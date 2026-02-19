REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu do 200 zł. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu

Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu do 200 zł. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu

19 lutego 2026, 10:17
[Data aktualizacji 19 lutego 2026, 10:32]
oprac. Kamil Nowak
Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
REKLAMA

REKLAMA

PKO Bank Polski poinformował w środę, że w jego bankomatach można wypłacać gotówkę za pomocą kodu BLIK bez limitu jednorazowej wypłaty. Bank zaznaczył, że nie ma wpływu na decyzję Euronetu o ograniczeniu jednorazowej wypłaty pieniędzy Blikiem do 200 zł.

Euronet obniża limit wypłaty gotówki BLIK-iem z bankomatów

Operator sieci bankomatów Euronet poinformował w ubiegłym tygodniu o wprowadzeniu od 19 lutego br. limitu wypłat gotówki przy użyciu kodu Blik z 800 do 200 zł. Firma wskazała, że stawki ustalane przez Polski Standard Płatności, operatora systemu Blik nie pokrywają kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów. Euronet dodał również, że „odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa”.

REKLAMA

REKLAMA

W bankomatach PKO BP bez limitu

W bankomatach PKO Banku Polskiego można wypłacać pieniądze za pomocą kodu BLIK bez limitu jednorazowej wypłaty. Dotyczy to zarówno klientów PKO Banku Polskiego, jak i innych banków” - podkreślił bank w komunikacie opublikowanym w środę.

Dodał, że „wprowadzenie limitu 200 zł w bankomatach Euronetu jest „niezależną decyzją firmy Euronet, na którą bank nie ma wpływu”. Przypominał jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa klienci PKO BP mają ustawione przez bank lub samodzielnie dzienne limity wypłat, ale można je zmienić w aplikacji IKO, w serwisie iPKO, przez infolinię lub w oddziale banku.

W komunikacie zwrócono uwagę, że sieć urządzeń należących do banku składa się z ponad 3 tys. bankomatów, w tym prawie 1,6 tys. urządzeń z funkcją wpłaty. Dodano, że wpłaty i wypłaty z urządzeń należących do banku są darmowe dla klientów PKO BP.

REKLAMA

Operator systemu BLIK będzie obserwował rynek

Jak poinformował wcześniej PAP prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu Blik Dariusz Mazurkiewicz, Blik nie zdecydował się na zmianę wysokości opłaty płaconej operatorom bankomatów przy wypłacie gotówki, ale będzie obserwował rynek po zmianach w opłacie, które wprowadziły inne podmioty. - Będziemy obserwować, jak rynek zachowuje się po zmianach wprowadzonych przez Visa i Mastercard. Blik jest systemem otwartym, więc ewentualne zmiany warunków biznesowych obejmują wszystkich interesariuszy na tych samych zasadach - powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mazurkiewicz zaznaczył też, że zgodnie z analizą rynkową firmy, wypłaty pieniędzy Blikiem z 13 tys. bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet, nie są obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać także dotychczasowy limit wyznaczany przez Euronet. Podkreślił, że Polski Standard Płatności nie ma wpływu na decyzję pozostałych operatorów bankomatów w zakresie wprowadzenia limitu wysokości wypłat.

Z czego wynika decyzja Euronetu?

Euronet w ubiegłą środę przekazał, że obniżenie limitu wypłat do 200 zł kodem Blik „jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje”. „Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” - podkreślił Euronet.

Odnosząc się do kwestii zmian w wysokości stawek opłaty dokonanych przez Mastercard i Visa, Euronet stwierdził, że nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów transakcji wypłaty gotówki ponoszonych przez operatorów. Według Euronetu, stawki opłaty interchange wciąż będą niższe niż rzeczywiste koszty obsługi takich transakcji.

Źródło: PKO BP
