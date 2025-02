Płatności BLIKIEM od dziesięciu lat ustanawiają kolejne rekordy. Po przelewach na numer telefonu hitem są płatności odroczone

BLIK właśnie skończył dziesięć lat i jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w Polsce. W ciągu tej dekady użytkownicy wykonali 7 mld transakcji, a ich łączna wartość zbliżyła się do biliona złotych.

Rok 2024 był kolejnym rekordowym okresem – liczba transakcji wyniosła ponad 2,4 mld, co oznacza wzrost o 37 proc. r/r, a ich wartość osiągnęła 347,3 mld zł (+43 proc. r/r). Oznacza to, że w samym 2024 r. użytkownicy BLIKA zrealizowali ponad połowę wszystkich transakcji z ostatnich dziewięciu lat łącznie.

BLIK: za jakie zakupy konsumenci płacą najchętniej w tej formie

Dynamiczny rozwój wyraźnie widać w e-commerce, który pozostaje kluczowym kanałem dla BLIKA. W 2024 r. użytkownicy zapłacili nim w sklepach online 1,2 mld razy (o 27 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego roku), a łączna wartość tych zakupów wyniosła 172,6 mld zł (+37 proc. r/r).

Z kolei średnia kwota płatności online sięgnęła 148 zł.

Jedną z popularniejszych kategorii pod względem wartości transakcji był „dom i ogród” (wzrost wartości o 42 proc. r/r), gdzie średni koszyk zakupowy wyniósł 413 zł.

Natomiast wśród najczęstszych wydatków opłacanych BLIKIEM znalazły się usługi transportowe i należności za np. rachunki – liczba transakcji w tych dwóch kategoriach wzrosła rok do roku odpowiednio o 25 i 18 proc.

BLIK szybko wszedł w segment płatności odroczonych

W minionym roku BLIK umacniał swoją pozycję w e-commerce oferując użytkownikom większą elastyczność w zakupach online.

W dwóch bankach pojawiła się nowa usługa „BLIK Płacę Później”, która umożliwia odroczenie płatności o 30 dni. Dzięki niej użytkownicy mogą planować wydatki jeszcze wygodniej niż wcześniej. To rozwiązanie spotyka się z rosnącym zainteresowaniem, a średnia wartość takich transakcji w perspektywie ub.r. wyniosła 353 zł.

– BLIK w ciągu 10 lat nieodwracalnie zmienił sposób, w jaki Polacy płacą za swoje codzienne zakupy. Wyniki za ubiegły rok potwierdzają, że system rośnie dynamicznie i ma potencjał do dalszych wzrostów – mówi Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

– Na początku działalności naszym głównym założeniem było stworzenie prostej i wygodnej metody płatności mobilnych. Dziś jesteśmy jednym z kluczowych graczy cyfrowego ekosystemu finansowego w Polsce. Wartość transakcji BLIKIEM w e-commerce od początku działania na rynku przekroczyła już pół biliona złotych, co jest najlepszym dowodem na zaufanie użytkowników, którzy każdego dnia wybierają go do realizacji swoich transakcji – dodaje Monika Król.

BLIK coraz powszechniejszy w płatnościach zbliżeniowych

BLIK rozwija się także poza światem online – od stycznia do grudnia ub.r. użytkownicy wykonali 576,8 mln transakcji w terminalach płatniczych (POS), co stanowi wzrost o 58 proc. w porównaniu do 2023 r. Blisko połowę (46 proc.) z nich stanowiły płatności zbliżeniowe, których liczba w 2024 r. wzrosła ponad dwukrotnie, do 263,1 mln (+101 proc. r/r).

Wartość wszystkich transakcji contactless BLIKIEM w analizowanym okresie osiągnęła 11,7 mld zł, a średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 45 zł. Popularność tej usługi stale rośnie – na koniec roku aktywowało ją już 3,6 mln użytkowników.

Przewaga BLIKA: przelewy na numer telefonu

W ubiegłym roku znacząco zwiększyła się także popularność przelewów na numer telefonu. Już co czwarta transakcja BLIKIEM była przelewem P2P, a łącznie zrealizowano ich 604,8 mln, co oznacza wzrost o 46 proc. r/r. Średnio każdego dnia wykonywano 1,7 mln przelewów natychmiastowych, a przeciętna wartość pojedynczej transakcji sięgnęła 158 zł.

Z kolei od stycznia do grudnia ub.r. użytkownicy zrealizowali 70,4 mln operacji w bankomatach, co stanowi wzrost o 15 proc. r/r. Wśród nich dominowały wypłaty (61,9 mln), choć liczba wpłat również była znacząca (8,5 mln). Średnia wartość transakcji w tym kanale wyniosła 705 zł.

76 transakcji na sekundę. Popularność BLIKA nieustannie rośnie, a system przyciąga coraz więcej użytkowników. W 2024 r. ich liczba wzrosła do 18,5 mln osób, które każdego dnia realizowały średnio 6,6 mln transakcji.