polskiego Standardu Płatności: nie zmieniliśmy opłaty na rzecz operatorów bankomatów za wypłatę gotówki

Prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz odnosząc się do kwestii tzw. opłaty interchange, czyli stawki płaconej operatorom bankomatów przez banki przy wypłacie gotówki poinformował, że Blik ustala jej wysokość autonomicznie, niezależnie od innych schematów płatniczych. Opłata ta pobierana jest od każdej wypłaty.

- BLIK nie zdecydował się obecnie na zmianę wysokości tej opłaty. Limitowanie kwoty pojedynczej wypłaty nie powinno być sposobem na szukanie dodatkowych przychodów. Będziemy obserwować, jak rynek zachowuje się po zmianach wprowadzonych przez Visa i Mastercard. Blik jest systemem otwartym, więc ewentualne zmiany warunków biznesowych obejmują wszystkich interesariuszy na tych samych zasadach. Decyzje w tym zakresie podejmujemy niezależnie, przy pełnym poszanowaniu regulacji dotyczących ochrony konkurencji - powiedział PAP prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz.

Poinformował, że w 2025 roku operacje w bankomatach stanowiły 2,7 proc. wszystkich transakcji realizowanych Blikiem, a użytkownicy wpłacali i wypłacali gotówkę łącznie 79 mln razy (wzrost o 12 proc. r/r). Średnia wartość transakcji w tym kanale wyniosła w tym okresie 731 zł.

Według Mazurkiewicza, mimo „stosunkowo niewielkiego udziału operacji w bankomatach istotnym jest, by nie dopuścić do tego, by użytkownicy Blika wypłacając gotówkę byli obciążani zwiększonymi kosztami”. - Na niektórych rynkach tego rodzaju opłaty pobiera operator bankomatu bezpośrednio od klienta, jako dodatkową kwotę przy wypłacie gotówki. W modelu polskim klienci ponoszą ten koszt za pośrednictwem banku - wskazał szef PSP.

Mazurkiewicz zaznaczył też, że zgodnie z analizą rynkową firmy, wypłaty pieniędzy Blikiem z 13 tys. bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet, nie są obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać także dotychczasowy limit wyznaczany przez Euronet. Podkreślił, że Polski Standard Płatności nie ma wpływu na decyzję pozostałych operatorów bankomatów w zakresie wprowadzenia limitu wysokości wypłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komentarz Mastercard

Mastercard w odpowiedzi na pytania PAP, o to czy rzeczywiście podniósł tzw. opłatę interchange, przekazał, że „od 1 lutego 2026 obowiązują zaktualizowane stawki opłaty bankomatowej (ATM Service Fee)”. „Zmiana wynika z analizy warunków rynkowych, a jej celem jest utrzymanie niezakłóconego dostępu do gotówki dla posiadaczy kart Mastercard. Opłatę ponosi bank, który wydał kartę i obowiązuje ona wtedy, gdy tenże bank oraz operator bankomatu nie mają własnej umowy, która określałaby zasady naliczania opłat” - podkreślił Mastercard.

Komentarz Visa

Z kolei Visa w odpowiedzi na identyczne pytanie podkreśliła, że monitoruje rynek i w razie potrzeby zmienia zasady współpracy z partnerami. „Zdecydowaliśmy się zmienić opłatę związaną z krajową wypłatą gotówki z bankomatów w Polsce ze stałej na zmienną. Taka zmiana ma na celu zwiększenie elastyczności w reagowaniu na zmieniające się zachowania konsumenckie oraz uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne” - podał operator kart płatniczych. Podkreślił, że zmiana dotyczy wyłącznie struktury opłaty w rozliczeniach między bankami i operatorami bankomatów, a nie opłat dla konsumentów.

PAP jls/ bpk/ mick/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS udostępnia nowy portal eZUS. Na początek 500 tys. płatników składek
20 lut 2026

W przyszłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w Zakładzie będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu - przekazał ZUS w komunikacie.
Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!
20 lut 2026

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyznał wierzycielowi prawo wystąpienia do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskie jego dłużnika. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie, na przykładzie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach wierzyciel może zrealizować swoje uprawnienie, a także jakie skutki się z tym wiążą.
Policjant sprawdzi, czy pasażer jest trzeźwy. Nowe uprawnienia związane z kontrolą drogową
20 lut 2026

3 marca 2026 roku wejdzie w życie ustawa nowelizująca Kodeks drogowy. Wraz z nią zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia nadające funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej nowe uprawnienia związane z kontrolą ruchu drogowego.
Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
20 lut 2026

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

REKLAMA

Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 roku? 15 przywilejów, ulg i świadczeń
20 lut 2026

Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.
Kolejne problemy ze świadczeniem wspierającym. Dokumenty do WZON podpisane odciskiem kciuka
20 lut 2026

Problemy polegają na tym, że córka albo syn osoby niepełnosprawnej przygotował wniosek (z załącznikami) o świadczenie wspierające. Ale mama (niepełnosprawność znaczna, stan ciężki) nie może samodzielnie podpisać dokumentów. Np. nie widzi dokumentu, jest sparaliżowana albo choruje na demencję. Jak podpisać dokument? Podstawowa metoda to ubezwłasnowolnić mamę. Ale to wymaga sądu. Na forach internetowych stale przewijają się porada "córko, podpisz odciskiem palca mamy. Zanurz w atramencie kciuk i odciśnij".

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele
19 lut 2026

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele. Jeśli masz w rodzinie seniora – albo sam jesteś osobą starszą czy przewlekle chorą – warto poświęcić te kilkanaście minut i wypełnić niezbędny dokument. To inwestycja w bezpieczeństwo, w Twoje życie i zdrowie.
Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
19 lut 2026

Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.

REKLAMA

Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych
19 lut 2026

Jak wynika z konsultowanych właśnie zmian w przepisach, już niedługo drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie wiązało się to z obowiązkiem informowania o tym osób postronnych. Czy przepisy zdążą wejść w życie przed wiosennym sezonem upraw?
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 zł. Eksperci: dynamika płac wyhamuje w 2026 r.
19 lut 2026

Dynamika płac wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. średniorocznie z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA