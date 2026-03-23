Wielkanoc 2026: Polacy zdradzają, ile wydadzą na święta i jak planują oszczędzać

Wielkanoc 2026: Polacy zdradzają, ile wydadzą na święta i jak planują oszczędzać

23 marca 2026, 08:07
Wielkanoc 2026: Polacy zdradzają, ile wydadzą na święta i jak planują oszczędzać
Wielkanoc 2026: Polacy zdradzają, ile wydadzą na święta i jak planują oszczędzać
Podobną kwotę jak rok temu na święta wielkanocne zamierza przeznaczyć w tym roku niemal 50 proc. uczestników badania, a co piąta osoba ograniczy wydatki - wynika z opublikowanego niedawno barometru. Ponad 21 proc. Polaków deklaruje świąteczne wydatki między 201 a 450 zł.

Z Barometru Providenta wynika, że 20,4 proc. Polaków planuje wydać na tegoroczną Wielkanoc mniej niż w ubiegłym roku, a 45,9 proc. zakłada wydatki podobne jak przed rokiem. Przeznaczenia większych kwot nie wyklucza 5,8 proc. ankietowanych.

Planowany budżet na święta

Wskazując planowany budżet na Wielkanoc, najwięcej, bo 21,6 proc. osób podało przedział 201-450 zł, a 21 proc. 451-600 zł. Respondenci w wieku od 18 do 34 lat chcą wydać najmniej, do 200 zł - taką kwotę na organizację świąt wskazuje 26-27 proc. osób. Polacy powyżej 65. roku życia najczęściej wymieniali najwyższe sumy, przekraczające 1500 zł.

Osoby, które zamierzają zmniejszyć świąteczne wydatki, chcą ograniczyć marnowanie żywności (wskazało na to 34 proc. respondentów) lub zmienić swoje podejście na mniej konsumpcyjne (30,8 proc.). Po to, by zmniejszyć koszty przygotowań, 26 proc. osób planuje korzystać z promocji, a 24,4 proc. myśli o zaproszeniu mniejszej liczby gości.

Jak Polacy planują ograniczyć koszty Wielkanocy?

Jednocześnie 15,2 proc. badanych chce ograniczyć spożywanie ciężkostrawnych potraw, a 13,8 proc. postawi na aktywność fizyczną - m.in. spacery; co dziesiąty Polak zamierza dostosować wielkanocne menu do diety. Z kolei 43 proc. badanych przyznało, że kwestie zdrowotne nie mają wpływu na organizację świąt.

Ulubione wielkanocne potrawy Polaków

Na pytanie o potrawę, bez której nie wyobrażają sobie świąt, Polacy na pierwszym miejscu wskazali jajka (71 proc.). Popularnością cieszy się również żurek lub barszcz biały, wymieniony przez 61,8 proc. osób, a także biała kiełbasa, którą preferuje 50,7 proc.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, opisujące zachowania i decyzje finansowe konsumentów. Ostatnie zostało zrealizowane przez spółkę Danae metodą CAWI wśród 1000 dorosłych Polaków w lutym 2026 r.

Powiązane
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Seniorzy mogą umorzyć swoje długi bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat, bo – „wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny” [WZÓR WNIOSKU]
Seniorzy mogą umorzyć swoje długi bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat, bo – „wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny” [WZÓR WNIOSKU]
Masz 14 dni od zakupu odbiornika. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Masz 14 dni od zakupu odbiornika. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości blokują najem krótkoterminowy. Nie chcą sąsiadować z apartamentami na wynajem. Co na to prawo?
23 mar 2026

Dochodzi do następujących sytuacji: ktoś kupuje mieszkanie i ma w planach wynajmowanie go. Po kilku miesiącach okazuje się, że wspólnota, a czasem nawet właściciel całego obiektu wydaje uchwałę, która ogranicza możliwość najmu krótkoterminowego. Właściciel mieszkania ma ograniczone pole działania i często jest wręcz zmuszany do sprzedania lokalu. Ale stali mieszkańcy też mają swoje racje. Najem krótkoterminowy bywa źródłem hałasu, zniszczeń i spadku prestiżu nieruchomości.

Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
23 mar 2026

Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.
Kobiety mogą kończyć pracę godzinę wcześniej lub zaczynać godzinę później, a za odmowę nawet 30 tys. zł grzywny dla pracodawcy. Wystarczy złożenie oświadczenia [WZÓR]
23 mar 2026

Kobiety karmiące swoje dziecko piersią – mają prawo do dwóch dodatkowych 30-minutowych (lub odpowiednio - 45-minutowych) przerw w pracy. Na wniosek pracownicy – przerwy te mogą być wykorzystywane łącznie, co w praktyce oznacza, że kobieta może kończyć pracę godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) wcześniej lub zaczynać ją godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) później. Pracodawca nie ma przy tym prawa wymagać od pracownicy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią, a za odmowę udzielania jej ww. przerw – grozi mu nawet 30 tys. zł grzywny.
Finansowa dziura w NFZ. Nadchodzą redukcje wydatków - gdzie będą cięcia?
23 mar 2026

Luka w budżecie na leczenie sięgająca 23 mld zł zmusiła Narodowy Fundusz Zdrowia do szukania oszczędności. Fundusz zapowiedział, że ograniczy finansowanie niektórych badań diagnostycznych, wykonanych ponad limit. Cięcia mają także objąć ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

REKLAMA

Dlaczego komputer stacjonarny jest lepszy od laptopa dla księgowej?
23 mar 2026

Wybór sprzętu komputerowego w pracy księgowej nie powinien być przypadkowy. Choć laptopy zyskały ogromną popularność dzięki mobilności, w praktyce biurowej to komputer stacjonarny wciąż pozostaje rozwiązaniem bardziej efektywnym. Wynika to z kilku kluczowych aspektów, takich jak wydajność, ergonomia oraz koszty długoterminowe.
System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu
23 mar 2026

Od 1 października 2025 r. Polacy odzyskują pieniądze za butelki i puszki. Dla samorządów to jednak początek dużej rewolucji: mniej odpadów w gminnym systemie, nowe obowiązki raportowe i rosnąca presja, by osiągnąć unijne cele recyklingu.
NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]
23 mar 2026

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".
Limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty dotyczące KSeF
23 mar 2026

Przedsiębiorcy alarmują, że ograniczenia techniczne KSeF mogą utrudniać wystawianie faktur zbiorczych. Ministerstwo Finansów odpowiada: system był szeroko konsultowany, ale część danych pozostaje niejawna.

Wielkanoc 2026: Polacy zdradzają, ile wydadzą na święta i jak planują oszczędzać
23 mar 2026

Podobną kwotę jak rok temu na święta wielkanocne zamierza przeznaczyć w tym roku niemal 50 proc. uczestników badania, a co piąta osoba ograniczy wydatki - wynika z opublikowanego niedawno barometru. Ponad 21 proc. Polaków deklaruje świąteczne wydatki między 201 a 450 zł.
PIT-38 2026: tysiące Polaków mogą popełnić ten błąd. Sprawdź, zanim będzie za późno
23 mar 2026

Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba rozliczyć podatek od inwestycji. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi raz, gdy robią to samodzielnie – a błędy mogą słono kosztować. Ekspertka ostrzega: nawet strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-38.
